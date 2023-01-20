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吃喝玩樂一站解決！北中南「6大商場」注目話題熱點1次收

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
今年春節，北中南商場皆有話題活動展開。圖／各業者提供
今年春節，北中南商場皆有話題活動展開。圖／各業者提供

春節年假期間，可以同時滿足購物、美食兩大樂事的百貨商場，加上都可透過大眾交通工具抵達，省去開車出門塞車、停車問題，是不少人出門的選擇，來看看百貨商在今年春節掀起哪些話題。

新光三越台北信義新天地A11｜灌籃高手期間限定快閃店

電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》睽違26年再度復出大螢幕，讓許多人的青春回憶滿血回歸。「灌籃高手期間限定快閃店」1月19日起至2月25日在新光三越台北信義新天地A11一樓展開，整體以劇場版LOGO簡約概念為主軸，搭配上木質地板、防護網等經典籃球場元素，外牆一系列的劇場版獨家商品，加上大螢幕播送電影熱血片段，再一次體驗SLAM DUNK的熱血與感動。現場推出許多獨家劇場版商品，讓粉絲選購蒐藏，重溫當年蒐集各種周邊的快樂。

「灌籃高手期間限定快閃店」推出各式劇場版周邊。圖／摘自Klook
「灌籃高手期間限定快閃店」推出各式劇場版周邊。圖／摘自Klook
「灌籃高手期間限定快閃店」2月25日前在新光三越台北信義新天地A11一樓展開。圖／摘自Klook
「灌籃高手期間限定快閃店」2月25日前在新光三越台北信義新天地A11一樓展開。圖／摘自Klook
「灌籃高手期間限定快閃店」各式劇場版周邊。圖／摘自Klook
「灌籃高手期間限定快閃店」各式劇場版周邊。圖／摘自Klook
「灌籃高手期間限定快閃店」推出各式劇場版周邊。圖／摘自Klook
「灌籃高手期間限定快閃店」推出各式劇場版周邊。圖／摘自Klook

台北101 ｜LINE FRIENDS WORLD特展

在韓國首爾特展創下破萬人潮數的「LINE FRIENDS WORLD」特展，現在來到台灣了。台北101首次與LINE FRIENDS合作，結合101的場域特色，打造「垂直樂園」聯展，展期1月19日至2月20日，全場域共有13個人氣打卡點，出動了22個LINE FRIENDS好友，從B1一路拍到101樓，全館到處都有LINE FRIENDS好友－熊大、兔兔和minini的超萌可愛身影。台北101觀景台也推出聯名套票，包含LINE FRIENDS獨家聯名限定商品、觀景台門票、韓國空運訂製款conini手持氣球，kafeD限定餐點優惠券與享有89樓 LINE FRIENDS WORLD期間限定快閃店9折優惠。

台北101首次與LINE FRIENDS合作，結合101的場域特色，2月20日前推出「LINE FRIENDS WORLD」特展。圖／讀者提供
台北101首次與LINE FRIENDS合作，結合101的場域特色，2月20日前推出「LINE FRIENDS WORLD」特展。圖／讀者提供
台北101首次與LINE FRIENDS合作，結合101的場域特色，2月20日前推出「LINE FRIENDS WORLD」特展。圖／台北101提供
台北101首次與LINE FRIENDS合作，結合101的場域特色，2月20日前推出「LINE FRIENDS WORLD」特展。圖／台北101提供
台北101首次與LINE FRIENDS合作，結合101的場域特色，2月20日前推出「LINE FRIENDS WORLD」特展。圖／讀者提供
台北101首次與LINE FRIENDS合作，結合101的場域特色，2月20日前推出「LINE FRIENDS WORLD」特展。圖／讀者提供
台北101首次與LINE FRIENDS合作，結合101的場域特色，2月20日前推出「LINE FRIENDS WORLD」特展。圖／讀者提供
台北101首次與LINE FRIENDS合作，結合101的場域特色，2月20日前推出「LINE FRIENDS WORLD」特展。圖／讀者提供

LaLaport台中試營運｜日系購物中心掀話題

位於台中市東區，三井不動產集團在台灣首座主打純正日系購物中心的「LaLaport台中」，其中「南館」共40間品牌以大型店為主，幾乎是日系品牌群聚，包括日本人氣連鎖大型超市、以肉品專賣店聞名的「LOPIA」海外首店；在日本擁有約200家店舖的遊戲中心「GiGO」首登台；「UNIQLO」與「GU」雙品牌以及「MUJI無印良品」、「niko and ...」、「NITORI宜得利家居」、「akachan honpo​阿卡將本舖」等大型生活店。搶先在春節前夕開幕，勢必試營運期間將掀起造訪熱潮。

台灣首座純日系購物中心LaLaport台中，當中以日本品牌大店為主軸的「南館」率先在春節前夕試營運，預計掀起造訪熱潮。圖／三井不動產集團提供
台灣首座純日系購物中心LaLaport台中，當中以日本品牌大店為主軸的「南館」率先在春節前夕試營運，預計掀起造訪熱潮。圖／三井不動產集團提供

SOGO台北店｜初一到初三搶福袋

SOGO台北店福袋以商品福袋為特色，每年過年都可以吸引許多民眾前往排隊試手氣。忠孝館、復興館初一到初三各樓層都會推出商品福袋，民眾可挑自己中意的商品屬性下手。除了以福袋價買到商品，還可憑福袋商品上的「購買憑證」兌換刮刮卡一張，有機會刮中限定大獎暢遊陸海空，初一大獎有「星宇航空東京雙人來回機票」、初二有「華泰瑞苑瑞苑套房 一泊二食」、初三有「野漾莊園大樹屋一泊四食」等獎項讓民眾加碼抽。

SKM Park Outlets高雄草衙｜超過200品牌的購物樂園

SKM Park Outlets不只是可盡情血拚的Outlet，同時還有諸多玩樂設施與影城，一站就可滿足全家人吃喝玩樂需求。更可愛的還有兔年獨家限定、「無所事事小海豹」巨型漂浮氣偶現身噴泉廣場，這次小海豹特別穿上兔子新衣與大家拜年，日前現身已成為高雄話題打卡點。另外，大年初五開工日，還會免費發放「無所事事小海豹」兔年限定一元復始卡，數量有限，送完為止。

SKM Park Outlets高雄草衙不只是可盡情血拚的Outlets，同時還有諸多玩樂設施與影城。圖／SKM Park Outlets高雄草衙提供
SKM Park Outlets高雄草衙不只是可盡情血拚的Outlets，同時還有諸多玩樂設施與影城。圖／SKM Park Outlets高雄草衙提供

華泰名品城｜巨型黃金搖錢樹、1.7公里元寶

GLORIA OUTLETS華泰名品城今年春節變身全台「最吉祥」造景，各路財神俏皮座落在5.5米高的巨型黃金搖錢樹；還有元寶、銅錢燈海，貫穿全區大道，照亮新年財路。整個園區金光閃閃，走長輩最愛的吉祥路線，春節期間全家前往購物同時，肯定還能幫家中長輩們，拍出最討喜、最吉祥的長輩圖。

華泰名品城三期的銅錢燈海，呈現滿滿金銀閃耀感。圖／GLORIA OUTLETS提供備註
華泰名品城三期的銅錢燈海，呈現滿滿金銀閃耀感。圖／GLORIA OUTLETS提供備註
GLORIA OUTLETS華泰名品城今年春節變身全台「最吉祥」造景。圖／GLORIA OUTLETS提供
GLORIA OUTLETS華泰名品城今年春節變身全台「最吉祥」造景。圖／GLORIA OUTLETS提供

LINE 春節 台北101 購物中心 電影

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