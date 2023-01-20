春節必逛「8大動漫卡通展」！Klook調查：火影忍者奪冠

Klook日前在社群發起「經典動漫喜好大調查」，邀請網友票選最喜歡的童年回憶動漫，短短24小時就收集上百位網友熱烈回覆，其中高達4成表示最喜歡「火影忍者」，勇奪經典動漫喜愛度第一名；「咒術迴戰」及「進擊的巨人」呼聲也很高，名列第二、三名。

農曆新年加上寒假，你想看那些動漫卡通展？以下也盤點春節8大必逛熱門動漫卡通展覽，可以找動漫男神「咒術迴戰」五條悟、「進擊的巨人」里維和「火影忍者」佐助近距離拍照，或是被最萌的米奇與米飛兔圍繞，度過療癒的年節假期。

1.火影忍者動畫20周年特展 神還原火影忍者經典場面

「火影忍者動畫20周年特展」神還原鳴人與佐助最終戰役等八大場景，結合影音、聲光打造互動沈浸式的展覽。圖／Klook提供

獲得網友票選經典動漫喜好大調查第一名的「火影忍者」，是許多人心目中的經典之作，為慶祝動畫版「火影忍者」20周年，「火影忍者動畫20周年特展」即日起至2月12日開展，一進場即可看見經典角色立牌及經典名言，在門口迎接粉絲來到忍者學校！更神還原鳴人與佐助最終戰役等8大場景，結合影音、聲光打造互動沈浸式的展覽，並推出近百樣新款周邊商品。

2.咒術迴戰展 日本巡迴首度登台

於「咒術迴戰展」中，粉絲可透過多款角色設定草圖，感受角色們的獨特魅力。圖／Klook提供

眾所期盼的咒術迴戰第二季將於今年開播，此次日本官方「咒術迴戰展」首度來台，即日起在華山文創意園區展出，層層分鏡圖稿將結合動態影像展示，可深入探究主角虎杖悠仁、詛咒之王宿儺、最強咒術師五條悟等經典人物的細節描繪；現場還有一比一等身角色模型，彷彿化身角色真實踏入「咒術迴戰」的世界！

3.進擊的巨人展 帶你瞬間進入巨人世界

許多網友表示已迫不及待感受巨人的震撼、「獻出你的心臟」！由日本官方授權「進擊的巨人展」，12月30日起將移師高雄，以「進擊的巨人」原畫為核心，精選近200幅原畫作品，打造9米超巨大型螢幕的立體劇場，將整個展區化身為進擊的巨人中的世界，搭配震撼的聲光視覺影音，讓人身歷其境感受作品的歷史與世界觀。

4.JOJO的奇妙冒險 Klook獨家販售「JOJO的十周年套卡套票」

Klook獨家販售「JOJO的十周年套卡套票」，包含1組JOJO的十週年套卡組及1張單人票。圖／Klook提供

「JOJO的奇妙冒險」於2012年動畫播出至今已十周年，即日起首度在台舉辦「JOJO的奇妙冒險《黃金之心》動畫十周年特展」，Klook也獨家販售「JOJO的十周年套卡套票」，包含1組JOJO的十周年套卡組及1張單人票；展覽同時集結「幻影血脈」至「石之海」共五季動畫作品的內容，對決場景與經典地標重現，讓忠實的JOJO迷盡情大飽眼福。

5.米奇藝術展 展現米奇多種面貌

「米奇藝術展」2018年始於美國紐約，首次驚豔登台。圖／Klook提供

「米奇藝術展」2018年始於美國紐約，去年12月31日首次驚豔登台，一連展到今年4月5日，以米奇為題，展出韓國歌手G-Dragon、香港時尚巨星陳冠希、台灣演員孟耿如等多位在時尚潮流界占有一席之地的藝術家作品，賦予米奇多個嶄新面貌，非常適合過年期間全家大小前往觀展。

6.米飛創意展 Klook獨家預購「米飛創意展精選套票」

兔年來到，來自荷蘭的國際超級萌兔米飛兔，也首度在台舉辦68周年「米飛創意展」，近三百隻米飛打造出全球獨一無二的台灣意象，另結合迷宮童趣、春節祈福、miffy台灣時裝秀，並搭配全台最大米飛光影互動。

7.鬼太郎特展 跟著鬼太郎進入百妖世界

睽違十年再度來台的「鬼太郎特展」，此次以「鬼太郎的100隻妖怪」為主題，跟著鬼太郎進入水木茂的百妖世界，體驗妖怪神出鬼沒的神祕感，更完整重現日式氛圍，將鬼太郎神社、燈籠、抽籤等原汁原味空運來台！

8.Gaki Hip臺灣首座IG美術館 繽紛網美照拍好拍滿

Gaki Hip透過沈浸式互動空間，呈現迷人繽紛的顏色與裝置藝術，不僅好拍又好玩。圖／Klook提供

臺灣首座IG美術館「Gaki Hip」將於1月22日進駐新光三越台北站前店，透過沈浸式互動空間，呈現迷人繽紛的顏色與裝置藝術，例如以絢爛迷幻的天燈打亮空間，或多座投幣式電話，結合臺灣特有文化與聲音如垃圾車、修理紗窗玻璃的廣播聲等，不僅好拍又好玩，是過年期間與姐妹閨蜜不容錯過的打卡新點。