粉紅花海盛開！ 二水鐵道「花旗木」與集集小火車同框 熱門景點媲美阿里山櫻花鐵道
udn走跳旅遊／假日農夫
去年去了三次都沒拍到開花的二水員集路花旗木，今年終於開花了，由於花旗木廊道緊鄰台鐵集集支線，每當集集小火車經過，美景媲美阿里山櫻花鐵道，吸引很多攝影人來拍照，要賞花跟看小火車不用上阿里山。
二水員集路花旗木怎麼去
要到二水員集路花旗木可以導航源泉派出所(地址：彰化縣二水鄉員集路一段410-1號)，或是直接導航二水花旗木鐵道，路邊可以停車。
公車資訊：搭6701、6702路到員集路一段「源泉派出所」站
花旗木Pink Shower Tree，又叫泰國櫻花、平地櫻花、三月櫻、珊瑚櫻、桃紅陣雨樹、絨果決明、薔薇色木旃那、琴葉珊瑚。花期為每年3～4月間，長達一個半月，是頗受歡迎的觀賞花卉，開花可維持約45天。
花旗木花形碩大，不容易因為風雨而掉落，花期長達一個半月，最近如果有到二水附近玩，可以順路來賞花。
花旗木正好在集集線鐵道旁，加上是個C型彎道，正好可以將花旗木和集集小火車一起入鏡，也吸引很多攝影人來拍照。
火車時刻可以查詢集集線源泉站，如果從二水過來是離站，會晚1、2分鐘，從集集過來是進站，會早1、2分鐘，要自己估算一下。
二水鄉員集路台鐵集集線旁的花旗木已成為賞花熱門景點，二水鄉公所每年還會舉辦的「鐵道櫻花音樂祭」。
盛開的花旗木不輸櫻花，搭配藍天更好看。
盛開的花旗木真的很好拍，花期又比較久。
二水源泉派出所花旗木
地址：彰化縣二水鄉員集路一段410-1號（地圖）
電話：048-792374
公車資訊：搭6701、6702路到員集路一段「源泉派出所」站
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