全民普發現金6,000元 全台飯店優惠、把6,000元放大了！

全民普發現金6,000元，3/22開放登記，最快4/6就能領到，你想好要如何運用了嗎？全台許多飯店業者搶攻全民普發6,000元現金商機，紛紛推出優惠，包括用6,000元買一晚送一晚、買兩晚送一晚、買房送餐等，讓民眾花費更少，住房享受更加升級，全家可以善用這筆錢輕鬆度假！

品文旅礁溪推出文漾家庭房連住二晚，僅需6000元優惠，每間客房中更設有溫泉浴池；圖片／雲朗觀光集團提供

全台都可以輕鬆玩

雲朗觀光集團率先推出以6000元為單位的住房優惠吸客，分別有君品酒店、雲品溫泉酒店、翰品酒店新莊、翰品酒店高雄、翰品酒店花蓮、兆品酒店嘉義、兆品酒店台中與品文旅礁溪等8館供選擇。

雲品溫泉酒店推出每人6000元即可入住三款指定房型的優惠，雙人入住尊榮山景房每房每晚12000元、三人入住經典湖景房則為18000元、四人入住尊榮湖景房則為24000元，三種房型皆含當日丹彤自助晚餐以及翌日早餐。

品文旅礁溪推出文漾家庭房連住二晚，僅需6000元的優惠，可以在飯店館內享用溫泉SPA水療設施，每間客房中更設有溫泉浴池，能夠在飯店中細細品味礁溪美人湯。而鄰近台北車站與購物廣場的君品酒店，推出雅緻客房每房每晚僅需6000元的超值優惠，含雙人早餐、客房內免費minibar、免費停車，並贈送四張威秀影城電影票。

分別位在新北新莊、花蓮、高雄的翰品酒店與嘉義的兆品酒店，則祭出了豪華套房的房價優惠，搶攻普發6000元消費商機，連住二晚豪華套房，含每日兩客早餐僅需6000元。另外，鄰近台中洲際棒球場與台中中央公園的兆品酒店台中推出悅景套房雙人連住二晚6,000元的優惠，包括每日兩客早餐、迎賓水果、紅酒1瓶，可在台中市區享受三天二夜的完美假期。

VANTEL露營車推出租一天送一天的租車優惠；圖片／雲朗觀光集團提供

君品Collection旗下VANTEL露營車至5月31日前的平日，推出租一天送一天的租車優惠，自駕出遊48小時原價9360元，期間限定僅須4680元，相當於5折優惠。雲朗觀光集團也自即日起至6月15日止，以6000元為單位祭出各種排列組合的住房優惠「全民收紅包 春遊雲朗趣」方案。

雲朗觀光集團電話：02-8991-5699

義大皇家酒店平日連住兩晚6,000元義大天悅飯店買二晚送一晚

南臺灣渡假勝地義大世界內的義大皇家酒店與義大天悅飯店搶先推出「6,000我最大」住房專案，即日起至3月31日止，平日入住義大皇家酒店豪華客房連續二晚，並且含二日自助式早餐各二客只要6,000元(一成服務費另計)，相當原價24折的優惠即可輕鬆享受星級假期。

義大皇家酒店「六千我最大」住房專案，不僅能享受飯店內包括戲水池、水療池、三溫暖、健身房等上千坪的休閒設施，為了增添渡假樂趣，飯店與VAR BOX異業合作，在休閒中心新設VR機台，多種遊戲讓玩家們挑戰積分，還有最新的侏儸紀遊戲，讓大人小孩彷如踏入實境般與恐龍交戰，享受刺激感，自即日起至4月30日前投幣參與侏儸紀遊戲，則有機會抽中飯店最受好評，每張價值近三萬元的親子主題套房住宿券一張。

義大天悅飯店不僅有優惠住宿價格，還放大6,000元，連續住二晚或同日住二間溫馨家庭房6,000元（一成服務費另計），每房最多可4人入住，入住時再加碼贈送住宿券一張，買二送一平均每晚(房) 2,200元超划算。

義大皇家酒店：(07)656-8158

義大天悅飯店：(07)656-8000

捷絲旅台北林森館限時「買二晚送一晚」宜蘭礁溪館推「買房送餐」

晶華國際酒店集團旗下飯店Just Sleep捷絲旅台北林森館及宜蘭礁溪館，紛紛搶攻商機祭出最低6,000元即可住房，捷絲旅台北林森館即日起搶先推出「買2晚送1晚」活動，除了免費升等入住豪華客房或豪華雙人房四天三夜外，每日另加贈Just Café自助式早餐。

捷絲旅宜蘭礁溪館也推出「買房送餐」方案，除了能入住溫泉家庭客房，每房贈送12歲以下孩童免費、2大2小翌日Just Café輕日式早餐外，再贈2大2小三燔礁溪晚餐壽喜燒吃到飽。以上房價已包含每房每晚10%服務費及5%稅金。

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店擁有全台獨有的南洋峇里島風戶外景觀泳池；圖片／萬豪國際集團提供

台北萬豪X桃園大溪威斯汀二泊二食套裝行程 每人6,000元

搶攻全民普發6,000元現金商機，台北萬豪酒店首度攜手桃園大溪笠復威斯汀度假酒店聯合推出「豪享威風‧雙城假期」住房專案，自2023年2月23日至5月31日止限期打造二泊二食套裝行程，專案價12,000元，相當每人只要6,000元。享平日入住台北萬豪酒店經典客房一晚，或是桃園大溪笠復威斯汀度假酒店豪華客房一晚，入住當日即贈另一家酒店雙人平日住宿券乙張含早餐兩客，與美麗華摩天輪票券兩張及威斯汀專屬迎賓點心與飲品。一次暢遊時髦都會型酒店與絕美度假酒店。

台北萬豪酒店經典客房；圖片／萬豪國際集團提供

「豪享威風‧雙城假期」專案不需連續入住，可以於活動期間彈性安排入住日期。旅客能於台北萬豪酒店入住經典客房一晚，有機會獨覽美麗華摩天輪美景，在寬敞大理石浴室內泡澡紓壓，免費使用房客專屬的高空露天泳池及健身房等設施。專案加贈台北知名地標美麗華摩天輪票券兩張，將高空無敵美景盡收眼底。隔日於陽光灑落的花園餐廳Garden Kitchen享用豐盛自助式早餐，徜徉在綠意盎然的城市綠洲之中，體驗舒暢身心的都會假期。

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店則可以入住含獨立觀景陽台的豪華客房一晚，每房享迎賓飲料兩份、迎賓點心盤乙份，晚間可至充滿南洋海島風情的池畔酒吧暢享Happy Hour時光，暢玩網美最愛、全台獨有的南洋峇里島風戶外景觀泳池、室內泳池及24小時健身房，以及包含夢幻旋轉木馬、親子高爾夫、迷你賽車等適合各年齡層的多元室內外休閒設施，夜晚躺進舉世聞名的威斯汀天夢之床酣然入眠，再贈知味西餐廳自助式早餐兩客，在宛如世外桃源般的山嵐綠意中，零距離感受海島度假氛圍，享受身心靈的極致放鬆。

台北萬豪酒店電話：(02)8502-0899

礁溪晶泉丰旅推出頂級溫泉套房結合「花之賞鱈場蟹宴」一泊二食優惠住房專案；圖片／晶華國際酒店集團提供

礁溪晶泉丰旅頂級溫泉套房

晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅推出超值優惠，頂級溫泉套房結合「花之賞鱈場蟹宴」一泊二食優惠住房專案，兩人成行、每人最低只要4,000元起。旅客們可以享受到頂級的住宿空間、全台最美頂樓無邊際溫泉泳池、客房專屬的風呂湯泉、日式輕食早餐、以及膨湃豐盛的海陸鱈蟹鍋物套餐晚餐。專案即日起至2023年4月30日開放預訂，加購高鐵車票享全台最低7折起優惠。

「花之賞鱈場蟹宴」將櫻花、桃花、梅花等代表春日的花卉意象融入料理之中；圖片／晶華國際酒店集團提供

「花之賞鱈場蟹宴」一泊二食住房專案的亮點首推飯店主廚楊士賢精心規劃的海陸鱈蟹鍋，主廚將櫻花、桃花、梅花等代表春日的花卉意象融入料理之中，結合日本三大蟹之一的鱈場蟹與龍膽石斑、SPA蛤蠣、鮮美干貝等台產海鮮，搭配美國極黑菲瑞、美國頂級去骨牛小排以及西班牙伊比利豬等多種頂級肉品，打造出春意盎然的海陸饗宴。

「花之賞鱈場蟹宴」一泊二食住房專案，旅人可任選入住靜謐一廳一房的日式質感「泉思溫泉套房」，兩天一夜兩人成行，每人4,000元起。或是入住尊榮奢華的「泉韻溫泉套房」，坐擁16坪超寬敞舒適空間，獨享私人雙風呂湯池，兩天一夜兩人成行，每人6,000元起，以上房價已包含每房每晚10%服務費及5%稅金。

礁溪晶泉丰旅電話：02-7735-5005

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撰文／方雯玲 Wenling Fang

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