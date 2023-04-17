住進波音、享跑道全景泳池、逛航空博物館　獨特機場旅館必體驗

終於能走進夢想中的神祕駕駛艙 / 來源： Jumbo Stay Hotel

圖文/Pei

趕飛機？住這些附博物館、圖書館和獨特設施的超潮機場旅館，減壓又受寵！

住進波音747享受五星服務：瑞典Jumbo Stay

大家對機場旅館的印象如何呢？出國前後擔心趕不上飛機，難好好睡覺嗎？這些超有特色的機場飯店，帶來獨特服務和設施，把趕飛機行程變好玩了！

現在有些旅館推出航空主題體驗，房間以機艙命名，提供飛機風格的小用品，讓旅行心情更興奮！瑞典斯德哥爾摩的Jumbo Stay則把機艙飯店推到極致，直接把旅館開在停機坪上且只有33間客房。

對航空迷來說最特別的住宿體驗 / 來源： Jumbo Stay Hotel 終於能走進夢想中的神祕駕駛艙 / 來源： Jumbo Stay Hotel 你將入住的是經典波音747，五星級配備為大家提供駕駛艙套房，讓入住的飛機迷自由把玩只有機師才能碰的無數控制按鈕，一償美夢；用餐區就像坐飛機一樣能看見小窗外面的風景，而且工作人員也會穿著空姐空少的制服，為你送上旅洗浴、旅行用品套裝，太受寵了！

五星飯店每晚房價大約4000台幣，是不是很划得來？

自帶觀景台、航空博物館：美國紐約TWA

全方位飛航體驗──就是TWA的主題！致力帶旅客重回航空業的黃金年代，TWA不只是飯店，還是一個綜合度假娛樂區，而且很壯觀。

走進舊時代搭飛機 / 來源： TWA Hotel _ David Mitchell 你可以從甘迺迪機場出發，先看到飯店外的飛機，走進這歷史建築──前飛行中心改造的空間，看見寬敞的飛行中心、商店、8個餐廳輕吧，想透透氣，還有飛機觀景台提供無邊無際的天空風景！

暢泳同時看飛機 超享受 / 來源： TWA Hotel 飛航博物館大家都會愛 / 來源： TWA Hotel 難忘的體驗除了可以邊欣賞跑道飛機起降邊游泳，在世界上最大的旅館健身房享受爆汗的暢快、逛逛懷舊的照相館，航空博物館也非常吸引對飛航有興趣的大小旅人。

館內除了介紹美國機場和航空的發展史，展示超過2000個充滿時代感的物件，如60年代Trans World Airlines空服員制服、銀製餐具、飛機餐菜單、古早風格玩具和撲克牌、舊式機艙座椅、手工製品、機組飛行日誌和航空公司推出過的商品等豐富的歷史文物外，也有私人信件、與美國飛航史有關的照片和乘客個人用品等貼近生活的小物，每個小細節都引人入勝。

偌大的飯店有512間客房，房間內還特別保留老式轉盤電話﹑古早味的航班時間顯示板、飛航配件，熱鬧又好玩的住宿之旅就在紐約機場！

自家客廳舒適感優勝：法國citizenM

citizenM Charles de Gaulle可說是世界上最好的機場飯店之一，時尚簡約同時盡顯奢華，是非常有法國風格，裝潢由荷蘭公司打造，活潑又充滿現代感。歐洲非常重視閱讀的文化居然也能在飯店完美發揮！

有點搞怪有點可愛的房間 / 來源： citizenM hotels 你將在這裡入住Home away from Home, 像在自己家一樣超舒服，因為客廳附帶壁爐、大沙發、整面書櫃和藝術品，感覺比在宜家想像自家空間還好很多倍。

機場景觀最佳：新加坡皇冠假日酒店

新加坡機場等於高品質體驗 / 來源： Time from Pixabay 無論是連年得第一的新加坡航空，樟宜機場，新加坡總是航空界的榜樣，服務和設施都給大家最好體驗。

機場的皇冠假日酒店也很懂旅人的心，選擇高級跑道景觀客房，把跑道和塔台全景看個夠，而且隔音非常好，不會受飛機起降影響好眠；飯店內的溫水泳池、熱帶風情裝潢一定要好好享受。

非常有新加坡風情的旅館 /來源: crowne-plaza-singapore 住在跑道旁把飛航風景看個夠 / 來源： crowne-plaza-singapore 酒店也連續多年得到Skytrax「全球最佳機場酒店」等本地和國際獎項，和樟宜機場一樣以熱帶雨林為靈感，讓人在匆忙的行程途中有探索大自然的療癒感受。

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

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