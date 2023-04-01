快訊

D社愚人節震撼彈！韓媒直擊「李到晛❤林智妍」戀愛ing 《黑暗榮耀》劇組都知道

「一條雨帶幾乎不動」 鄭明典：雨型像台灣掛了彩帶

2023兒童節活動懶人包！ 北中南7大縣市免費「精采表演體驗」活動時間一次看

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：新竹市文化局 基隆市政府教育處 交通部觀光局北海岸及觀音山風景區
▲圖片來源：新竹市文化局 基隆市政府教育處 交通部觀光局北海岸及觀音山風景區

今年兒童節與清明連假將迎來五天的假期，趕緊規劃好行程，趁著好天氣和孩子一起出門郊遊吧！這次直接幫大家收集了全台7大兒童節活動，和孩子一起慶祝專屬他們的節日。


北中南7大縣市兒童節活動：

1.基隆│2023基隆童話藝術節

2.新北│童樂石光

3.新竹│2023新竹市兒童藝術節

4.台中│台中兒童藝術節

5.彰化│彰化囝仔好幸福 兒童劇鄉鎮巡迴活動

6.嘉義│嘉義親子藝術節

7.高雄│孩翻高雄


基隆│2023基隆童話藝術節

活動時間：4月1日至4月4日

活動地點：國門廣場及海洋廣場


讓我們一起登入「雨星」，探索「雨星登陸基地」並尋找可愛的雨精靈吧，裡頭會有什麼驚奇的發現等你來探險呢？和孩子在童話藝術節裡，共同發想雨的創意，藉由教育與遊戲體驗的組合，讓孩子接觸環境保育的議題，啟發孩子對永續發展的意識，了解雨水其實與我們生活息息相關。

▲圖片來源：基隆市政府教育處
▲圖片來源：基隆市政府教育處

▲由5000名小學生共同創作的雨滴裝置藝術，在基隆海洋廣場展出。圖片來源：基隆市政府教育處
▲由5000名小學生共同創作的雨滴裝置藝術，在基隆海洋廣場展出。圖片來源：基隆市政府教育處

新北│童樂石光

活動時間：4月4日，10:00-16:00

活動地點：野柳地質公園

詳細介紹：https://bit.ly/3ZvNQ3B


野柳地質公園的地景經過長時間風化作用及地殼運動，造就出世上獨一無二的女王頭、豆腐岩、溶蝕盤等特殊景觀。想帶孩子欣賞奇形怪狀的奇岩美景嗎？4月4日野柳地質公園開放12歲以下的孩子免費入園，還有各種與海洋有關的闖關活動一起與你度過「童樂石光」！

▲圖片來源：交通部觀光局北海岸及觀音山風景區
▲圖片來源：交通部觀光局北海岸及觀音山風景區

▲圖片來源：交通部觀光局北海岸及觀音山風景區
▲圖片來源：交通部觀光局北海岸及觀音山風景區

新竹│2023新竹市兒童藝術節

活動時間：4月1日至4月5日

活動地點：新竹公園

詳細介紹：https://bit.ly/3nqYSK6


今年在新竹登場的兒童藝術節結合科技、舞蹈與藝術體驗，共有50場演出、23個表演團隊與25種不同的手作課程，其中「兒童藝術體驗」及「故事劇場」皆為免費體驗，需先網路預約，若線上預約額滿可於活動期間現場報名。趕緊參加各式各樣的藝術體驗，讓親子間創造共同的美好回憶吧。

▲圖片來源：新竹市文化局
▲圖片來源：新竹市文化局

▲身聲跨劇場演出資料照，圖片來源：新竹市文化局
▲身聲跨劇場演出資料照，圖片來源：新竹市文化局

台中│台中兒童藝術節

活動時間：4月1日至5月27日

詳細介紹：https://bit.ly/40PY5kp


台中的朋友有福了！為期二個月30場精彩演出免費欣賞，4月1日首場表演由紙風車劇團《諸葛四郎》打頭陣，橫跨老中青三代的傳奇故事將在圓滿戶外劇場演出！其他表演結合主題「環保永續」在台中各地演出，各種精彩又有趣的表演，讓孩子每個周末都不無聊。

▲圖片來源：台中市西屯區公所
▲圖片來源：台中市西屯區公所

▲圖片來源：台中市政府文化局
▲圖片來源：台中市政府文化局

▲圖片來源：台中市政府文化局
▲圖片來源：台中市政府文化局

彰化│彰化囝仔好幸福 兒童劇鄉鎮巡迴活動

活動時間：4月1日至4月30日的週六、日

詳細介紹：https://bit.ly/3nwsKF4


這次邀請到6個優秀的兒童劇團在周末輪番上陣，巡迴表演通通免費入場，融入環境教育、童話故事改編與親子相處的議題，讓孩子欣賞戲劇時，也能達到寓教於樂的效果。每參加一個場次即可蓋戳章一個，累積兩個以上的戳章可兌換小禮品一份，快帶孩子一起觀賞有趣的兒童戲劇吧。

▲圖片來源：彰化縣文化局
▲圖片來源：彰化縣文化局

▲圖片來源：彰化縣文化局
▲圖片來源：彰化縣文化局

嘉義│嘉義親子藝術節

活動時間：4月1日至4月5日、4月8、9日

活動地點：嘉義縣表演藝術中心

詳細介紹：https://bit.ly/3KjHO1M


嘉義首次在表演藝術中心舉辦親子藝術節，以萬花筒為概念，帶來音樂、戲劇及偶戲等多元演出，結合音樂與數位科技新穎的表演，保證讓孩子目不轉睛，多達62場的表演節目皆可免費參加！還在等什麼，趕緊手刀報名參加，和孩子一同欣賞表演。

▲圖片來源：嘉義縣政府
▲圖片來源：嘉義縣政府

▲圖片來源：嘉義縣政府
▲圖片來源：嘉義縣政府

高雄│孩翻高雄

活動時間：4月1日至4月5日

活動地點：衛武營都會公園、壽山動物園


高雄推出雙主場兒童節系列活動，讓孩子快樂加倍！一連五天衛武營都會公園活動包含紙風車劇團「雞城故事」、YOYO家族見面會、氣墊遊樂設施、創意市集輪番上陣；壽山動物園則推出全國12歲以下兒童免費入園，同時舉辦行動書車、動物繪本分享、ZOOCOOL故事屋等結合動物園的活動，邀請大小朋友連假一起「孩翻高雄」。

▲圖片來源：高雄市政府
▲圖片來源：高雄市政府

看了這麼多活動是不是讓你心動了呢？趕緊規劃好行程，帶著孩子一起High翻連假吧！


延伸閱讀>>葫蘆埤童趣節4/3開玩！菱角染布DIY.彩繪紙箱迷宮闖關超好玩

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 兒童節 基隆

延伸閱讀

王醒之：中選會介入 打壓基隆地方公投

不一樣兒童節 野柳國小學生成小小導覽解說員

歡慶兒童節 花蓮樸實構果聯手產銷班送牛排到偏鄉小學

黃偉哲參加永福國小明星運動會 趣味闖關歡慶兒童節

相關新聞

2023兒童節活動懶人包！ 北中南7大縣市免費「精采表演體驗」活動時間一次看

兒童節與五天連假即將到來，卻不知道要帶孩子去哪裡慶祝才好嗎？不少的遊樂園與景點推出兒童節活動，活動大多免費參加或免費入園，趕快安排一趟親子旅遊和孩子一同慶祝兒童節吧。

台灣旅客「赴韓免辦K-ETA」！現賺7罐香蕉牛奶

4月想去韓國的民眾注意了！因韓國政府推動「韓國訪問年」觀光活動，所以自4月1日起，包括台灣等22個國家的旅客前往韓國，可...

淡紫魅力大爆發！ 中南部5大「苦楝花海」絕美綻放　連假出遊打卡「大花椰、紫色隧道、鳥巢樹屋」

春日必追花海！ 每年到了3.4月「苦楝花季」盛開季節，全台各地都能發現到淡紫色小花如白雪覆蓋在樹梢，優雅地盛開著，這回特別帶大家看看中南部的幾處「苦楝花」特色景點，有宛如大棵花椰菜的苦楝花樹、長達2.5公里的紫色隧道、童話故事裡才有的夢幻鳥巢樹屋，不妨趁著清明+兒童節連假收集打卡玩一輪！

除了猴硐！必看必收藏的全台四大貓咪車站，甚至連貓咪都能當站長你相信嗎？

在臺灣，一想到貓咪車站是我們對於猴硐的主要印象，但在自然景觀相對充沛的臺灣，北中南東皆有些許火車站擁有著讓人為之瘋狂的貓咪鎮守，若是於較炎熱時前往貓咪大多會隱匿於陰涼處避暑，建議可以等傍晚左右再前往欣賞！

獨／中山商圈人氣餐廳「赤鐵廣島燒」熄燈！開幕才2年

位於台北中山商圈巷弄內的「赤鐵廣島燒 赤峰店」，主打日式廣島燒料理，一直是商圈內的人氣選擇，常可見到排隊人潮。但是官方近...

兒童節快安排！ 「主題樂園+動物農場+國家森林樂園」全台優惠攻略　清明連假出遊就靠這一篇

兒童節+清明連假，想好上哪玩了嗎？ 連續假期適逢天氣回暖，udn小編幫民眾提供全台「主題樂園+動物園+國家森林樂園」假期專屬超殺優惠整理包，全台主題樂園紛紛推出超殺優惠，其中，劍湖山祭出「身分證對對碰」，義大則推出兒童節「長大不漲價」優惠，台北市動物園，還有全台14處森林遊樂園，兒童節優惠12歲以下兒童免費入園！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦