花小錢啟程！東北角飯店周年慶 住房享優惠再送精品行李箱

福容七週年慶送 Deseno 精品行李箱。 圖：福容大飯店／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】位於東北角貢寮的福容大飯店福隆，自2016年開幕至今已即將邁入第七個年頭，福隆福容也趁勢推出一系列超值活動，要來回饋廣大的支持粉絲；今年度也與國際精品品牌【Deseno笛森諾】合作，自4月1日起只要入住指定住房專案，就能獲得價值超過6880元的《Deseno 尊爵魔力 30吋 防爆新型拉鍊行李箱－特仕版》一個；而飯店中餐廳福粵樓也從四月起推出全新豪華海陸新菜色，龍蝦麵澎湃上桌，就要讓你有住有吃還能帶走行李箱。

福隆福容展店七年以來，夏季舉辦的福隆國際沙雕藝術季以及水上活動廣受旅客喜愛。今年周年慶也即將送上大禮給粉絲們，自4/1起至6/30，推出【一起7旅行】住房專案入住即享雙人精緻和洋客房含兩客早餐，再加贈「Deseno 尊爵魔力 30吋 防爆新型拉鍊行李箱－特仕版」乙個（價值6880元），周年慶價只要9999元起，相當下殺47折起，胖胖箱擁有雙層防爆拉鍊、防撞包角和TSA海關鎖讓你出遊好安心，不僅如此超貼心設計的S60萬向靜音輪搭配多段鋁合金拉桿好推好拉好安靜，超大容量和活動式間隔板，不管物品還是衣物都好歸類，讓你花小錢就可以帶著超美行李箱前往夢想旅程。

▲精緻和洋客房。 圖：福容大飯店／提供

福隆福容福粵樓也在春天推出全新海鮮料理迎接各位饕客前來享用，其中「薑蔥焗龍蝦細麵」（售價1380元）使用新鮮產地直送的龍蝦，裹粉熱油炸至金黃，輔以加入蠔油、醬油、老抽、洋蔥銀芽爆香的天使麵，鮮嫩酥香的龍蝦搭配Q彈開胃的天使麵讓人忍不住一口接著一口，是年度中式料理主打品項。

除了享受北部最美黃金沙灘和蔚藍海洋的絕佳美景外，今年春季即將登場的「彩虹射箭場」提供給喜歡運動的旅客們遊玩，讓你一發入魂正中紅心成為神射手！趁著晴朗的天氣也可以租用飯店內「越野電輔車」（現場租借價400元/2小時）前往舊草嶺隧道環狀線，充足的馬力、時尚的外觀、不同高度的車輛適合全家大小一起輕鬆挑戰全長20公里的自行車道，沿途欣賞龜山島美景、品嘗卯澳漁港美味的小卷米粉，吹著海風享受最愜意的夢想旅程！

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