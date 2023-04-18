搶攻6000小確幸！飯店四月下殺最低3.6折 現省萬元快把握

飯店推出四月六千元住房優惠吸引旅客。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】全民普發6000塊的登記入帳2.0上線，卻還沒想好怎麼花？麗寶樂園渡假區2家飯店祭出好康，三種房型任選都只要6,000元，最低下殺3.6折、現省超過萬元！麗寶福容大飯店的田園咖啡廳 Buffet 還推出全新義式料理，趕快把握好康小確幸、來場滿足的渡假饗宴。

即日起至4月底於麗寶福容大飯店官網，指定日期下訂入住以下房型都只要6000元，包括原價16,500元的麗寶賽車主題旅店「超能客房」可選擇入住三天兩夜或一次兩間房；想要搭配樂園門票可選擇「傳奇客房」雙人住宿一晚含早餐（原價13,310元），加人加價不收費（至多加2人），加碼再送探索世界與熊大的麗寶小鎮門票，讓你一家四口出遊一次搞定！

▲賽車主題旅店推住房優惠專案。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

麗寶福容大飯店「精緻家庭房」雙人住宿一晚含早餐2客，加人加價不收費（至多加2人），加碼送600元餐飲抵用券，原價14,680，現在也只要6000元就能入住！飯店還有休閒活動，春季推出限定的手做日式糰子、花季夜燈DIY，還有兒童睡前故事等滿滿活動，讓親子旅遊更豐富。

麗寶福容大飯店內的田園咖啡廳 Buffet，即日起推出義大利美食饗宴的全新菜色，首選必吃「主廚嚴選爐烤香料肋眼牛排」，選用肉質甜美多汁的肋眼，加上迷迭香、百里香等配料慢火烤至全熟，再塗上九層塔、巴西里、奶油及麵包粉調製的香料，外層色澤金黃、切開後香味四溢，讓饕客一次享受視覺及味覺的雙重饗宴。

▲麗寶福容大飯店田園咖啡廳推出全新義式饗宴。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

麗寶樂園渡假區表示，本次的方案僅適用於4月份住房，但也因此價格超殺，一推出後詢問度相當高，趕快趁著普發6000小確幸，幫全家大小規劃一場吃、喝、玩、樂、購物一次全滿足的國內小旅行！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野