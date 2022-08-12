先住先贏！ 「悠遊國旅住宿優惠」愛旅遊的你用了嗎？
【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著國旅補助活動開跑，這個暑假帶來一波出遊潮，「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」深受民眾青睞，紛紛帶動旅館住宿需求。
中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元表示，感謝交通部觀光局推出此次悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動，全台旅宿業者亦共襄盛舉推出各種優惠來吸引客人入住，期望疫後的旅宿市場可以迅速復甦，希望國人可以多加利用此次優惠活動安排出遊，同時呼籲大家支持合法旅宿產業，拒絕入住非法旅宿，才能享受優惠又能保障自身權益。
在交通部觀光局的大力支持外，更有許多業者提供額外加碼的補助其中包括五星級酒店、連鎖旅館集團與溫泉酒店業者的加碼，台北晶華酒店即日起至9月30日加碼推出「國旅補助，零元續住」超值優惠；福容大飯店集團則推出加碼補助800元，搭配國旅補助最高可享2200/人，台中日光溫泉酒店，提供住宿送珍饈佳餚，眾多加碼補助，建議出遊前可以上業者官網查詢最新訊息。
本次活動，凡具有中華民國國民身分之個別旅客，須於平日（週日至週四）入住有參加活動的合法旅宿，每一身分證字號限使用一次，且本次的住房優惠經費用罄就截止，採先住先折扣的方式，參與的旅宿業者名單已公布於「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」網頁專區（網址：https://gostay.tbroc.gov.tw）。
而民眾擔心已預訂卻無法使用的情形，訂房後原則上都可入住，飯店業者本身須主動讓民眾知道入住是否享有優惠，而補助採「先住先贏」，而非「先訂先住」，交通部觀光局會每日追蹤算使用情形，並在預算用罄前2周，公告在相關網站上，目前更於活動首頁增加使用燈號，方便民眾與業者檢視優惠活動的使用情形。「悠遊國旅住宿優惠活動」希望將台灣觀光資源再次重振與整合，以期觀光旅遊展開「正常生活、積極防疫、穩健開放」的共存模式。
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