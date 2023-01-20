吃喝玩樂一站解決！北中南「6大商場」注目話題熱點1次收

春節年假期間，可以同時滿足購物、美食兩大樂事的百貨商場，加上都可透過大眾交通工具抵達，省去開車出門塞車、停車問題，是不少人出門的選擇，來看看百貨商在今年春節掀起哪些話題。

新光三越台北信義新天地A11｜灌籃高手期間限定快閃店

電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》睽違26年再度復出大螢幕，讓許多人的青春回憶滿血回歸。「灌籃高手期間限定快閃店」1月19日起至2月25日在新光三越台北信義新天地A11一樓展開，整體以劇場版LOGO簡約概念為主軸，搭配上木質地板、防護網等經典籃球場元素，外牆一系列的劇場版獨家商品，加上大螢幕播送電影熱血片段，再一次體驗SLAM DUNK的熱血與感動。現場推出許多獨家劇場版商品，讓粉絲選購蒐藏，重溫當年蒐集各種周邊的快樂。

「灌籃高手期間限定快閃店」推出各式劇場版周邊。圖／摘自Klook 「灌籃高手期間限定快閃店」2月25日前在新光三越台北信義新天地A11一樓展開。圖／摘自Klook 「灌籃高手期間限定快閃店」各式劇場版周邊。圖／摘自Klook 「灌籃高手期間限定快閃店」推出各式劇場版周邊。圖／摘自Klook

台北101 ｜LINE FRIENDS WORLD特展

在韓國首爾特展創下破萬人潮數的「LINE FRIENDS WORLD」特展，現在來到台灣了。台北101首次與LINE FRIENDS合作，結合101的場域特色，打造「垂直樂園」聯展，展期1月19日至2月20日，全場域共有13個人氣打卡點，出動了22個LINE FRIENDS好友，從B1一路拍到101樓，全館到處都有LINE FRIENDS好友－熊大、兔兔和minini的超萌可愛身影。台北101觀景台也推出聯名套票，包含LINE FRIENDS獨家聯名限定商品、觀景台門票、韓國空運訂製款conini手持氣球，kafeD限定餐點優惠券與享有89樓 LINE FRIENDS WORLD期間限定快閃店9折優惠。

台北101首次與LINE FRIENDS合作，結合101的場域特色，2月20日前推出「LINE FRIENDS WORLD」特展。圖／讀者提供 台北101首次與LINE FRIENDS合作，結合101的場域特色，2月20日前推出「LINE FRIENDS WORLD」特展。圖／台北101提供 台北101首次與LINE FRIENDS合作，結合101的場域特色，2月20日前推出「LINE FRIENDS WORLD」特展。圖／讀者提供 台北101首次與LINE FRIENDS合作，結合101的場域特色，2月20日前推出「LINE FRIENDS WORLD」特展。圖／讀者提供

LaLaport台中試營運｜日系購物中心掀話題

位於台中市東區，三井不動產集團在台灣首座主打純正日系購物中心的「LaLaport台中」，其中「南館」共40間品牌以大型店為主，幾乎是日系品牌群聚，包括日本人氣連鎖大型超市、以肉品專賣店聞名的「LOPIA」海外首店；在日本擁有約200家店舖的遊戲中心「GiGO」首登台；「UNIQLO」與「GU」雙品牌以及「MUJI無印良品」、「niko and ...」、「NITORI宜得利家居」、「akachan honpo​阿卡將本舖」等大型生活店。搶先在春節前夕開幕，勢必試營運期間將掀起造訪熱潮。

台灣首座純日系購物中心LaLaport台中，當中以日本品牌大店為主軸的「南館」率先在春節前夕試營運，預計掀起造訪熱潮。圖／三井不動產集團提供

SOGO台北店｜初一到初三搶福袋

SOGO台北店福袋以商品福袋為特色，每年過年都可以吸引許多民眾前往排隊試手氣。忠孝館、復興館初一到初三各樓層都會推出商品福袋，民眾可挑自己中意的商品屬性下手。除了以福袋價買到商品，還可憑福袋商品上的「購買憑證」兌換刮刮卡一張，有機會刮中限定大獎暢遊陸海空，初一大獎有「星宇航空東京雙人來回機票」、初二有「華泰瑞苑瑞苑套房 一泊二食」、初三有「野漾莊園大樹屋一泊四食」等獎項讓民眾加碼抽。

SKM Park Outlets高雄草衙｜超過200品牌的購物樂園

SKM Park Outlets不只是可盡情血拚的Outlet，同時還有諸多玩樂設施與影城，一站就可滿足全家人吃喝玩樂需求。更可愛的還有兔年獨家限定、「無所事事小海豹」巨型漂浮氣偶現身噴泉廣場，這次小海豹特別穿上兔子新衣與大家拜年，日前現身已成為高雄話題打卡點。另外，大年初五開工日，還會免費發放「無所事事小海豹」兔年限定一元復始卡，數量有限，送完為止。

SKM Park Outlets高雄草衙不只是可盡情血拚的Outlets，同時還有諸多玩樂設施與影城。圖／SKM Park Outlets高雄草衙提供

華泰名品城｜巨型黃金搖錢樹、1.7公里元寶

GLORIA OUTLETS華泰名品城今年春節變身全台「最吉祥」造景，各路財神俏皮座落在5.5米高的巨型黃金搖錢樹；還有元寶、銅錢燈海，貫穿全區大道，照亮新年財路。整個園區金光閃閃，走長輩最愛的吉祥路線，春節期間全家前往購物同時，肯定還能幫家中長輩們，拍出最討喜、最吉祥的長輩圖。