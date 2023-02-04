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這條公路很雞湯！ 嘉義162甲「梅山太平36彎」 獨一無二的旅人打氣公路36句

當白雲飄進藍天／ 文、圖／布魯

udn走跳旅遊／布魯

從嘉義梅山鄉取道162甲公路往太平，是著名的36彎公路，隨著彎道的數字增加，也越爬越高，眼界越來越開闊。4年前，嘉義縣觀光局邀請剪紙藝術家楊士毅，為太平36彎打造「彎道的擁抱」剪紙圖案數字標示牌，在網路上徵集36句為旅人打氣的標語，融入在標示牌上，成為獨一無二的打氣公路。

也許有人會覺得這些心靈雞湯式的標語很芭樂，不過，布魯覺得如果剛好可以補到心靈正空虛的旅人，也是一件美事。於是，覺得自己一無是處的人，走162甲上太平，暈頭轉向的到了第36彎，看到山下廣闊的美景之餘，忽然看到「你是一切繁花盛開的原因」，也許心裡也會產生一點鼓舞的力量吧！

這些數字牌上的文字，都是透過網路徵集的方式取得的，再結合剪紙作品呈現在每一個彎道。數字牌上還標示海拔高度，隨著彎道數字與海拔高度的增加，也就漸漸的接近太平。

第24彎上另有一幅大型鋼構剪紙作品"太平的祝福"，濃縮太平的山嵐雲海夕陽和自然生態，代表太平對來往遊客的祝福，也是這一系列剪紙作品裡，最適合打卡的地點。

同場加映

17彎觀景台：位於過17彎公路左側，是太平古道與162甲公路交會點，可就近觀賞雲嘉平原美景。

22彎意象休息區：位於過22彎公路右側，有阿里山風景區管理處設的風景區意象大標示，還有一座造型優美的觀景台，可更高角度俯瞰雲嘉平原。

28彎觀景台：剛好位於28彎上，太平古道上接至此，因地勢較高，是公路上的休憩點展望最佳之處。

布魯便利貼

36彎公路資訊

：嘉義縣梅山鄉往太平雲梯的162甲公路，在上太平之前有36個大角度彎道，每個彎道皆設置一個剪紙數字標示牌，第24彎另有一座"太平的祝福"大型剪紙造型作品。

注意事項：36彎道上，除了17、22、24、28彎的休憩點或觀景台之外，並沒有小車停車空間，要打卡朋友，請密切注意往來車輛，小心安全，也不要阻礙交通。

順遊景點：太平雲梯、雲嘉五連峰、大巃頂茶園、太平老街、碧湖茶園、仙人崛步道

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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