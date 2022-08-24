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巨萌Tsum Tsum現身台南！ 8隻米奇好朋友疊疊樂飄浮「安平碼頭」，陪伴大家賞月過中秋

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／台南旅遊網官網
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太萌啦！台南市政府與迪士尼合作「米奇與好朋友Chill遊台南」，9/9～10/30將看見由米奇領軍的巨萌Tsum Tsum夥伴們，悠閒漂浮在安平遊憩碼頭水域邊，陪大家賞秋月，連假還沒想到去哪裡玩的你，趕快排好行程，來去台南一趟吧～

圖／台南旅遊網官網
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「米奇與好朋友Chill遊台南」將在連假前開幕，為期近2個月的時間，米奇與好朋友們將會出現在安平水域「疊疊樂」，準備以可愛模樣秒殺大家的底片！這次活動還量身打造了「迪士尼主題快閃店」，不只讓大家可以買到各種迪士尼主題商品，也許還有活動限定的款式也不一定；安平遊憩碼頭周邊還規劃了主題拍照區，南市觀旅局更安排精采的夜間燈光音樂秀，讓遊客們能在樂聲及光影間找尋米奇與好朋友遊台南的足跡。

圖／台南旅遊網官網
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安平遊憩碼頭除了可以欣賞夕陽外，還是搭乘運河遊船的景點，今年6月剛正式營運的「福爾摩沙遊艇酒店」，讓民眾從白天到黑夜都可以慵懶暢遊。觀旅局也邀集在地各觀光產業，推出「拍照打卡送優惠」的活動，已有50家業者參與，就是要帶給大家一起好看好吃又好玩的台南之旅！

圖／台南旅遊網官網
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