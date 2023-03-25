國際客住房省萬元！「台北萬客攏」限量3600元入住五星級飯店
【旅奇傳媒/編輯部整理】隨著疫情趨緩國門重啟，港澳、歐美等國際觀光客來台旅遊人數提升，臺北市政府觀光傳播局為搶吸國際旅客，推出「台北萬客攏」活動，即日起至6月30日止，來台北入住特約飯店2晚的國際自由行旅客，以及郵輪旅客、過境停留15小時以上之歐洲旅客，可獲得限量免費雙層觀光巴士票券。此外，觀傳局更加碼公布北市飯店配合方案，活動期間國際旅客來台，就能以3,600元房價，限量入住知名五星級飯店，最高可省近萬元！
「台北萬客攏」方案與各大旅館業者攜手攬客，觀傳局指出，凡國際旅客連續入住特約飯店2晚即可享有特約優惠，並於入住時向櫃台出示護照，即可取得「台北萬客攏」迎賓禮！北市特約飯店包含「台北晶華酒店」、「台北老爺酒店」、「台北圓山大飯店」等知名觀光旅館，國外旅客於活動期間來台，即有機會以3,600元搶訂原價破萬的房型！另「台北亞都麗緻大飯店」除提供3,600元特惠價房型，還加碼早餐買一送一等；更多住宿優惠內容請參閱：「台北萬客攏」特約住宿旅館名單
觀傳局強調，接下來也將不斷媒合、增加北市特約旅宿，與北市業者同心齊力，透過一系列優惠行銷活動，吸引更多國際旅客前來台北，提升北市旅遊熱度、創造更多入境旅遊商機，讓北市成為國際旅客觀光首選。
觀傳局也補充，針對國際旅客來台，台灣觀光局駐法蘭克福辦事處也與國籍航空合作，針對歐洲中停台北前往紐澳的外籍旅客（轉機超過15小時）加碼贈送「機捷單程免費票」及「台北捷運悠遊卡」，讓旅客能夠透過便捷大眾運輸暢遊各大景點。
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