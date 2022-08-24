魚粉快來相挺！台南「魚頭君」有專屬IG了

魚頭君與萊恩玩北門井仔腳鹽田。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】主要工作任務是負責把台南的好吃好玩宣傳出去的台南旅遊吉祥物「魚頭君」，有自己專屬的IG囉！魚頭君平時除了會在台南各活動場合登場表演，並與「魚粉」們相見歡之外，還多次游到日本擔任台南觀光大使。連黃偉哲市長都曾表示，很羨慕魚頭君可以出國拚觀光。而深受歡迎的魚頭君近年不只陸續推出一系列只送不賣的口罩、掛繩、撲克牌及資料夾等宣傳台南，更發行熱賣中的魚頭君icash2.0卡以及魚頭君超Q布偶，現在更正式推出專屬的instagram官方頻道，要帶你深度認識魚頭君及好吃好玩的台南!

▲魚頭君與小小魚粉們逛南鯤鯓代天府。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

臺南市市長黃偉哲表示，吉祥物魚頭君剛出道就從日本紅回台灣、登上美國大聯盟官網，除賽季時應援在地統一7-ELEVEN獅職業棒球隊主場賽事，前陣子也到世界盃U12少棒錦標賽閉幕典禮出場表演，持續發揮使命「讓全世界認識並愛上台南」並朝著「環遊世界交朋友」夢想前進！因為累積了不少的魚頭君粉絲(簡稱「魚粉」)，觀旅局特別為其推出魚頭君官方IG，讓魚頭君有個專屬頻道可以分享生活的點點滴滴，另外，傳承台南老字號優質商家的名稱似乎都會有個「阿」字的傳統(如：「阿霞」、「阿明」、「阿財」、「阿棠」、「阿村」等)，台南魚頭君也有個可愛的暱稱叫「阿魚」，歡迎大家一起追起來。

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，除了IG外，喜愛魚頭君的粉絲朋友們，也可以下載旅行台南APP，透過「魚頭君美拍AR」功能，可以召喚「阿魚」出來陪你一起旅遊，另外也有蒐集魚頭君徽章功能，未來也將不定期會推出各種找魚頭君的集章活動，不想錯過的朋友記得追蹤魚頭君官方IG!

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