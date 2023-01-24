2023年投資獲利旺財、開運風水如何佈置

地理風水對人的的影響是很大的，而且地運、宅運並非一成不變，而是會隨著九大行星的運轉，產生不同的變化，因此，在每個新的一年可要這注意磁場的變化，達到趨吉避凶，讓每年好運旺旺來。

首先，站在家裡或公司室內格局的正中央，使用指南針或羅盤找出正確的東南西北方，利用居家、商店或辦公環境的擺設，提升自己的好運呢，以下提供新年投資獲利旺財、開運風水如何佈置。

一、「財位」光明：

財位都在角落，若室內的照明不足，往往會顯得較為昏暗，財位昏暗就象徵著未來的財運昏暗，因此可以準備一盞光明燈，隨時照亮財位，讓財運之路光明。此外，也可以準備一盞鹽燈，藉此吸收水分、降低濕氣，還可以強旺整個空間的財氣。

二、開運飾品旺財:

2023年歲次癸卯年，水兔年，虎被譽為“百獸之王” 威風八面，是勇猛、威武、剛強、活力、威嚴、榮耀與權勢的象徵；“虎者，陽物，百獸之長，能執博挫銳，噬食鬼魅”，虎鎮宅、驅邪、辟災外，也寄寓著嚮往吉祥、幸福的祈佑觀念。「虎」與「福」同音，「虎爺」與「有錢」(閩南語)同音，今年開運招財吉獸是豼貅、虎爺，可以將其擺設在「聚財位」、大門口內或外，面向外招財。

三、客廳要乾淨整齊:

客廳是對外溝通的樞紐，不管客廳是否金碧輝煌，還是簡單清爽，一個乾淨整齊的客廳，才能讓家人住得舒適，讓客人感受溫馨。客廳的整潔與否，同時也暗示著主人的好客與否。好客的人家總會將客廳佈置得舒適大方，能讓客人有賓至如歸的感覺。不管客廳是否簡單，舒適大方的客廳肯定會讓客人更願意到您的家中做客，反之，如果客廳髒亂不堪，客人又怎麼會願意經常過來做客呢？因此，要隨時保持客廳的乾淨整齊，避免在客廳堆放垃圾雜物，若是客廳內有什麼東西壞了也要趕快修復，才可凝聚家人的向心力，並增強個人的財運，同時能夠營造良好的人際關係。

四、宜暖黃招財：

黃色為土，土生金，暖黃色的燈飾，能夠起到招財的作用，助旺我們的財運，對於偏財運也有幫助。

五、主人位不可背對大門：

主人坐在沙發上要能察知門口的動靜，方能掌握家裡的動態，若主人背對大門，大門的狀況將無法掌控，有客人來訪無法立即回應，甚至已經站在主人身旁都還不知客人已到。這樣的客廳布局，會導致屋主判斷力下降，如果是做生意的人，很容易賠錢。

六、植物旺財：

在客廳、餐廳、陽台種植富貴竹、招財樹、福祿桐、福木等綠色或圓葉植物，意寓節節高升、吉祥、富貴、開運，而且植物因為光線的照射，行光合作用，產生氧氣和負離子，讓房子氣場更好，頭腦更清晰，身體更健康，好運、財運跟著來！

七、放硬幣招財：

大門口腳踏墊下放置268元硬幣招財、旺財。（1元、5元、10元、50元硬幣皆可以）