波波球、波波草超萌現身！ 來趟「中社觀光花市」花之旅洗版IG，加碼「台中人」半價優惠賞花去
最初從日本夯到台灣來的波波球，一直是IG上民眾朝聖打卡熱門目的地，現在只要衝一趟台中「中社觀光花市」就擁抱一片綠油油可愛圓球，免飛日本、在台灣就能盡情打卡拍照，最新打造的「波波球」花海景點，更推出「台中人限定優惠」快把握入場美拍！
圓滾滾又毛茸茸的「波波草、波波球」，又名「掃帚草、地膚草」，自日本風糜盛行後，台灣各地業者紛紛以「台版波波球」美景吸引網美們到訪，這回「中社觀光花市」首度加入種植波波球，打造了一整片超級療癒的綠色小圓球花海，目前生長得又大又圓，預計到年底前都適合拍照，看一眼就讓人心忍不住被融化了。
中社觀光花市除了波波球之外，一整年中都有不同花卉陸續開放，現況還有浪漫的狼尾草、鼠尾草、天人菊、麒麟菊、火焰雞冠花、睡蓮、荷花等繽紛花草可欣賞。為了回饋在地粉絲，即日起至9/30前，「台中市民」憑身分證件出示，還可享有「半價60元」限定入園優惠，台中網美快衝，通通先拍起來一起洗版IG吧。
中社觀光花市 台中市民優惠
期間：即日起至111/09/30
活動：台中市民享「賞花半價 60元」，須出示身分證方可享有優惠
中社觀光花市
電話：04-2557-6926
地址：台中市后里區三豐路五段333號
(暑假期間逢周六、日，花海區提前七點開園，八點前請從大停車場內側門進入)
延伸閱讀：
．2022台中海生館開幕！台中清水旅遊推薦TOP7，眷村文化、古厝遺址、偽日本風景點輕鬆拍
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言