119張植物藍晒明信片！《藍色の戀－松菸印象．風華再現》松菸開展
松山文創園區消防栓箱展 「藍色の戀 松菸印象風華再現」；圖片提供／松山文創園區
松山文創園區與臺北市立光復國小共同推廣在地生態知識學，以松菸特有種植物為主題，4/1起在園區製菸工廠17座超過80歲的古董級消防栓箱，推出《藍色の戀－松菸印象．風華再現》展覽，共展出119張松菸植物藍晒明信片，結合精美的植物紀念戳章，歡迎入園遊客循線蒐集，集滿可兌換好禮！
松山文創園區消防栓箱集章活動兌換好禮－松菸文書夾及精美文青貼紙；圖片提供／松山文創園區
松山文創園區為臺北市的原創基地，具有豐富的古蹟、生態與人文，園區面積6.6公頃，植被覆蓋總面積達2.41公頃，生態物種多樣性豐富，松山文創園區總監陳玉秀表示，為復育在地生態及推廣環境知識教育，從109年開始，園區與芝山生態綠園合作生態探勘調查，目前園區有超過30種保育鳥類、125種地被植物、48種昆蟲，松菸是一處具有多元文化、歷史及生態的自然教室。
松山文創園區「藍色の戀 松菸印象風華再現」生態藝術展－光復國小學生拍攝採集植物工作坊；圖片提供／松山文創園區
此次在菸廠古蹟中的消防栓展覽，老師與園區進行策展討論，共四個班級，120位學童參與，從2月開始進行4場松菸生態導覽採集拍攝工作坊，由松菸志工介紹園區植物，最後挑選「茶花」、「桂花」、「觀音棕竹」、「海棗」、「風箱樹」、「水黃皮」、「穗花棋盤腳」、「流蘇樹」、「九芎」、「田代氏石斑木」等10款園區代表性及特有樹種，做為消防栓箱展覽主要素材，並從800張藍晒圖中挑選展出119張松菸生態藍晒圖明信片，松山文創園區與光復國小長期合作，透過工作坊及展覽型式，讓小朋友有機會走出校園，透過創意活動與多元學習，更了解在地知識。
松山文創園區「藍色の戀 松菸印象風華再現」生態藝術展 －光復國小學生製作藍晒明信片；圖片提供／松山文創園區
松菸#6000funtaipei消費滿3千有機會獲得萬元大獎來園區消費還能獲得好康優惠！4/1起至6/30，園區響應台北市政府「Let's購台北消費歡樂送」活動，串聯園區30個文創店家及週邊巷弄店家推出「松菸#6000funtaipei」消費滿3千累積點數兌贈活動，除了有限定店家累積消費滿3,000元享95折優惠，只要加入「SCCP松山文創園區」Line友成為會員，即可獲得數位集點卡並消費累積點數，超過千個獎項，最大獎為價值上萬元的寢具棉被，另有鍋爐房主題咖啡濾掛禮盒、飲品兌換券等，把握難得機會把大獎帶回家！更多資訊請上松山文創園區官網查詢。
松山文創園區消防栓箱展 「藍色の戀 松菸印象風華再現」；圖片提供／松山文創園區
【藍色の戀．松菸印象 風華再現】
日期： 4/1（六）至6/12（一）
地點：松山文創園區 製菸工廠消防栓箱（17座）
集章卡領取&禮品兌贈地點：松菸匯松山文創園區服務中心
展覽資訊：https://reurl.cc/a1EvKG
==========編輯／蘇琨峰
欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211014
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