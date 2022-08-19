把握暑假尾聲！ 花季、展覽、藝術節、嘉年華　全台各地「精彩活動懶人包」

轉眼間暑假已經過去了一半，是不是還有些意猶未盡呢？小編幫你整理了全台各地八月的各種好玩體驗，除了熱門的熱氣球嘉年華、童玩節之外，還有許多不一樣的精彩活動、表演等你來參加！快趁著假期的後半段再大玩一波吧～～

8月活動月曆。

台灣文博會

台灣文博會。 圖／IG, raymond_lan

超萌貼圖角色現身高雄愛河！台灣文博會於8/5開幕，首次在高雄舉辦，今年以「群島共振 RESONANCE ISLAND 」為主題，分為「文化策展」、「文創品牌」和「IP授權」三大展區，分別在「高雄流行音樂中心」與「高雄展覽館」展出。而近期熱門的超萌line貼圖型氣球裝置藝術，就是由6位高雄在地的知名貼圖創作者所繪製的貼圖角色，包括：無所事事小海豹、PP mini 小小企鵝、ㄇㄚˊ幾兔、豆卡頻道、塔仔不正經和貓爪抓，化身16公尺高的巨型氣球在愛河迎接各位遊客！逛展前就先來張超萌合照吧～展出期間每天19:00~23:00還會點燈，配上愛河和高雄流行音樂中心的夜景，晚上拍更有fu！

台灣文博會時間：2022/8/5~2022/8/14（聊療漂漂河持續到10月）

東北角福隆生活節&福隆國際沙雕藝術季

東北角福隆生活節&福隆國際沙雕藝術季。 圖／IG, ypj__0316

今年福隆國際沙雕藝術季以「霹靂傳奇‧掌中天下」為主題，結合台灣布袋戲元素，在福隆海水浴場展出36座巨幅沙雕藝術作品，遊客前來參觀欣賞的同時也能在海邊戲水，從事獨木舟、帆船等各種水上娛樂！結合東北角福隆生活節，更推出了一系列的在地體驗活動，除了自行車騎遊、文創市集以外，還有沙雕實作、沙雕瑜珈等特色課程可以參加，所有年齡層都能夠共襄盛舉！

時間：

東北角福隆生活節6/18-10/29

福隆國際沙雕藝術季5/26-10/10

地點：福隆海水浴場

【附近住宿推薦】福隆福容大飯店

福隆福容大飯店。 圖／agoda

福隆福容大飯店位於台灣東北角，每年台灣的重頭戲沙雕季和北貢寮南墾丁的海洋音樂祭會在這裡舉辦；飯店的裝潢設計非常具有海景飯店Villa的味道，每間房間都是獨門獨戶，在陽光普照時可賞到碧海藍天的美麗海景，真是個避暑度假勝地哪！

地址：新北市貢寮區福隆街41號

附近景點：鹽寮海濱公園、福隆海水浴場、三貂角燈塔

訂房網評價：8.5/10(Agoda)

臺北藝術節

除了到處趴趴走以外，也想要來一些靜態的活動嗎？臺北藝術節在活動期間密集地舉辦多場藝術匯演，如戲曲、舞蹈、戲劇等形式多元的表演。同時也策畫許多主題展覽、數位互動式劇場等等，邀請參與者們共同深入心靈與作品之間的對話。在炎熱的夏日裡，不妨靜下來細細欣賞，感受創作者們匠心獨運所呈現出的藝術魅力！

時間：8/5-9/25

地點：臺北表演藝術中心、中山堂等臺北各大展演場館

桃園蓮花季

桃園蓮花季。 圖／IG, s4752147

夏天是蓮花盛開的季節，除了台南以外，桃園也是賞花的好去處！桃園蓮花季每週都有不同的主題與表演，還有許多體驗活動可以參加，例如手作荷葉飯、陶笛彩繪、剝蓮子DIY，適合全家大小一起來玩～會場內更設置許多佈景，「彩虹斗笠步道」、「蓮荷映月」等都是十分熱門的打卡地點，還能在大王蓮上乘坐拍照，成為最美的花仙子！

時間：7/2-8/28

地點：桃園市新華路一段

台南一見雙雕藝術季

台南一見雙雕藝術季。 圖／IG, donbear1978

今年的一見雙雕藝術季以「鹽宇宙」為主題，和著名插畫師合作，打造12座創意鹽雕藝術作品，賦予傳統文化產業年輕新生命！更推出夜間限定的「鹽田光影變幻」與「3D光雕秀」，結合了特殊聲光投影技術，讓大家欣賞不一樣的台南夜景～最推薦大家在傍晚時分前來，夕陽搭配鹽田風光是最佳的拍照時刻，還能一併欣賞晚上的光雕表演哦！

時間：7/2-8/31

地點：七股鹽山、馬沙溝

雲嘉南夏至藝術節

雲嘉南夏至藝術節。 圖／雲嘉嘉營劇場連線-夏至藝術節 粉絲專頁

由四個縣市共同合作的夏至藝術節，將藝文展演融合在生活之中，有多場音樂、戲劇、互動式音樂會等表演，另外也結合許多當地店家，讓你在喝下午茶的同時也能欣賞近距離的演出～也有舉辦青少年的音樂與戲劇比賽，與芭蕾舞蹈營、身體創作工作坊等活動課程供大小朋友參加，讓暑假生活過得更加充實精彩！

時間：7/2-9/4

地點：雲林嘉義台南各地藝術中心、表演廳、店家等

屏東FUN暑假夏日狂歡祭

東FUN暑假夏日狂歡祭。 圖／屏東縣政府

每週五、六、日都有不同的舞蹈劇團、馬戲雜耍、情歌樂團等精彩演出外，更舉辦好幾場「狂歡演唱會」，可以看到高爾宣、伍佰、謝金燕等重量級演出陣容的現場表演！另外還有摩天輪、旋轉木馬等各種兒童設施與水上樂園，小朋友來也不無聊，加上踩街遊行與每日的童玩市集，讓人感受活潑熱情的夏日嘉年華氣氛～

時間：7/30-9/4每週五六日

地點：大鵬灣國家風景區國際休閒特區

宜蘭國際童玩節

宜蘭國際童玩節 圖／IG, gominkin

宜蘭童玩節睽違兩年終於再次強勢回歸，快來一起玩水消暑吧！除了各種水上遊樂設施，風帆、獨木舟、龍舟等河域活動，還有高空腳踏車、高空滑降可以玩！室內則設有沉浸式互動遊戲體驗館與擬真賽車道，不僅可以親子同樂，還能享受身臨其境般的遊戲體驗～表演的部分也十分吸引人，有立體燈光水舞秀、舞團演出、街頭藝人互動秀等等，豐富內容讓你絕對不會無聊！

時間：7/2-8/14

地點：冬山河親水公園

花蓮紅面鴨FUN暑假

花蓮紅面鴨FUN暑假 圖／IG, eric_2007_01_02

紅面鴨是花蓮的一大特色，今年也迎來十周年的紅面鴨FUN暑假活動，每週三、五、六、日及七夕當晚會施放星空煙火秀，陪你度過浪漫的夜晚！除了在湖面上舉行的大型音樂水舞秀、光影秀，還有結合花蓮原住民特色的水上劇場演出、魔術、特技及泡泡秀等親子互動表演，帶給遊客最多元的體驗～喜歡拍照的人也不要錯過會場中的打卡裝置「天使之翼」與「水藝術噴泉」哦！

時間：7/16-8/14

地點：花蓮壽豐鯉魚潭

台東國際熱氣球嘉年華

台東國際熱氣球嘉年華。 圖／IG, e79______

熱氣球嘉年華是每年暑假的盛事，隨著熱汽球緩緩升空，把鹿野高台的美好景色盡收眼底。參加完熱氣球繫留體驗與空中導覽，還可以在展球時間和各種特色造型球拍照～每週的光雕音樂會也是一大亮點，投射燈光搭配熱氣球的火焰，加上現場的音樂舞蹈演出，帶給你視覺與聽覺的雙重饗宴！

時間：7/2-8/15

地點：台東縣鹿野高台

台東最美星空音樂會

除了白天的熱氣球嘉年華，台東晚上的星空音樂會也不容錯過，而且場場都不收門票！每週的音樂會都有相當堅強的卡司陣容，除了家家、李友廷、壞特等歌手之外，也邀請到NSO國家交響樂團、十鼓擊樂團、加走灣少年合唱團等等，帶給聽眾們最豐富的音樂饗宴～另外還有星空導覽特別場，可以在音樂會後聽到專業的星象解說，對星象有興趣的人千萬別錯過了！

時間：7/30-9/24每週六

地點：尚武濱海公園、布農族文化館、人權紀念園區、杉原海水浴場、關山親水公園、舊鹿鳴橋遊憩區、八仙洞遊憩區

看完了以上的活動，是不是已經蓄勢待發了呢？趕快把出遊行程安排起來，讓今年夏天不要留有遺憾吧！

更多本月熱門活動整理，請看 「FunTime八月活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」