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美俄關係何時沒有回頭路？ 俄外交部官員說是「這件事」

洪瑞珍「全新概念店」全面上市！內用限定吃得到人氣「國民吐司」，開幕三明治免費吃

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／洪瑞珍 Since 1947 Hungruichen.tw臉書粉專
圖／洪瑞珍 Since 1947 Hungruichen.tw臉書粉專

洪瑞珍「全新概念店」進軍台灣市場囉！與傳統外帶店不同的是，全新內用裝潢明亮化，透過靜置法讓三明治更加鬆軟好吃，還能吃到人氣「國民吐司套餐」，絕對會推翻消費者過去對洪瑞珍的全新印象！

洪瑞珍此次的「概念店」可是過去經營以來的全新市場定位，希望融入道地的「台式元素」設計理念以外，也能讓民眾無論經過或消費都能享受洪瑞珍秉持的親切感與趣味性，因此在裝潢上採取較明亮的木紋與燈光設計，在整體視覺上完全翻轉過去洪瑞珍的外帶店，讓人有煥然一新的新鮮感與新氣象，也能讓消費者稍做放慢工作快速的步伐，好好休憩一番並享受美食。

圖／洪瑞珍 Since 1947 Hungruichen.tw臉書粉專
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圖／洪瑞珍 Since 1947 Hungruichen.tw臉書粉專
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除此之外，與過去傳統外帶店不同的是，全新概念店的三明治會特地讓三明治靜置10分鐘左右，再開封食用，這樣小小的步驟不僅會讓三明治稍微解冷之外，還能增加回軟蓬鬆感，吃起來更加好吃，再搭配概念店限定的內用套餐，像是「國民吐司內用體驗套餐」，可選擇兩款三明治配上冷泡茶或咖啡，美味一次展現，真的非常厲害！

圖／洪瑞珍 Since 1947 Hungruichen.tw臉書粉專
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目前最新的概念店已於即日起在「桃園阿珍店」盛大開幕（位於桃園復興路123號），開幕慶即日起至8月14日於兩個指定時間（上午為11:30，下午為17:00）抵達門市將能免費獲得三明治一份，數量有限送完為止，建議及早去排隊喔。更多消息請上臉書粉專查閱。

圖／洪瑞珍 Since 1947 Hungruichen.tw臉書粉專
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