光源台北！2023台灣燈會回歸 規劃四大展區、主視覺溫暖光球亮相

2023台灣燈會記者會，台北市長柯文哲、交通部觀光局副局長林信任與贊助單位、策展人等代表合影。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】台灣燈會自2001年起出發至台灣各個城市巡迴，睽違23年後重返台北。「2023台灣燈會在台北」是疫情解封後的第一場國際大型活動，將以融入都會的「城市型燈會」，規劃4大展區、1座主燈、6座副燈，範圍達168公頃、展出300件以上作品及串連12個行政燈區，使台灣燈會與台北城市精彩融合，要讓大家看見台北的蛻變及前瞻！

2023台灣燈會日前召開首場「燈場世界」記者會，在震撼奪目的主視覺動畫暨光源台北晶球藝術表演下揭開序幕。2023台灣燈會主視覺以台北盆地作為基底設計，就像承接燈會，分布在盆地中的家家戶戶點起希望的燈火，凝聚成巨大的希望光球，冉冉升空的光球綻放出溫暖和煦的光芒，象徵新年過後的第一次月圓，渲染整座城市並延續這份美好。

▲記者會現場，由晶球藝術展演揭曉2023台灣燈會主視覺。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

2023台灣燈會將於明(112)年2月5日正式營運至2月19日(15天)，週一到週四活動時間暫訂下午2點至晚上10點，週五到週日則暫定上午10點到晚上10點；眾人期待的各展區亮燈時間則暫定晚間5點至10點。 從捷運忠孝復興站出發到忠孝敦化站是位於東區商圈的「光展區」(黃色)，是帶領台北走向潮流尖端的場域，用光打開這座城市，每件作品如同希望之光坐落在商圈巷弄間，融入生活空間。接著往東到國父紀念館站，是位於松山文創園區的「源展區」(橘色)，累積超過百年歷史的台北，擁抱來自各地的多元文化，感受台北多元共融的作品。

位於國父紀念館的「中央展區」，也是台灣燈會主燈的位置，國父紀念館預計將整座建築打造為「最經典的燈」，另外該展區還包含開燈台、3座副燈及多個主題燈區，內容將融入創新規劃，結合傳統花燈藝術與現代光影多媒體科技。最後抵達捷運市政府站、台北101/世貿站，進入位於信義商圈的「未來展區」(藍色)，為台灣現今最具國際、時尚潮流的商業區，匯集各大國際知名品牌與企業集團；而展區內的四四南村，則是具有時代意義的場域轉化新生成為現代世外桃源，象徵台北城市的永續未來。

▲2023台灣燈會在台北主視覺圖稿。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

本次2023城市型燈會作品佈滿在高樓建築間、燈光穿梭在城市巷弄裡，並以捷運串起整個燈會場域，邀請大家搭著捷運賞燈，循著光的軌跡，走進「光源台北」一同享樂。未來活動資訊將陸續更新，民眾可至2023台灣燈會「光源台北」官方網站查詢(網址：https://tw-light.taipei/)。

另外，台灣燈會預計召募3,500位志工，社會局表示，在國際及全臺各項大型活動中，志工的參與是活動成功的重要關鍵之一，燈會中默默付出的志工是主辦單位最強大的後援部隊，目前燈會志工服務項目分為3組，包含庶務組、客服組、活動組，報名資格為年滿16歲、身心健康、具有服務熱忱，皆可報名，歡迎對2023台灣燈會有興趣的民眾及團體報名，加入志工、點亮台北，一起營造熱血的志工團隊。報名請上台北市志工管理整合平台https://cv101.gov.taipei/。

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