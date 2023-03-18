搶攻普發六千商機！台北小巨蛋旁住宿享專案優惠，三人房＋自助早餐只要6000元

茹曦酒店三人住房專案，每晚6,000元再享自助早餐。 圖：茹曦酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】隨著全民普發6,000元的時間將近，不少餐飲旅遊業者紛紛摩拳擦掌，迎接下一波消費熱潮。位於台北小巨蛋旁的茹曦酒店，為台灣加入 WorldHotels RewardsSM 會員計畫的唯一品牌酒店，也推出多個住房專案吸引民眾目光 。

其中「春光明媚三人住房專案」主打敦化北路一側的新房型，六月底前在酒店臉書粉絲專頁參加留言活動，入住三人房(每晚定價18,000元)，再享三客自助早餐每晚只要6,000元，同時加碼假日不加價，是假日出遊的最佳首選。

▲曦酒店推出多項住房專案。 圖：茹曦酒店／提供

此外，茹曦也針對台北小巨蛋日漸活絡的周邊商區發展，規劃多種不同住房專案。旅客可憑小巨蛋的展演活動票根，可享住宿九折優惠，或是憑松山機場航班出發前兩日或抵達後兩日內之登機證或購票證明，入住可享房價七折，兩者均可再享 SUNNY BUFFET 用餐八折優惠。

茹曦酒店鄰近捷運小巨蛋與南京復興站，坐擁便利交通位置，新裝修完成的大廳公共空間，呈現明亮現代的風格，整體氛圍煥然一新。全新獨特房型，面向台北市最具代表性的林蔭大道之一的敦化北路，綠意盎然、視覺開闊。客房空間寬敞舒適，讓身心自然地放鬆，體驗茹沐晨曦的台北之旅。酒店同時也是 WorldHotels Distinctive Collection 成員之一。

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