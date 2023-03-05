力挺中華隊！ 5餐廳1影城「世界棒球經典賽」轉播送優惠 免費喝啤酒、獲勝再打9折

世界棒球經典賽即將開打！ 2023年第五屆世界棒球經典賽A組預賽，將於3/8至3/12在台中市洲際棒球場舉行，中華隊將迎戰巴拿馬、義大利、荷蘭及古巴等國際勁隊。各大餐酒館蓄勢待發搶攻零時差轉播賽事商機，紛紛祭出打氣優惠活動力挺中華隊獲勝，例如金色三麥送精釀啤酒一杯、Relish 味旅餐酒館打卡生啤買一送一，加碼中華隊獲勝全場9折優待，特別的是，新光影城取得影廳轉播賽事授權，直接讓球迷們用大螢幕觀賞精彩賽事，彷彿置身球場內同聲打氣！

金色三麥

力挺中華隊獲勝，3/8至3/12只要台灣隊獲勝，則現場招待每位成年顧客350ml啤酒一杯；而3/8婦女節當天，女性顧客內用消費也可獲得一杯350ml免費啤酒。

圖／翻攝金色三麥官網

Relish 味旅餐酒館

於中華隊比賽當天(3/8、3/10、3/11)晚上七點開始至比賽結束前，只要前往店內打卡，即可獲得「生啤酒買1送1」優惠，若中華隊贏得比賽，再加碼當日全場9折慶祝中華隊勝利。

圖／翻攝Relish 味旅餐酒館粉絲團

布娜飛比利時啤酒餐廳BravoBeer

3/8日晚上19:00首戰(中華隊VS.巴拿馬隊)；3/10晚上19:00(中華隊VS.義大利隊)，推出「生啤酒買大送小」、點指定披薩送加油吹笛(林森店除外)。

圖／翻攝布娜飛比利時啤酒餐廳BravoBeer粉絲團

Miss Q 飛鏢咖啡餐酒館

3/8至3/22為期兩週的賽事，室內、戶外MOD全程直播賽事，世棒期間「啤酒買3送1」。

圖／翻攝Miss Q 飛鏢咖啡餐酒館粉絲團

ABV世界精釀啤酒餐廳

3/8至3/22為期兩週的賽事，ABV旗下10間店，會在營業時間進行LIVE球賽直播。

圖／翻攝ABV世界精釀啤酒餐廳官網

新光影城

新光影城推出轉播賽事經典套組999元，包含球賽直播兌換卷、WBC經典賽限量商品、可樂和爆米花。持新光三越貴賓卡/貴賓卡銀卡/新光三越APP，在新光三越台北南西店「ＷBC中華隊英雄特展」單日消費滿8,000元，即可至一館9F贈品處兌換新光影城轉播賽事經典套組。

圖／翻攝新光影城粉絲團

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