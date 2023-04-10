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普發6000拚買氣！旅行社團費最高折1萬 孩童折6千

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▲香港新打卡點ARTE MUSEUM，配合光影、聲效及香味等藝術媒體營造出沉浸式體驗。　圖：喜鴻假期／提供
▲香港新打卡點ARTE MUSEUM，配合光影、聲效及香味等藝術媒體營造出沉浸式體驗。　圖：喜鴻假期／提供

暑假即將到來，趁暑假假期安排大小朋友難以忘懷的旅程。 　圖：喜鴻假期／提供
暑假即將到來，趁暑假假期安排大小朋友難以忘懷的旅程。 　圖：喜鴻假期／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】全民普發現金6,000元已在清明連假期間陸續入帳，如何加碼放大成為熱門話題！旅遊業者乘勝追擊推出「政府發現金 ，喜鴻加碼抽6,000元」專案，即日起至2023年5月10日於線上報名付訂2023年5月到8月海外團體旅遊或海外機加酒出發行程，加碼抽購物券6,000元機會。

根據交通部觀光局出境統計資料顯示，2023年1月到2月台灣民眾旅遊首選日本，佔出境人數38％，旅遊業者建議爸媽們可選擇輕鬆跟團方式，到大小朋友都能重返童心的東京迪士尼樂園、大阪環球影城等熱門主題樂園，親子共同展開全新遊戲冒險之旅，或替孩子安排在東南亞國家走海島戲水行程，盡情玩水享受夏日消暑。

暑假檔期旅遊業務詢問度增加，亞洲團體旅遊推出「小孩不佔床折6,000元」專案及歐洲團體旅遊第二人最高現折10,000元優惠。喜鴻假期副總經理藍一晴表示，目前3月出團人數已突破13,000人，可望透過政府普發政策及加碼購物券活動，搶攻普發商機衝刺出團人數成長。民眾們不妨趁旅行業者推出普發現金加碼優惠回饋，規劃今年連續假期出國行程。

距離台灣僅1.5小時飛機航程的香港，更是自由行旅客最愛，暑假檔期玩香港三天機加酒只要8,999元起(未稅)，再加送wifi及來回機場快線票，今年到香港更是搭上迪士尼100週年慶，迪士尼城堡經過改建重新裝潢後，便可敞開城門迎接旅客參觀，長達30分鐘的迪士尼星夢光影之旅，全新燈光、水舞、煙花重頭表演絕對不容錯過，現在享最低63折起可加購雙人門票大禮包組，即可造訪香港海洋公園香港迪士尼樂園及ARTE MUSEUM沉浸式體驗門票，若是5月14日前到香港持ARTE MUSEUM門票可加倍參觀草間彌生特別展覽。

普發限時加碼活動大人也有份，長途旅遊則以歐洲地區最為熱門，依據過往經驗旅客偏好選擇雙國以上的行程，像是「神話愛情海～希臘10日」第二人現折10,000元、「阿爾卑斯幸福號列車．德瑞雙峰13日」 第二人現折8,000元、「大不列顛英國．愛爾蘭13日」 第二人現折6,000元，部分長線團體再加碼贈小費，可望鼓勵民眾呼朋引伴規劃出國大玩特玩，享受美好假期。

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