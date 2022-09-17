買百元商品免猶豫！5大人氣「百元品牌店」IKEA大家最愛買的生活小物是這些

哪間商店最好買？

連學生都買得起的百元商品，花起錢來不心疼也不用猶豫。在台灣非常受歡迎的百元商店，特色在於CP值高、商品豐富、多元化創意，吸引不少愛好者定時入店選購，連疫情期間也有不少日系雜貨品牌展店。

台中通化、逢甲IKEA百元商店雖然已經不再營業，但門市的百元小物依舊高人氣，是消費者心目中必買必逛的好地方，這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看5大人氣百元品牌有哪些！







NO5. i color

「i color」在日本叫做Seria，每月從日本進口500項以上的商品，主打日本直送的生活雜貨有日用品、廚房調理用品、文具用品、衛浴用品、美妝髮飾等，均一價49元。目前全台地區有12家門市，也有網路商城APP。「最近搬家之後一直想買室內拖，偏偏家處偏遠附近也沒有39元商店（現在變49元了），印象中大創的線上購物東西超少也沒得買，後來被我查到另外一間49元商店i color居然有自己的購物網站跟App，而且東西超級齊全」、「好逛程度不輸其他藥妝店或百貨店啊」。

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NO4. Can Do

日本的百元商店Can Do在台北車站京站百貨、遠東巨城購物中心內設櫃位，商品以均一價49元販售，在Can Do除了可找到實用性的生活用品，也以高品質設計受到好評，特別是家居裝飾與文具類。「推薦日本的百元商店（大創、Seria及Can Do），都可以買到很多物美價廉的生活用品」、「人氣百元商店Can Do必逛指數五顆星，最推薦人氣️富士山系列」、「價格甜就真的有夠好逛」。

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NO3. MUJI無印良品

MUJI無印良品自2004年引進台灣，日文意思是指「沒有品牌的好商品」，在商品開發上遵守三大原則：有道理的設計、素材及製造流程的檢視、簡化包裝的堅持；商品種類從衣著拓展至家庭用品、食品等所有日常生活相關用品。「無印良品的商品很有設計感，材質好，簡約時尚，受到大家喜愛，但它的價格也是不便宜，但還是有些很親民價格的商品」、「無印良品百元廚房小物和生活收納我用很久，設計很簡約，用起來很順手，提升生活品質之外，也因此清掉許多不必要的東西」。

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image source: MUJI無印良品

NO2. DAISO大創

大創販售一般百貨、食品、飲料、化妝品、玩具、娛樂用品等零售超過7萬種品項，每月開發超過800項新商品。據官網所述，至今已上架76,000項商品，其中90%商品為自行開發。品牌致力以銅板價格改變大眾生活。「這次全用大創的彩妝品牌『URGLAM』化妝，有很多好用的，但也有不好用的」、「大創眉粉便宜又好用～ 不太飛粉」、「最愛的百元商店大創的睫毛夾，夾出來的睫毛超翹超自然超持久」。

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image source: DAISO大創

NO1. IKEA宜家家居

IKEA曾在2018年選在台北通化夜市、台中逢甲夜市開「IKEA 百元商店」，讓消費者對 IKEA 的商品與品牌更有印象，雖然屬快閃性質，期間限定營業至 2019 年 4 月底，但仍引起熱烈討論。而無論是在百元商品店快閃前後，IKEA平價好物、雷物也一直是網友開箱、分享的話題。「IKEA洞洞板系列很受收納界歡迎」、「黏毛器才真的是必買」。

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想知道可以到這些店找哪些百元好物嗎？不要滑掉，接下來還有「百元商品」調查！

image source: IKEA

百元商品大家都買什麼？

看完網友最熱議的百元品牌店，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，再來看看可以到這些店挖哪些寶？有哪些百元商品最受歡迎？

NO5. 餐具

餐具像是湯匙、筷子、碗盤、杯墊等，有各式各樣的顏色或花樣，經常更新就能產生不同視覺感受，成為百元商品中大眾常挑選的品項之一。「很久沒去逛IKEA 了沒想到他們最近出了好多廚房好物新品，而且很多都賣到缺貨，湯匙架 49元、矽膠杯蓋 49元」、「各種日本百元商店撿到的好東西（湯匙、叉子、工作手套、鞋除臭噴霧）」。

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NO4. 香氛蠟燭

香氛蠟燭幾乎是生活格調的代表，點盞小蠟燭能讓居家滿室芬芳，獨特的香味更是讓空間多了幾分醉人的情調。香氛蠟燭橫跨奢侈品與消耗品的邊界，價格從幾百元到幾千元以上不等，網友也愛討論百元又好聞的香氛蠟燭。「IKEA香氛蠟燭共推出6大香味，主打大地和煙燻調的味道，呈現帶有甜香調的氣味，聞起來舒服又讓人放鬆，而且一顆百元有找就能入手」、「大創的香氛蠟燭我覺得擴散力很差，要很靠近蠟燭才能聞到香味」。

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NO3. 毛巾

家中的毛巾、浴巾容易滋生細菌，因此需要經常汰換，所以大家都會想趁特價囤貨或是搜尋百元又好用的毛巾、浴巾。「IKEA毛巾終於粉色也有特價，不用對不起錢錢」、「Can Do的『極細纖維毛巾』以蓬鬆、柔軟，吸水性又強為賣點」、「日本百元商店撿到的好東西，快乾毛巾（收帳篷時可以快速拍掉帳篷上的朝露）」。

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NO2. 收納盒/袋/瓶/罐

無論是收納盒/袋/瓶/罐都是大家整理家中時不可或缺的用品，善用收納盒能讓家裡看起來更乾淨整潔，因此收納用具也需求性高的百元商品。「我在淘寶買的完全是百元質感好物，棉繩編織的籃子，我記得這個超便宜的，拿來放一些保養品、乳液」、「日本本土大創內必買的神器『磁鐵收納盒』不僅可以收納調味料，並且還能磁吸在冰箱上，省下空間的同時，還可以當作裝飾品用，真的是一項非常奇妙的發明」。

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NO1. 文具

像是筆、筆筒、筆記本、文件夾、剪刀等文具，是生活必需品但又不需要買太貴，大家就會想找百元以內又美觀的用具。「有時候用筆記本或是文件夾都會在想如果有多一個位置可以放收據、紙條等等小東西就好了，這個黏貼性文件夾袋子就讓你可以貼在任何地方，還有不同的大小尺寸，自製出最符合需求的筆記本或是文件夾，在Daiso可以找到這款商品」、「MUJI便宜又好用的活頁本，可以自己買紙版間隔」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年09月12日至2022年09月11日，共2年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『百元商品/商店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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