快訊

知名設計師開特斯拉自撞分隔島 死因曝光家屬低調回應

震撼彈！立委劉世芳宣布放棄連任 民進黨曝原因

疫情時飯店沒人要！他默默接手10家 成台北旅館霸主

6000元假期！新竹、谷關、墾丁一泊二食 雙人渡假享好康升等

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：統一渡假村／提供
圖：統一渡假村／提供

新竹馬武督，一泊二食雙人房6,000元，免費招待一位兒童入住。　圖：統一渡假村／提供
新竹馬武督，一泊二食雙人房6,000元，免費招待一位兒童入住。　圖：統一渡假村／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】引頸期盼的普發現金6000元到來，該怎麼使用才能創造無可比擬的價值？比起實質物品，與家人及親朋好友旅行，共同譜出幸福旅遊記憶才是真正的無價之寶！統一渡假村 (新竹馬武督、谷關及墾丁) 於2023/4/5~6/21推出「6,000元無與倫比假期方案」，平日及小假日適用。想前往森林中的新竹馬武督，體驗全新夢遊仙境兔2.0宇宙，一泊二食雙人房只要6,000元，免費招待一位12歲以下兒童入住，一家三口走向戶外呼吸芬多精、體驗虛實交錯元宇宙闖關，留住歡笑的每一個瞬間！

▲春遊谷關，一泊一食街景雙人房6,000元，即享免費升等。　圖：統一渡假村／提供
▲春遊谷關，一泊一食街景雙人房6,000元，即享免費升等。　圖：統一渡假村／提供

春遊谷關賞景沉浸四季彩之湯，一泊一食街景雙人房6,000元，即享免費升等溪景房或雙人份精緻茶點2擇1，搭配個人色彩測驗、行動畫框美拍和酒塞彩染DIY，接著走訪八仙山，沿輕裝步道欣賞林間生態風景，為旅行染上繽紛色彩。

奔向最南端，實現陽光、泳池及比基尼的燦爛假期，一泊二食雙人房6,000元，不只招待一位兒童入住，更加碼升等陽台房或三人份茶點2擇1，全家玩水瘋闖關、挑戰SUP，原來旅途中的笑聲～無價。

▲墾丁一泊二食雙人房6,000元，招待一位兒童入住，更加碼升等陽台房或三人份茶點。　圖：統一渡假村／提供
▲墾丁一泊二食雙人房6,000元，招待一位兒童入住，更加碼升等陽台房或三人份茶點。　圖：統一渡假村／提供

6,000元入住渡假村，實現幸福滿載的無價之旅。統一馬武督開啟奇幻之旅，執行全新兔宇宙計畫，動動哈樂球比賽、找出天際飛車及顛倒屋的完美拍照點，完成後還能得到驚喜獎品；春天來谷關泡湯，除了使肌膚健康光滑，推薦走訪八仙山，感受山風與森林浴的美好洗禮；遊墾丁不一定只能逛大街，您可以在飯店內暢玩水陸設施、電流急急棒…等，接著探秘周遭生態景點，體驗與眾不同的秘境之旅！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

谷關 秘境 步道

延伸閱讀

墾丁雞排一片120元！網酸：有錢人去墾丁 沒錢人去日本

「台灣祭」3日吸引逾百萬人次 建立屏東墾丁獨立音樂品牌

新竹發生「蛋蛋車禍」11箱蛋掉地染黃馬路 不見司機蹤影

墾丁台灣祭人氣完勝高雄大港開唱 樂迷喊：謝謝小米姐姐「請客」

相關新聞

「買6000送6000」輕鬆環島 14館聯合住宿、每晚千元起

政府普發6000元現金，搭上疫後旅遊復甦，不少國人選擇把「小確幸」用於旅行。小鹿文娛旅宿集團搶搭6000元熱潮，將於4月...

6000元假期！新竹、谷關、墾丁一泊二食 雙人渡假享好康升等

【旅奇傳媒/編輯部整理】引頸期盼的普發現金6000元到來，該怎麼使用才能創造無可比擬的價值？比起實質物品，與家人及親朋好友旅行，共同譜出幸福旅遊記憶才是真正的無價之寶！統一渡假村 (新竹馬武督、谷關及

邊住邊玩 化身愛麗絲夢遊！實境解謎、森林房跨界紓壓

現代旅人尋找行旅住所，「好睡」、「紓壓」絕對是首選要件；飯店跨界主題房也朝此前進，各式減壓方案出爐，像是夢遊王國將「夢遊...

AirAsia「6大城市機票」600元起！直飛曼谷、宿霧度假

配合政府普發6000元活動，「AirAsia」自即日起推出限時機票優惠，凡於4月17日至6月30日由台灣出發的航線，單程...

2023迪士尼百年慶主題「澎湖國際花火節」要來了！船票、跳島統統限量55折起

澎湖一年一度最大的盛事要來了！4月20日盛大揭開序幕的就是「澎湖國際海上花火節」。更狂的是今年花火和無人機表演以迪士尼百年慶典為靈感打造。為了滿足旅客的需求，旅遊電商KKday也推出響應的「澎湖花火節優惠」活動，包含限量下殺55折的海上看花火船票只要187元起，CP值超高。

搭機最佳點餐時間？避免住進地雷旅館？　「這些」飛航、住宿眉角必知！

出國前了解飛航和住宿易忽略的重要細節，不只省錢，還玩得更安全愉快。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦