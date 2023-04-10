搭機最佳點餐時間？避免住進地雷旅館？　「這些」飛航、住宿眉角必知！

正確搜尋照片 確保安心度假 / 來源： pixabay

圖文/Pei

出國前了解飛航和住宿易忽略的重要細節，不只省錢，還玩得更安全愉快。

航空公司告訴你：這些行為很NG

出發前多了解安全和旅行禮儀 / 來源： pixabay 愉快的飛行經驗就從自己開始。經歷疫情，現在經營旅遊和航空業都不容易，因此許多人會對航空公司員工更客氣禮貌，甚至準備點小禮物給地表示感謝，通常也會得到很棒的回應；不過也有人希望藉此免費換到升等或好康，這就很NG啦。搭機還有什麼需要注意的呢？

很多旅人都有在登機門前久等的經驗，通常行動不便、較高艙等或航空公司高等級會員、票價更高的乘客會先登機，然後是依照登機證分區順序上機。這是為了有序登機，但有哪些狀況會造成航空公司困擾、甚至延誤起飛呢？

搭機還是要顧慮公眾衛生 / 來源： pixabay 首先是一直擠在登機口，卻還沒備輪到上機順序的人。其實大家不必提著行李早早等在那裡，因為地勤也不會讓人插隊登機。那麼，上機後想換坐其他空位，該怎麼辦呢？

請一定要先問空姐空少，因為還沒完成登機，有的座位其實是有人會入座的，且尤其有疫情時，登記的位子對於防疫追蹤很重要！先開口有禮貌地問機組人員，說不定還會被換到更好的位子喔。

機上餐飲還是盡早享用最新鮮 / 來源： flickr 點餐又有什麼要注意的呢？因為飛機上通常沒有冰箱，在剛起飛時開始點餐，送到的餐點會比後半段時間點更新鮮。

住宿「這麼做」避開地雷、更省錢

用旅遊比價網預訂房間越來越普遍，也有許多眉角需要注意！

禮貌是對待飯店人員最佳態度 / 來源： pixabay 首先，請了解旅館通常會付一筆傭金給預訂網站來上架、參加行銷活動，所以有時直接向飯店預訂會找到更便宜的價格，甚至可以得到額外優惠喔！

如果是非連鎖旅館品牌，更有講價的機會，最優房價就從勤開口問到。打電話到飯店的時間也要注意，如退房高峰時間的中午12點，接電話的員工可能沒時間為你報價；且如果是已經到達飯店櫃台，還在其他客人旁邊要求房間升等，那就不好意思了，櫃台員工很難答應你呀。如果想要升等，在預訂時多加詢問或用預訂網站小額加價服務，甚至有時冒個險，當天或接近入住日期才訂房讓飯店賣出最後幾間空房，很有可能得到這樣的好康！

說到櫃台員工，如果你想避免旅遊陷阱，向員工和當地人多打聽幾家比較好，畢竟飯店和旅遊業者合作可以收回扣，有時你問到的不是當地人的口袋名單，而是更貴又不實惠的行程就傷荷包了。

正確搜尋照片 確保安心度假 / 來源： pixabay 那麼預訂旅館還有什麼需要注意，才能避免住進圖文不符的地方呢？其實也不難，在訂房網站或飯店官網看一遍飯店和房間內外的照片外，到Google搜尋近期客人入住上傳的照片來對比，甚至用街景查看附近的街道情況，才能確保抵達飯店時不會被嚇跑！

要注意的是，如果Google評價是近期突然大量出現好評、或只有好幾年前的評價，旅宿品質就更要合理懷疑了。

Pei小編就曾在希臘訂了看起來評價沒問題，旅館比價網上，照片也很正常的小旅館，但實際入住時才發現位置雖然在地鐵附近，但周遭環境雜亂，旅館位於老舊電梯旁，櫃台大廳燈光昏暗，房間不僅沒有個人行李櫃，連浴室也是共用且非常狹窄的……幸好當時不是旺季，馬上找了其他飯店才開始安心度假。

遇到不如意的事？要是對飯店有任何意見或投訴，最好在事情發生時就馬上反映，別等到退房或服務結束後才上網留低分評價，不僅讓店家無法及時處理，也可能因為沒充分溝通產生誤會，為自己留下不好的旅遊回憶。

房間浴廁和地毯盡量先多清潔 / 來源： pixabay 如果大家有喜歡或熟悉的旅館品牌，最好入會並固定選擇同家連鎖飯店入住，不僅有機會累積積分、獲得優惠，還能保證服務和品質都在期待範圍內喔。

另外，許多飯店都開始採用無櫃台服務，客人入住只需要輸入密碼或用QR碼使用服務，預先打電話或網路確認密碼有效外，小心保存不洩漏，才能保障旅行安全！

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

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