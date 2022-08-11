搶拍3公尺巨型SNOOPY！台北「2022史努比路跑」路線、物資與獎牌一次看，再抽保冰收納椅

2022年最強路跑聯名「史努比x家扶基金會 關愛聯名路跑SNOOPY RUN台北場」即日起開放報名囉，可以健康路跑做公益外，還可以搶拍三米高的巨型SNOOPY公仔，不僅如此，完賽還可獲得精緻設計的史努比獎牌，每位報名者還能捐款100元給家扶基金會，快揪團一起做公益囉！

圖／Snoopy Run 史努比路跑臉書粉專

繼台中史努比路跑後，台北「2022史努比路跑」要來了，家扶基金會特地公益聯名與史努比合作推出關愛聯名公益路跑SNOOPY RUN，只要即日起至9月15日報名截止，每位報名的參賽者都將自動捐款100元給家扶基金會，把愛傳遞、把資源共享給更多需要的人。

圖／Snoopy Run 史努比路跑臉書粉專

這回公益路跑舉辦將於2022年12月3日(六)於台北大佳河濱公園舉行，除了有多個打卡景點外，此次為了關愛主題特地規劃了2隻三米高的史努比巨型公仔，絕對會吸引民眾搶拍打卡。另外此次費用與贈送的物資共有三種選擇，從經典款999元開始，可獲得號碼牌、活動T恤、手冊與花生漫畫人物皮革吊飾等；1499元的「束口後背包組」則有經典組所有品項外，還有史努比木製鑰匙圈、束口後背包、襪子與超萌史努比15公分造型玩偶；至於1999元的「束口後背包組」含有經典組所有品項、史努比木製鑰匙圈、束口後背包、襪子與超大史努比30公分玩偶等。報名後的物資都將於賽前郵寄喔。

圖／Snoopy Run 史努比路跑臉書粉專

圖／Snoopy Run 史努比路跑臉書粉專

值得一提的是所有完賽的跑者都可以獲得特製設計的「史努比完賽獎牌」，採取立體凹凸設計與太空銀的經典配色，絕對會是「史努比粉絲」的最愛。若不克參與實體路跑，現在還特地規劃「線上路跑」喔，歡迎民眾一起共襄盛舉。最後現在官方臉書也釋出了最新抽獎活動，只要追蹤並按讚「Snoopy Run 史努比路跑」的粉絲專頁，再分享指定貼文與Tag兩位朋友標記「起完賽喝可樂吧！！」，就有機會獲得限量「可口可樂保冰收納椅」，快把握機會抽一波！

圖／Snoopy Run 史努比路跑臉書粉專

史努比 x 家扶基金會 關愛聯名路跑SNOOPY RUN台北場

開跑時間：2022 年 12 月 3 日(六)

報名時間：2022 年 7 月 1 日(五)~9 月 15 日(四)

活動地點：大佳河濱公園周圍

路跑長度：4km

臉書粉專：https://www.facebook.com/snoopyrun.tw/?ref=page_internal

圖／Snoopy Run 史努比路跑臉書粉專

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