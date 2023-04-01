2023兒童節活動懶人包！ 北中南7大縣市免費「精采表演體驗」活動時間一次看

今年兒童節與清明連假將迎來五天的假期，趕緊規劃好行程，趁著好天氣和孩子一起出門郊遊吧！這次直接幫大家收集了全台7大兒童節活動，和孩子一起慶祝專屬他們的節日。





北中南7大縣市兒童節活動：

1.基隆│2023基隆童話藝術節

2.新北│童樂石光

3.新竹│2023新竹市兒童藝術節

4.台中│台中兒童藝術節

5.彰化│彰化囝仔好幸福 兒童劇鄉鎮巡迴活動

6.嘉義│嘉義親子藝術節

7.高雄│孩翻高雄





基隆│2023基隆童話藝術節

活動時間：4月1日至4月4日

活動地點：國門廣場及海洋廣場





讓我們一起登入「雨星」，探索「雨星登陸基地」並尋找可愛的雨精靈吧，裡頭會有什麼驚奇的發現等你來探險呢？和孩子在童話藝術節裡，共同發想雨的創意，藉由教育與遊戲體驗的組合，讓孩子接觸環境保育的議題，啟發孩子對永續發展的意識，了解雨水其實與我們生活息息相關。

▲圖片來源：基隆市政府教育處

▲由5000名小學生共同創作的雨滴裝置藝術，在基隆海洋廣場展出。圖片來源：基隆市政府教育處

新北│童樂石光

活動時間：4月4日，10:00-16:00

活動地點：野柳地質公園

詳細介紹：https://bit.ly/3ZvNQ3B





野柳地質公園的地景經過長時間風化作用及地殼運動，造就出世上獨一無二的女王頭、豆腐岩、溶蝕盤等特殊景觀。想帶孩子欣賞奇形怪狀的奇岩美景嗎？4月4日野柳地質公園開放12歲以下的孩子免費入園，還有各種與海洋有關的闖關活動一起與你度過「童樂石光」！

▲圖片來源：交通部觀光局北海岸及觀音山風景區

▲圖片來源：交通部觀光局北海岸及觀音山風景區

新竹│2023新竹市兒童藝術節

活動時間：4月1日至4月5日

活動地點：新竹公園

詳細介紹：https://bit.ly/3nqYSK6





今年在新竹登場的兒童藝術節結合科技、舞蹈與藝術體驗，共有50場演出、23個表演團隊與25種不同的手作課程，其中「兒童藝術體驗」及「故事劇場」皆為免費體驗，需先網路預約，若線上預約額滿可於活動期間現場報名。趕緊參加各式各樣的藝術體驗，讓親子間創造共同的美好回憶吧。

▲圖片來源：新竹市文化局

▲身聲跨劇場演出資料照，圖片來源：新竹市文化局

台中│台中兒童藝術節

活動時間：4月1日至5月27日

詳細介紹：https://bit.ly/40PY5kp





台中的朋友有福了！為期二個月30場精彩演出免費欣賞，4月1日首場表演由紙風車劇團《諸葛四郎》打頭陣，橫跨老中青三代的傳奇故事將在圓滿戶外劇場演出！其他表演結合主題「環保永續」在台中各地演出，各種精彩又有趣的表演，讓孩子每個周末都不無聊。

▲圖片來源：台中市西屯區公所

▲圖片來源：台中市政府文化局

▲圖片來源：台中市政府文化局

彰化│彰化囝仔好幸福 兒童劇鄉鎮巡迴活動

活動時間：4月1日至4月30日的週六、日

詳細介紹：https://bit.ly/3nwsKF4





這次邀請到6個優秀的兒童劇團在周末輪番上陣，巡迴表演通通免費入場，融入環境教育、童話故事改編與親子相處的議題，讓孩子欣賞戲劇時，也能達到寓教於樂的效果。每參加一個場次即可蓋戳章一個，累積兩個以上的戳章可兌換小禮品一份，快帶孩子一起觀賞有趣的兒童戲劇吧。

▲圖片來源：彰化縣文化局

▲圖片來源：彰化縣文化局

嘉義│嘉義親子藝術節

活動時間：4月1日至4月5日、4月8、9日

活動地點：嘉義縣表演藝術中心

詳細介紹：https://bit.ly/3KjHO1M





嘉義首次在表演藝術中心舉辦親子藝術節，以萬花筒為概念，帶來音樂、戲劇及偶戲等多元演出，結合音樂與數位科技新穎的表演，保證讓孩子目不轉睛，多達62場的表演節目皆可免費參加！還在等什麼，趕緊手刀報名參加，和孩子一同欣賞表演。

▲圖片來源：嘉義縣政府

▲圖片來源：嘉義縣政府

高雄│孩翻高雄

活動時間：4月1日至4月5日

活動地點：衛武營都會公園、壽山動物園





高雄推出雙主場兒童節系列活動，讓孩子快樂加倍！一連五天衛武營都會公園活動包含紙風車劇團「雞城故事」、YOYO家族見面會、氣墊遊樂設施、創意市集輪番上陣；壽山動物園則推出全國12歲以下兒童免費入園，同時舉辦行動書車、動物繪本分享、ZOOCOOL故事屋等結合動物園的活動，邀請大小朋友連假一起「孩翻高雄」。

▲圖片來源：高雄市政府

看了這麼多活動是不是讓你心動了呢？趕緊規劃好行程，帶著孩子一起High翻連假吧！





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