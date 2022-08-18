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波波球、波波草超萌現身！ 來趟「中社觀光花市」花之旅洗版IG，加碼「台中人」半價優惠賞花去

聯合新聞網／ 旅遊美食編輯 曾楹純
圖／中社觀光花市-官網粉專
圖／中社觀光花市-官網粉專

最初從日本夯到台灣來的波波球，一直是IG上民眾朝聖打卡熱門目的地，現在只要衝一趟台中「中社觀光花市」就擁抱一片綠油油可愛圓球，免飛日本、在台灣就能盡情打卡拍照，最新打造的「波波球」花海景點，更推出「台中人限定優惠」快把握入場美拍！

圖／中社觀光花市-官網粉專
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圖／中社觀光花市-官網粉專
圖／中社觀光花市-官網粉專

圓滾滾又毛茸茸的「波波草、波波球」，又名「掃帚草、地膚草」，自日本風糜盛行後，台灣各地業者紛紛以「台版波波球」美景吸引網美們到訪，這回「中社觀光花市」首度加入種植波波球，打造了一整片超級療癒的綠色小圓球花海，目前生長得又大又圓，預計到年底前都適合拍照，看一眼就讓人心忍不住被融化了。

圖／中社觀光花市-官網粉專
圖／中社觀光花市-官網粉專

中社觀光花市除了波波球之外，一整年中都有不同花卉陸續開放，現況還有浪漫的狼尾草、鼠尾草、天人菊、麒麟菊、火焰雞冠花、睡蓮、荷花等繽紛花草可欣賞。為了回饋在地粉絲，即日起至9/30前，「台中市民」憑身分證件出示，還可享有「半價60元」限定入園優惠，台中網美快衝，通通先拍起來一起洗版IG吧。

圖／中社觀光花市-官網粉專
圖／中社觀光花市-官網粉專

中社觀光花市 台中市民優惠
期間：即日起至111/09/30
活動：台中市民享「賞花半價 60元」，須出示身分證方可享有優惠

中社觀光花市
電話：04-2557-6926
地址：台中市后里區三豐路五段333號
(暑假期間逢周六、日，花海區提前七點開園，八點前請從大停車場內側門進入)

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