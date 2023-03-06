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寶可夢訓練家必搭！「酷航 x 皮卡丘」彩繪機正式登台

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圖：酷航／提供
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酷航在波音787夢幻客機的機身上展現出「Scoot x寶可夢」的獨家彩繪設計。　圖：酷航／提供
酷航在波音787夢幻客機的機身上展現出「Scoot x寶可夢」的獨家彩繪設計。　圖：酷航／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】全球疫情趨緩，各國也紛紛開始解封；看好台灣市場的潛力，酷航也恢復台灣每週往返營運班次至43班，包括每天往返新加坡－台灣桃園、及從台灣桃園出發，飛往札幌、仁川和成田等航線。為歡慶酷航成立10週年、以及抓緊台灣旅客出國需求提升的商機，酷航也和寶可夢公司攜手聯名，推出皮卡丘彩繪機，成為東協首家、也是全球第一家非日籍航空與寶可夢公司合作的航空公司，這架飛機即將正式在台灣桃園國際機場首航亮相！

▲酷航銷售副總裁李榮新表示，此次的聯名合作，象徵著航空業積極正向的前景；希望透過這次的合作，能帶給台灣消費者一次又一次充滿驚喜與歡樂的飛行體驗。　圖：酷航／提供
▲酷航銷售副總裁李榮新表示，此次的聯名合作，象徵著航空業積極正向的前景；希望透過這次的合作，能帶給台灣消費者一次又一次充滿驚喜與歡樂的飛行體驗。　圖：酷航／提供

酷航銷售副總裁 李榮新表示：「期待藉由此次聯名合作，將酷航品牌精神中，創意與歡樂體現在我們的航班，並能帶給台灣消費者，充滿驚喜的飛行體驗。」這次聯名除了機身上的設計，機內和周邊商品也充滿著寶可夢的身影；除了喜愛酷航的旅客外，更是寶可夢粉絲們不可錯過的抓寶體驗！

攜手最強IP寶可夢公司 為乘客打造驚喜空中體驗

酷航透過歡慶10週年，攜手全球最強IP品牌寶可夢公司推出飛翔皮卡丘計畫，打造專屬的寶可夢彩繪飛行體驗。李榮新副總裁進一步說明：「此次合作結合了全球最大IP品牌寶可夢公司，以及新航集團低成本航空酷航，成為東協、也是全球首家非日籍與寶可夢公司合作的航空公司。」2022年9月9日起，酷航即推出每月兩班的皮卡丘彩繪機定期航班，飛往東京和首爾兩個航點，而未來也會將皮卡丘彩繪機納入定期航班，加入波音787航線，帶給旅客更多驚喜、以及無可取代的空中體驗。

▲機艙內和寶可夢相關周邊商品: 包括座艙內提供專門設計的皮卡丘彩繪機主題紙杯、餐巾紙、座位靠墊套，以及充滿皮卡丘音效的廣播。　圖：酷航／提供
▲機艙內和寶可夢相關周邊商品: 包括座艙內提供專門設計的皮卡丘彩繪機主題紙杯、餐巾紙、座位靠墊套，以及充滿皮卡丘音效的廣播。　圖：酷航／提供

吸睛實用限量周邊商品 寶可夢迷必收服！

酷航皮卡丘彩繪機的靈感來自花香，使用簡潔白色的背景，搭配飄揚在空中的花瓣、樹葉做點綴，將皮卡丘、皮丘、謝米，還有在台灣具有超高人氣，初次在彩繪機登場的可達鴨、拉普拉斯、時拉比及大竺葵，全都畫在彩繪在機身上，機翼兩旁還藏著許多寶可夢。

此外，除了精美可愛的的寶可夢主題機身設計，訓練家們更別錯過機艙內和寶可夢相關的周邊設計：包括座艙內提供專門設計的皮卡丘彩繪機主題紙杯、餐巾紙、座位頭靠巾，令人驚喜的是，在登機之後，還可聽到充滿皮卡丘音效的廣播，除此之外，座位上方的置物櫃還有獨家寶可夢角色印花特寫，從視覺、觸覺到聽覺，一次滿足寶可夢訓練家的探索渴望。

▲限量周邊商品包括探險家掛頸繩、飛行旅人托特包及雙面設計漁夫帽。　圖：酷航／提供
▲限量周邊商品包括探險家掛頸繩、飛行旅人托特包及雙面設計漁夫帽。　圖：酷航／提供

除了實用吸睛的日常小物外，訓練家們最期待的限量寶可夢周邊商品還跨足了時尚單品，除了訂購機票時一起訂購外，旅客們還能在機上直接購買，「收服」最喜愛的寶可夢周邊商品。展望未來，酷航將持續以創新及靈活的思維，持續擴大航班網路、帶給大家更多選擇，以滿足旅客們對於旅遊目的地的需求與期待，創造更有趣、更不一樣的旅遊體驗。

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寶可夢 彩繪機 航空

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