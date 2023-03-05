準備出發邂逅春櫻！「日韓賞櫻花期」預測大公開

釜山賞櫻名景-余佐川羅曼橋。 圖：喜鴻假期／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】賞花旺季要來啦！根據日本氣象株式會社預計的開花與滿開日期，東京將於3/20左右搶先盛開，名古屋與大阪也跟著於3月底綻放，東北地區預計4月中旬，北海道則是壓軸4月底登場；韓國地區花期根據預測，釜山、首爾約在3月下旬到月底之間開花，想出國感受花海魅力，趕緊收拾行李出花吧。

▲香川縣賞櫻勝地－紫雲出山。 圖：喜鴻假期／提供

喜鴻假期指出，春季賞花大熱門，首推日本、韓國賞櫻行程，日本更有以包機方式的特別遊程，省下更多交通時間與路程，可以享有更多櫻花景點的安排。韓國部份，除了一年一度的汝矣島、鎮海軍港節櫻花祭之外，慶和火車站盛開櫻花也是團體遊程中新選擇；喜愛自由探索、不受拘束的旅人，透過機加酒組合，說走就走，隨意安排賞花遊程，不必再為交通接駁傷腦筋！

▲函館五稜廓公園櫻花美景包圍。 圖：喜鴻假期／提供

從九州到北海道 南北花期任選

關西地區也是賞櫻大熱門，更是台灣遊客最愛的目的地之一，其中京都、大阪、奈良預測約3/24後開花，4月上旬滿開；四國地區德島、高松、松山則預計3月中下旬開花，3月底～4月上旬滿開，可把握機會！關西京阪地區賞櫻百選景點不可錯過－平安神宮，花期落在4月上旬，廣大的平安神宮建築高雅，更有多個庭園花苑，成排的吉野櫻、枝垂櫻宛如瀑布一樣，讓人驚豔。

同樣是賞櫻百選景點之一－嵐山渡月橋，沿著河岸盛開的粉櫻就像畫筆一般揮灑在群山之間，帶來驚喜！北海道函館賞櫻勝地首推－五稜廓公園，每逢四月底、五月出巨大五芒星換上粉色大衣，是可遇不可求的季節限定美景，獨特景觀讓人回味無窮；腹地廣大－北海道神宮，是札幌市最早賞櫻勝地，花期在每年4月底到5月初，有1000多株櫻花與250株梅花交織，邊逛花景還可品嚐攤販小吃，體驗地方滋味。

▲登廣島千光寺公園，俯瞰櫻姿綻放。 圖：喜鴻假期／提供

擁有許多祕境的日本四國，入春後的景色更美，其中香川縣－紫雲出山，站在山頂上天氣晴朗時可眺望山陰山陽地區、小豆島，瀨戶內海景色相連，此外約有1000棵櫻花，讓山頭洋溢浪漫氣息；位於廣島－千光寺公園，搭乘纜車登上千光寺山，沿途景色美不勝收，春天更有超過萬棵櫻花綻放。

包機直飛，一起花現四國！喜鴻假期賞櫻期間也以松山、德島包機規劃多款四國賞櫻遊程，早鳥報名享優惠1500元，可暢遊瀨戶內海絕景，還有夕陽百選景點天空之鏡父母濱，一起用特色取景拍出魔幻照片，從紫雲出山、千光寺公園玩到松山城、金刀比羅宮、栗林公園等等，還可走走三大奇橋美稱的祖谷葛藤橋祕境，感受一下心跳加速的快感！此外，漫遊山陽地區感受神話之境，從嚴島神社到尾道千光寺、倉敷美觀、道後溫泉，一次感受久違的千年溫泉之旅。

▲首爾賞櫻勝地－慶熙大學。 圖：喜鴻假期／提供

韓國浪漫花季 釜慶大熱門

韓國櫻花熱力四射，花色魅力豪不遜色日本，喜愛韓國美景的遊人更是春季必訪！南部地區於3月底、北部地區4月初為最佳時機，從北到南皆有櫻花盛會登場。其中，2023首爾汝矣島櫻花慶典（2023尚未公佈；2022年為3/31～4/8舉辦）、2023首爾蠶室石村湖水櫻花慶典、2023慶州櫻花慶典也都是賞櫻熱點。

3/24~4/3登場的〈釜山鎮海軍港櫻花節〉可遇上慶典遊行與櫻花季，大推！熱門經典賞櫻目的地不可錯過—慶和火車站，色澤鮮艷的火車搭配粉色櫻花，畫面極美，從火車站一路延伸而來，就是－余佐川櫻花道的魅力了，一整排櫻花樹盛開，相當壯觀。

位於釜山－大渚生態公園，當櫻花遇上油菜花，是四月最美風景，近一萬坪的油菜花田搭配粉櫻，美景一網打盡；古都慶州可稱是櫻花之都，河岸、公園、行道樹都是櫻花樹，網友更是以「好像畫一樣的風景」來形容；慶州佛國寺，於1995年被列入「世界文化遺產」，這裡也是熱門賞櫻丶賞楓的攝影景點，不管是紅葉或粉櫻，與佛國寺一同入鏡的畫面相當美！

首爾熱門賞櫻景點除了汝矣島輪中路、南山公園、雪嶽山等知名景點外，走進校園也能盡賞花姿，其中又以慶熙大學最熱門，哥德式建築特色搭配櫻花季，人潮如織；江原道鏡浦台每年4月初到4月中旬，會有〈鏡浦台櫻花節〉，圍繞著鏡浦湖有4公里左右的櫻花道，除了櫻花還有迎春花、水仙花等等，美侖美奐。

▲阿里山櫻花盛典不容錯過。 圖：喜鴻假期／提供

阿里山櫻花季 粉色輕旅行

暫時沒有長假可安排，先上阿里山賞花也可以！三月初馬上奔赴櫻花季，從白天到晚上漫遊石棹櫻之道、隙頂櫻花園、二延平步道，滿滿芬多精、櫻花海，一路美拍不中停，尤其3月中旬到4月中是〈阿里山櫻花季〉期間，枝垂櫻、牡丹櫻、普賢象櫻，享受粉色花海包圍，週邊還有多個雲瀑、茶園景觀，清新舒暢的空氣與景色，擺脫工作煩憂！

春季限定徜徉花海美景最後卡位時間！錯過就等明年，不管是日本、韓國或台灣，跟著喜鴻假期旅人百花季齊賞花吧！

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