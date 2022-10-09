想像旅行！新加坡「星」體驗「即刻隨心所往，心想獅城」，線上線下雙體驗

晶華酒店主題房F&B。 圖：新加坡旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】邊境即將開啟，新加坡旅遊局為歡迎更多的臺灣旅客前往旅遊，延伸「即刻隨心所往，心想獅城（SingapoReimagine）」策略，打造一系列新加坡相關專屬活動讓臺灣消費者搶先體驗，並攜手IHG洲際酒店集團、酷航、臺灣潮流雞尾酒品牌WAT合作，推出重新想像旅行的「星」體驗系列活動，藉由飲食、住宿與飛行體驗，融入新加坡獨有特色，將新加坡最新的旅遊景點和城市玩法介紹給臺灣旅客，帶給所有臺灣消費者全新感受。

配合系列活動，新旅局也推出實境遊戲「星夢奇航」，結合線上與線下兩種體驗，帶來一場有趣又好玩的尋寶探險活動，讓臺灣消費者在實際到訪新加坡之前即可深入認識文化多元的創意獅城。

新加坡旅遊局大中華區首席代表兼執行署長潘政志表示：「面對瞬息萬變的後疫情時代，新加坡一直以來持續積極調整策略，並在安全的範圍內有條不紊地持續推動多元活動。因此，新加坡旅遊局為許久不見的大家繪製出全新的旅遊面貌，以『即刻隨心所往，心想獅城（SingapoReimagine）』的策略，邀請臺灣旅客以文化潮遊、綠意美學還有創新科技等多元面向的重新想像旅遊，我也非常開心能夠獲得許多在地夥伴的支持，期待能夠邀請更多臺灣旅客再次來到新加坡旅遊。」

▲迎接疫後旅遊，新加坡旅遊局推出「即刻隨心所往，心想獅城（SingapoReimagine）」推廣策略迎接台灣遊客。 圖：新加坡旅遊局／提供

即刻隨心所往心想獅城 「星」體驗有趣好玩又驚喜

疫情期間，新旅局推出了「即刻隨心所往，心想獅城（SingapoReimagine）」的品牌復甦策略，它不僅集合了新加坡旅遊局迄今重塑旅遊產品和旅行體驗所取得的成就，更體現了新加坡旅遊業的精神風貌，從最初的「重新想像安全」、「重新想像科技」、「重新想像城市與自然」等方面擴展至「重新想像產品和體驗」。因此，隨著臺灣疫情趨緩，邊境開放在即之際，新旅局針對臺灣市場，透過美食、遊戲和輕旅行型態，推出一系列的活動，邀請大家重新想像新加坡的美好。

▲洲際酒店主題房。 圖：新加坡旅遊局／提供

▲英迪格酒店主題房。 圖：新加坡旅遊局／提供

新加坡旅遊局 x IHG 洲際酒店集團 x 酷航

結合洲際酒店集團旗下臺灣八家酒店，廣邀臺灣在地旅客搶先體驗新加坡。將從2022年10月1日起至31日期間，臺北晶華酒店、高雄洲際酒店和高雄中央公園英迪格酒店三家酒店將連手推出共600間「新加坡AR主題房」，結合有趣的AR互動科技體驗，藉由手機APP與新加坡旅遊局萌小獅Merli起發掘新加坡不同的趣味驚喜，讓賓客猶如身處新加坡。

新旅局更額外贈送入住房客小禮包，內含彩繪明信片、萌小獅Merli玩偶、特調雞尾酒新加坡司令、環保購物袋等，實用又可愛的精美禮物，絕對讓所有人愛不釋手；除了主題房外，另外五家酒店：臺中公園智選假日酒店、臺中逢甲智選假日酒店、嘉義智選假日酒店、台南大員皇冠假日酒店和高雄愛河智選假日酒店也一起加入共同串聯大展「星」味，透過美食感受新加坡，推出「新加坡美食月」活動，提供一系列新加坡特色小吃，讓所有消費者在活動期間都能輕鬆品嘗道地新加坡美食。凡是入住主題房或用餐的消費者，都有機會獲得酷航臺北-新加坡雙人來回機票（兩地機場稅金、燃油稅等由旅客自付）。

▲台灣潮流雞尾酒品牌WAT聯名酒款。※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。 圖：新加坡旅遊局／提供

新加坡旅遊局 x WAT

新旅局與臺灣潮流雞尾酒品牌WAT合作，將創意延展至調酒，以新加坡特有的口味調製出新加坡司令 (Singapore Sling)、可可口味和蝶豆花三款雞尾酒。新加坡司令已有百年的歷史，也是全球旅客都十分熟悉的一款新加坡經典調酒；可可口味則是大人小孩都愛的全民飲品，更是所有人都熟悉的童趣口味；從蝶豆花萃取的藍色可食色素，同時提升了色彩和食欲，也是星國眾多娘惹點心和飲品的主食材，獨特口味絕對讓人耳目一新。

▲芒果遊戲「星夢奇航」。 圖：新加坡旅遊局／提供

新加坡旅遊局 x 芒果遊戲 x 酷航

一款有趣的實境遊戲「星夢奇航」，結合線上與線下體驗及魚尾獅50周年慶典，消費者可從線上網頁「墨里恩的委託」接受任務，藉著多項線索，瞭解更多新加坡文化，甚至可進一步體驗線下遊戲「探索魚尾獅秘寶」，購買實體道具包與朋友一同闖關。同時，只要購買線下實體道具包即可獲得序號參加抽獎，闖關成功更有機會獲得酷航新加坡來回機票（兩地機場稅金、燃油稅等由旅客自付）。

甫於台灣營運十周年的酷航，率先搶攻疫後出遊商機，宣佈自10月底冬季航班起，加大力度飛航台北-新加坡航點，由現有每週7班，增加為每週18班，酷航台灣區總經理李育修表示：「很高興這次有機會與新旅局合作，獨家贊助「星」體驗這樣玩活動。酷航很重視台灣市場，並持續深耕台星航線，下半年冬季航班每周增加至18班，表示我們非常看好台灣疫後的旅遊市場，期待下半年旅客搭乘酷航有更多的星體驗。」

疫後旅行開始 新加坡防疫政策大幅鬆綁 室內免戴口罩

目前新加坡完整接種疫苗的人占總人口超過93%，施打第三劑人數更高達80%。尤其自今年8月29日起，新加坡防疫措施大幅放寬，完整接種旅客即可免隔離入境新加坡，也不需提供任檢測證明，未完整接種疫苗的旅客則只需出示48小時內須陰性檢測證明並購買停留星國期間的旅遊保險，即可直接入境自由活動。新加坡仍維持現有的衛生標準與必要安全措施，確保所有到訪的國際旅客都可以持續在安全、安心的情況下，重新想像創新、創意的豐富體驗。

【飲酒過量，有礙健康】

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