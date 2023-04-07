119張植物藍晒明信片！《藍色の戀－松菸印象．風華再現》松菸開展

浪漫三月櫻！花旗木正值盛開期，預計清明節前後達到最美花期，幾天連假已吸引不少人潮及車潮前往朝聖，特別是彰化二水及台南西港金砂里都有許多人踩點絕美粉花海，也有許多內行人等待並卡點就為了拍到火車行經的畫面

2023-04-04 15:29