住5星飯店、逛大街！晶華主廚陪逛台北年貨大街 辦年貨、做年菜一次搞定

晶華酒店邀請房客遊逛迪化街。 圖：台北晶華酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接農曆新年的來臨，家家戶戶張燈結綵、採買年貨好過年，全台規模最大、名聲最響亮的「台北年貨大街」即日起至20日於迪化街熱鬧登場，再次成為採辦年貨的熱門目的地！

為持續推廣城市觀光與地方文化，台北晶華酒店攜手台北迪化商圈發展促進會與臺北市商業處以今年主題「過年講究不將就」推出「五星年貨假期」優惠住房專案，飯店名廚將帶領房客遊逛滿溢年味的街廓、傳授採買年貨的撇步、教做年節煲湯料理，房客亦可循著「台北年貨大街年貨地圖」大啖晶華精選的美食與名產，獲贈超人氣的年節好禮，充實過好年。專案價每房每晚7,100元起，含CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐，購買高鐵車票再享75折優惠。

▲台北晶華酒店攜手台北迪化商圈發展促進會與臺北市商業處以今年主題「過年講究不將就」推出「五星年貨假期」優惠住房專案。 圖：台北晶華酒店／提供

選擇「五星年貨假期」優惠住房專案的房客，入住時會收到由晶華酒店精心繪製的「台北年貨大街年貨地圖」以及商品兌換券，房客可以按圖索驥前往迪化街體驗濃厚的年節氛圍，並於特定名店兌換人氣商品以及獨家購物優惠。週六入住的房客，除了享有免費伴手禮盒購物優惠外，飯店內知名粵菜餐廳--晶華軒的廚藝總監鄔海明主廚還將帶團逛街辦年貨，同時傳授年節煲湯私房食譜，房客將學得各種採買攻略以及道地的廣式煲湯廚藝。

▲杜甲A-Ma是亞洲第一間以辣椒為主的辛香料概念體驗店。 圖：台北晶華酒店／提供

晶華精選的台北年貨大街商家與好禮包括以傳統中藥技藝提供高質量產品的黃長生藥行所提供的「古法炮製養生藥膳材料包」，亞洲第一間以辣椒為主的辛香料概念體驗店杜甲A-Ma最受歡迎的「慢調斯禮盒經典人氣組」，聚焦東方漢藥並結合西洋花草的經典漢藥老店--聯通漢芳準備了「沐癒鹽-泡澡組」，賦予傳統器物全新生命的160年歷史老店--竹木造咖將致贈房客「碳化竹隨身餐具」，以小包裝出售南北貨的創新代表店家天山行和為傳統台式蒸食糕點添上當代美感的合興壹玖肆柒則將送出「天福袋」和「綜合鬆糕組」。

▲合興壹玖肆柒為傳統台式蒸食糕點添上當代美感的在地精緻品牌。 圖：台北晶華酒店／提供

▲天山行見證迪化街繁華起落，是具有創新經營精神的南北貨品牌。 圖：台北晶華酒店／提供

除了到台北年貨大街感受年節氛圍外，房客也歡迎到酒店一樓中庭所舉辦「晶華年貨市集」採購，多間大稻埕人氣商家都前來共襄盛舉，呼應「台北年貨大街」的主題「過年講究不將就」，精選豐富的年節相關南北貨與禮盒包括由大稻埕百年茶行有記名茶以祖傳工藝精焙的特選茶葉、黃長生藥行的養生藥膳、一甲子老店李日勝的古法烏魚子禮盒、杜甲A-Ma的創意辛香醬料、火星猴子的在地食材手工餅乾、以及米峰X御華生的養生粥糜禮盒等。

晶華也準備了送禮自用兩相宜的年節冠軍伴手禮，其中包括攜手百年糕餅老店舊振南，以及人氣餅乾品牌but.(we love butter)推出的兩款限定聯名禮盒，還有曾獲媒體評比冠軍的－鳳梨澄沙奶黃禮盒，以及由主廚秘製干貝XO醬與銀魚麻辣醬組成的晶華軒御膳醬禮盒，琳琅滿目的各式選擇，全方位滿足消費者的送禮需求。

▲黃長生藥行以傳統中藥技藝提供高質量的珍貴藥材與養生藥膳。 圖：台北晶華酒店／提供

Our commitment to sustainable hospitality 晶華國際酒店集團持續為美好生活與人類福祉擘劃未來。經過疫情的洗禮，晶華將危機化為轉機，透過實踐共學、共創、共好與共生的理念，積極強化同仁多面向職能，並整合永續發展的各項新視野，融入服務內容以及日常生活當中。我們相信，服務的力量可以感動世界，讓人們、社區和環境蓬勃發展的同時，也對下一個世代帶來正面積極的影響，晶華全體同仁們將致力完成企業使命：把台灣最好的帶給世界，世界最好的帶進台灣。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野