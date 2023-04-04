兒童節我最大！12歲以下99元玩樂園 摩天輪推LINE FRIENDS主題車廂

【旅奇傳媒/編輯部整理】為期五天的兒童清明節連假即將到來，麗寶樂園渡假區推出「麗寶童樂會」活動，祭出多項兒童節大禮 : 4/1(六)~4/5(三) 探索世界12歲以下只要99元讓小朋友能夠盡情暢玩。麗寶OUTLET MALL連假期間，舉辦玩具服飾特賣活動，《adidas kids》全館3.5折起、《野獸國》限量漫威玩具公仔5折起、《FUNBOX》瑪莉歐系列商品5折起，等眾多折扣優惠！另外，即日起至6/30(五)加入麗寶樂園渡假區LINE會員，即可獲得「會員獨享禮」把最好康的通通留給你。

為了讓大小朋友都能歡渡難忘的兒童節假期，探索世界白天有繽紛活力的花車遊行、「雷雷奇幻歷險記」身歷其境的冒險旅程及寓教於樂「全新兒童秀」適合闔家觀賞，4/1(六)~4/4(二)更加碼延長營業時間至晚上8點，下午4點以後入園，雙人月光票5折，只要499元！豐富的玩樂行程，不只好玩更好拍。

除此之外，全台最大天空之夢摩天輪也推出超萌的LINE FRIENDS主題車廂，讓遊客可以在海拔384公尺高空上，感受熊大、兔兔萌Ｑ的魅力，連假限定每座車廂只要999元(最多可搭乘5人)，最低每人不到200元。

▲摩天輪推出超萌的LINE FRIENDS主題車廂。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

渡假區內的麗寶OUTLET MALL，匯集數百個國際品牌，想要挑選應景的兒童節禮物，絕對不能錯過玩具專賣店、童裝、童鞋……多種優惠，麗寶OUTLET MALL 歡慶兒童節，舉辦玩具服飾特賣活動，D區1F《木育森林》推出佩佩豬系列商品79折、音樂盒特價380元，3件只要1,000元加碼優惠；爸媽們的好幫手《Agapebaby》Catania推車+Swift360 汽座組合，特價19,980元(原價26,670元)，再加贈價值5,190元大禮包；A區2F媽媽們最愛的幼嬰品牌《麗嬰房》童裝特價399元起，指定童裝商品5件39折；想幫家裡小寶貝添購套裝、小洋裝絕對不能錯過《IVY HOUSE》連假期間全面5折起，指定商品3.8折起；還有小朋友們的最愛《鼎美玩具》也推出鋼彈75折，樂高7折，讓小朋友能盡情的挑選自己想要的兒童節禮物。

另外，4/1(六)-4/5(三)憑OUTLET館內消費滿500元發票，就可到D區3F麗寶《湯姆熊》兌換5枚代幣，同時享有兌換代幣優惠(兌換代幣300送50元代幣，兌換代幣1,000送200元代幣 )，數量有限，贈完為止。

兒童節連假去哪玩，才能讓全家大小都滿意？ 擁有探索世界遊樂園、麗寶福容大飯店、麗寶OUTLET MALL、麗寶國際賽車場、天空之夢摩天輪等多元娛樂體驗的「麗寶樂園渡假區」能滿足全家渡假需求。即日起至6/30(五) 加入麗寶樂園渡假區LINE會員，即可獲得「會員獨享禮」好禮三選一，有停車折抵券及麗寶福容大飯店、麗寶賽車主題旅店餐飲住宿優惠券、天空之夢摩天輪搭乘券等多項好禮。

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