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中秋連假樂園不漲價！兩人同行千元送日月潭纜車無限搭

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中秋連假樂園不漲價。　圖：九族文化村／提供
中秋連假樂園不漲價。　圖：九族文化村／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】中秋三天連假將至，南投九族文化村祭出中秋連假2人同行1,000元的超殺優惠，並加贈入園當天日月潭纜車不限次搭乘，民眾免預約，直接至現場購票，人人享超殺優惠。

暑假過後，從九月份起九族推出《秋收》平安感恩季揭開秋季旅遊新篇章，民眾造訪九族園區不但能體驗所有遊樂設施、不限次數搭乘可飽覽米其林三星級美景的日月潭纜車，還能觀賞平安感恩季限定演出的精采原民歌舞秀、換上各族盛裝，深度體驗最道地的原民文化饗宴之旅。不妨趁難得的三天中秋連假，安排一日九族文化村秋之旅，享超殺2人1,000元優惠並悠遊暢玩一整天。

進入九月，九族文化村推出新主題季－《秋收》平安感恩季，訴求在進入秋收的季節感謝蒼天賜福賜予豐盛的收成，心存感恩，並在疫情持續的時候，透過祈求平安的祈福儀式，讓所有出入九族文化村的族人與遊客，都能平安幸福，園區定時在大門、文化廣場、排灣族部落和九族廣場都有系列的迎賓祈福、秋收感恩的節目，讓大家在遊園同時，感受到滿滿的祝福。

▲九族文化村推出新主題季—《秋收》平安感恩季。　圖：九族文化村／提供
▲九族文化村推出新主題季—《秋收》平安感恩季。　圖：九族文化村／提供

九月份九族門票延續暑假限定的超殺優惠，繼續配合交通部觀光局悠遊國旅專案，民眾於平日入園前上台灣好樂園網站(可由九族文化村官網進入)，預約九族文化村入園門票，即享三折超殺優惠，再享日月潭纜車當日車票現場100元超值加購 ; 假日則推出門票2人1,000元，現場購票免預約，直接贈送日月潭纜車當日不限次搭乘體驗。

九族文化村表示，九月票價隨觀光局政策滾動檢討，如果悠遊國旅活動宣布結束，九族門票也會隨之因應和變動，請大家注意公告。最新優惠詳情亦可上官網好康優惠查詢 ( https://www.nine.com.tw/ )。

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九族文化村 日月潭 纜車

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