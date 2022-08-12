先住先贏！ 「悠遊國旅住宿優惠」愛旅遊的你用了嗎？

近年來柬埔寨、緬甸等東南亞國家屢傳台灣人遭誘騙打工事件越來越多，對此，有網友在《PTT》發文不禁好奇，「誰還敢去吳哥窟旅遊？」貼文一曝光，不少曾經去旅遊過的人曝恐怖經驗分享：「就算跟團也不要落單！」

2022-08-12 11:21