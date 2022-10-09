快訊

「原子少年」小孩黯然現身「太空港」！昔日神情全變樣

台灣周染疫率世界No.1「口罩禁令」無用？ 專家詳細說明

FT：美管制對陸晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

想像旅行！新加坡「星」體驗「即刻隨心所往，心想獅城」，線上線下雙體驗

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：新加坡旅遊局／提供
圖：新加坡旅遊局／提供

晶華酒店主題房F&B。　圖：新加坡旅遊局／提供
晶華酒店主題房F&B。　圖：新加坡旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】邊境即將開啟，新加坡旅遊局為歡迎更多的臺灣旅客前往旅遊，延伸「即刻隨心所往，心想獅城（SingapoReimagine）」策略，打造一系列新加坡相關專屬活動讓臺灣消費者搶先體驗，並攜手IHG洲際酒店集團、酷航、臺灣潮流雞尾酒品牌WAT合作，推出重新想像旅行的「星」體驗系列活動，藉由飲食、住宿與飛行體驗，融入新加坡獨有特色，將新加坡最新的旅遊景點和城市玩法介紹給臺灣旅客，帶給所有臺灣消費者全新感受。

配合系列活動，新旅局也推出實境遊戲「星夢奇航」，結合線上與線下兩種體驗，帶來一場有趣又好玩的尋寶探險活動，讓臺灣消費者在實際到訪新加坡之前即可深入認識文化多元的創意獅城。

新加坡旅遊局大中華區首席代表兼執行署長潘政志表示：「面對瞬息萬變的後疫情時代，新加坡一直以來持續積極調整策略，並在安全的範圍內有條不紊地持續推動多元活動。因此，新加坡旅遊局為許久不見的大家繪製出全新的旅遊面貌，以『即刻隨心所往，心想獅城（SingapoReimagine）』的策略，邀請臺灣旅客以文化潮遊、綠意美學還有創新科技等多元面向的重新想像旅遊，我也非常開心能夠獲得許多在地夥伴的支持，期待能夠邀請更多臺灣旅客再次來到新加坡旅遊。」

▲迎接疫後旅遊，新加坡旅遊局推出「即刻隨心所往，心想獅城（SingapoReimagine）」推廣策略迎接台灣遊客。　圖：新加坡旅遊局／提供
▲迎接疫後旅遊，新加坡旅遊局推出「即刻隨心所往，心想獅城（SingapoReimagine）」推廣策略迎接台灣遊客。　圖：新加坡旅遊局／提供

即刻隨心所往心想獅城 「星」體驗有趣好玩又驚喜

疫情期間，新旅局推出了「即刻隨心所往，心想獅城（SingapoReimagine）」的品牌復甦策略，它不僅集合了新加坡旅遊局迄今重塑旅遊產品和旅行體驗所取得的成就，更體現了新加坡旅遊業的精神風貌，從最初的「重新想像安全」、「重新想像科技」、「重新想像城市與自然」等方面擴展至「重新想像產品和體驗」。因此，隨著臺灣疫情趨緩，邊境開放在即之際，新旅局針對臺灣市場，透過美食、遊戲和輕旅行型態，推出一系列的活動，邀請大家重新想像新加坡的美好。

▲洲際酒店主題房。　圖：新加坡旅遊局／提供
▲洲際酒店主題房。　圖：新加坡旅遊局／提供

▲英迪格酒店主題房。　圖：新加坡旅遊局／提供
▲英迪格酒店主題房。　圖：新加坡旅遊局／提供

新加坡旅遊局 x IHG 洲際酒店集團 x 酷航

結合洲際酒店集團旗下臺灣八家酒店，廣邀臺灣在地旅客搶先體驗新加坡。將從2022年10月1日起至31日期間，臺北晶華酒店、高雄洲際酒店和高雄中央公園英迪格酒店三家酒店將連手推出共600間「新加坡AR主題房」，結合有趣的AR互動科技體驗，藉由手機APP與新加坡旅遊局萌小獅Merli起發掘新加坡不同的趣味驚喜，讓賓客猶如身處新加坡。

新旅局更額外贈送入住房客小禮包，內含彩繪明信片、萌小獅Merli玩偶、特調雞尾酒新加坡司令、環保購物袋等，實用又可愛的精美禮物，絕對讓所有人愛不釋手；除了主題房外，另外五家酒店：臺中公園智選假日酒店、臺中逢甲智選假日酒店、嘉義智選假日酒店、台南大員皇冠假日酒店和高雄愛河智選假日酒店也一起加入共同串聯大展「星」味，透過美食感受新加坡，推出「新加坡美食月」活動，提供一系列新加坡特色小吃，讓所有消費者在活動期間都能輕鬆品嘗道地新加坡美食。凡是入住主題房或用餐的消費者，都有機會獲得酷航臺北-新加坡雙人來回機票（兩地機場稅金、燃油稅等由旅客自付）。

▲台灣潮流雞尾酒品牌WAT聯名酒款。※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。　圖：新加坡旅遊局／提供
▲台灣潮流雞尾酒品牌WAT聯名酒款。※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。　圖：新加坡旅遊局／提供

新加坡旅遊局 x WAT

新旅局與臺灣潮流雞尾酒品牌WAT合作，將創意延展至調酒，以新加坡特有的口味調製出新加坡司令 (Singapore Sling)、可可口味和蝶豆花三款雞尾酒。新加坡司令已有百年的歷史，也是全球旅客都十分熟悉的一款新加坡經典調酒；可可口味則是大人小孩都愛的全民飲品，更是所有人都熟悉的童趣口味；從蝶豆花萃取的藍色可食色素，同時提升了色彩和食欲，也是星國眾多娘惹點心和飲品的主食材，獨特口味絕對讓人耳目一新。

▲芒果遊戲「星夢奇航」。　圖：新加坡旅遊局／提供
▲芒果遊戲「星夢奇航」。　圖：新加坡旅遊局／提供

新加坡旅遊局 x 芒果遊戲 x 酷航

一款有趣的實境遊戲「星夢奇航」，結合線上與線下體驗及魚尾獅50周年慶典，消費者可從線上網頁「墨里恩的委託」接受任務，藉著多項線索，瞭解更多新加坡文化，甚至可進一步體驗線下遊戲「探索魚尾獅秘寶」，購買實體道具包與朋友一同闖關。同時，只要購買線下實體道具包即可獲得序號參加抽獎，闖關成功更有機會獲得酷航新加坡來回機票（兩地機場稅金、燃油稅等由旅客自付）。

甫於台灣營運十周年的酷航，率先搶攻疫後出遊商機，宣佈自10月底冬季航班起，加大力度飛航台北-新加坡航點，由現有每週7班，增加為每週18班，酷航台灣區總經理李育修表示：「很高興這次有機會與新旅局合作，獨家贊助「星」體驗這樣玩活動。酷航很重視台灣市場，並持續深耕台星航線，下半年冬季航班每周增加至18班，表示我們非常看好台灣疫後的旅遊市場，期待下半年旅客搭乘酷航有更多的星體驗。」

疫後旅行開始 新加坡防疫政策大幅鬆綁 室內免戴口罩

目前新加坡完整接種疫苗的人占總人口超過93%，施打第三劑人數更高達80%。尤其自今年8月29日起，新加坡防疫措施大幅放寬，完整接種旅客即可免隔離入境新加坡，也不需提供任檢測證明，未完整接種疫苗的旅客則只需出示48小時內須陰性檢測證明並購買停留星國期間的旅遊保險，即可直接入境自由活動。新加坡仍維持現有的衛生標準與必要安全措施，確保所有到訪的國際旅客都可以持續在安全、安心的情況下，重新想像創新、創意的豐富體驗。

【飲酒過量，有礙健康】

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

新加坡 晶華酒店 蝶豆花

延伸閱讀

桌球世團賽／中華女團直落三勝印度 晉級8強戰新加坡

瑞士通行證71折起！搜尋增5倍 Klook x 瑞士國家旅遊局祭優惠

太性感被路人罵？新加坡女穿細肩短裙逛商場 美背側乳全都露

桌球／不敵新加坡 世界團體錦標賽中華男團無緣十六強

相關新聞

沖繩來回免1萬！星宇航空「日本機票最高降5000」，準備出發日本

隨著台灣邊境即將於10月13開放，許多民眾也以做好出發日本的打算。近期「星宇航空」為回饋會員，於雙十連假期間推出折扣碼優...

想像旅行！新加坡「星」體驗「即刻隨心所往，心想獅城」，線上線下雙體驗

【旅奇傳媒/編輯部報導】邊境即將開啟，新加坡旅遊局為歡迎更多的臺灣旅客前往旅遊，延伸「即刻隨心所往，心想獅城（SingapoReimagine）」策略，打造一系列新加坡相關專屬活動讓臺灣消費者搶先體驗

「回嘉」住飯店下殺3.2折！每人725元還有免費早餐與50種零食無限爽吃

台灣出國海外解封之日不遠了，國內旅遊也加緊腳步推出優惠了！有著「嘉義最美飯店」的天成文旅-繪日之丘推出超狂住房優惠，基本平日入住享有免費升等家庭房外，四人出遊最低每人每晚只要超狂的725元快揪團衝喔！

看101煙火不用人擠人！台北寒舍艾美、寒舍艾麗推「超早鳥跨年專案」 加碼戶外空中花園跨年倒數派對

2022年剩下最後3個月啦！開始計劃跨年夜要到哪裡度過了嗎？台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店推出跨年超早鳥3天2夜專案優惠，讓你直接在「第一排」欣賞台北101的璀璨煙火秀，迎接2023年到來，早上還能享受豐盛早餐，還不快安排起來！

台灣虎航官網又卡住 上午10點開賣1010元特價機票 民眾瘋搶

國慶連假即將到來台灣虎航推出國慶優惠，指定航線單程1010元起，自今天上午10點開賣即湧入大量民眾瘋搶，多數民眾仍遇到要...

星巴克必遊門市大盤點！北中南7家「絕美特色門市」 細品咖啡與在地人文風情

雙十連假來啦！踩點星巴克近期開幕的北中南必遊門市，誰說放假一定要大玩特玩？點杯咖啡、來塊蛋糕，坐下來細品在地人文風情，享受國慶連假帶來的悠閒愜意。 【北部】 ⬤ 福隆觀海門市 座落在東北角海

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。