台中震大金鬱金香酒店開幕 身份證對中「17279」享平日客房優惠

【旅奇傳媒/編輯部整理】台中港海線首家國際品牌酒店－台中震大金鬱金香酒店由2022年11月試營運四個月後，自2023年3月6日起正式對外盛大開幕。即日起推出「17279一起愛地球」專案，身分證對中「17279」5碼，原價9,000元的愛地球客房，即享有平日(周日至周四)入住優惠價2790元(不含早餐)，自助早餐再享買一送一優惠；每日限量10間。因反應熱烈，活動已延長優惠期限至4月底。

震大集團董事長 葉漢祥先生表示: 「國際、環保及尊榮一直是我們主要三大服務理念，期望透過台中震大金鬱金香酒店的盛大開幕，除了永續推廣台中港在地海線人文觀光旅遊外，也希望透過環保優惠與金鬱金香的品牌特色，帶給旅客一個新世代的綠色旅行方式與在地深度人文之旅」。

▲景隅客房。 圖：震大金鬱金香酒店／提供

為響應環保署即將於暑假起實施的不主動提供一次性備品環保旅宿措施，台中震大金鬱金香酒店率先全台飯店業超前佈署推出「愛地球客房」，除不提供一次性備品外，更希望推動自備水壺(飯店提供飲水機供使用)及拖鞋，貫徹更完整的綠色旅行新價值，為鼓勵並回饋旅客響應此環保理念。

開幕慶活動期間推出「你環保我送餐」大環保住房優惠方案，凡3月31日前旅客只要指名入住愛地球客房，並自備一次性個人使用備品包含「牙膏牙刷、梳子、浴帽、刮鬍刀、水壺、拖鞋」，即可並享有「你環保我送餐」優惠，除享住宿享5折每房$4,500起優惠外(含稅與服務費)，每房加碼贈送最高價值$1,500元禾憶餐酒館雙人晚餐或餐酒宵夜套餐一套，隔日早餐除自助早餐選擇外更可自選11:30~14:00的早午餐半自助餐服務。

喜愛在地人文的旅客，飯店亦結合在地的「海口腔協會」推出「消失大海的漁村梧棲半日遊」住房專案，每房只需$4,557即可享有專人深度導覽梧棲老街的廟宇人文歷史及鹹蛋DIY等行程。

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