身分證拿出來！ 對中就能「免費吃、住、玩」 全台超狂20家「餐飲+樂園+飯店」優惠集合包

充滿熱情活力的夏季，全台各地吃喝玩樂優惠齊發！ 近日多家業者祭出「身分證優惠」，對中數字、對中名字甚至對中設籍地區開頭的英文字母，就有機會免費吃美食、免費送好禮、甚至免費住飯店，現在就跟著緊udn小編整理的優惠集合整理包，快速掃一遍專屬於你的免費好康吧！

全台「身份證優惠對對碰」：

馬辣集團

對中身分證數字「2、5、8、8」任兩碼、男性名字有「俊、偉、昌、雄」

馬辣集團配合父親節，即日起至8/31，凡2成人以上同行，提前至少1日預約並告知參與活動者，凡身份證或健保卡有「5、2、8、8」任2碼，或是男性姓名有「俊、偉、昌、雄」任一字（可同音不同字），就可享不同的品牌優惠。

．「馬辣」可升級「XXL東石大蛤吃到飽」

．「新馬辣」可升級「九孔鮑魚吃到飽」

．「新馬辣Plus」則可升級「北海道生食級干貝吃到飽」

．「熊一燒肉」滿足條件並選擇大關燒肉或橫綱燒肉方案，即享2擇1「北海道生食級干貝」吃到飽或「免費升級卜卜蜆雞腿鍋」。

．「哞哞屋」用餐，並選擇雙和牛方案，即可送「烏魚子」吃到飽、選擇世界三大和牛方案，再送「巴洛亞氣泡酒」1瓶。

．「涮樂」選擇極上和牛放題或極上雙和牛放題，全桌即可免費升級「東石蛤蠣」吃到飽。

．「夯下去」選擇極上和牛牛排方案，可享「烏魚子」吃到飽。

「​狗一下」則是滿千送「花枝細切佐魚子醬」，滿2千即贈兩份，以此類推。

圖／馬辣集團

新馬辣 新竹巨城店

對中身分證字母「H、J、K、O」

慶祝新馬辣新竹巨城新店開幕，即日起至8/31，凡2人以上同行，且提前1日以上預約並參與活動者，其中1人身份證為H、J、K、O開頭(桃園縣、新竹縣、苗栗縣、新竹市)，全桌即可升級「九孔鮑魚」免費吃到飽，當日給予五星好評，每則評論加送「北海道大帆立貝」1顆。

圖／新馬辣

王品牛排

對中爸爸姓名有「金、明、財、華」任1字

歡慶父親節，王品牛排也推出「尋人啟事」活動，即日起至8/31止，平日至王品牛排消費兩客套餐，凡爸爸姓名有「金、明、財、華」任1字，即可獲價值1116元「法式焗烤龍蝦」乙隻。

圖／王品集團

引引InnInn

對中身分證字母「R」

迷客夏旗下「引引InnInn」鍋燒意麵專家首間旗艦店位於台南永康區，7月開幕後廣受好評，8月推出「台南人fun暑假」優惠，即日起至8/31止，憑出示台南人身分證與提到優惠訊息的新聞畫面，點任一款鍋燒意麵，即免費招待價值50元「QQ地瓜球」乙份。同時，鎖定年輕人推出「傳IG限動 送飲料」，即起凡來店消費、拍下用餐照片，上傳IG限動並tag官方IG帳號@inninn_tw，即免費送45元(含)以下飲品乙杯。

圖／引引InnInn

喫茶小舖

對中身分證數字「5、2、0」

即日起至8/7，憑身份證「5、2、0」任一碼，到喫茶小舖全台門市，消費指定飲品「愛荔紅茶(L)45元、初見青梅(L)40元、桃氣烏龍(L)69元」，享同品項「第二杯半價」優惠。

圖／喫茶小舖

-196°C 強冽

對中身分證數字「8」

罐裝調酒品牌「-196°C 強冽」，8/6至8/7在新光三越A11南大門舉辦試飲公投，只要年滿18歲，現場憑身分證數字「8」就能免費領取8瓶強冽罐裝調酒，口味為雙重檸檬、雙重葡萄柚各4入，兩日限量88組。

圖/-196°C 強冽

麗寶福容大飯店

對中姓名「熊大」、對中「熊大生日8/8」

麗寶福容大飯店超夯LINE FRIENDS聯名主題房，為熊大舉辦2大慶生活動，1.身分證姓名為「熊大」的你（2字必須相同、相連且相同順序），可免費入住價值萬元的LINE FRIENDS聯名主題房 2.若你的生日和熊大同一天（8/8），即可於8月份免費入住LINE FRIENDS聯名主題房可享88折優惠，每日限量1間。

圖／麗寶樂園渡假區

慕軒飯店 GUSTOSO義大利餐廳

對中身分證數字「8」

慕軒飯店的2樓GUSTOSO義大利餐廳於即日起至8/31推出「我愛88」活動，只要身分證字號有一個「8」享88折、兩個「8」享85折、最多三個「8」可享8折優惠。另於8/6至8/8限時三天，帶爸爸到餐廳享用午晚餐，招待紅白酒各一杯。

圖／慕軒飯店【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

小人國

對中生日數字「7、8」

小人國推出生日超狂優惠，於8/8至8/31的平日，身分證上的民國出生年月日中，只要有任一的數字符合「7」或「8」，搭配「悠遊國旅3折玩樂園預約」小人國，即可於購票時出示憑身分證與悠遊國旅預約成功QR CODE驗證，就能用165元優惠票價暢玩小人國。

圖／小人國官網

九族文化村

設籍於「台中、彰化、南投」

九族文化村祭出國旅補助加碼優惠，即日起至8/31止，只要是設籍於台中、彰化或南投的鄉親們，不管你幾歲，都可在悠遊國旅預約兒童票210元，並於預約日期入園出示身分證、戶口名簿正本或戶籍名簿正本等證件查驗，門票真的只要210元。

圖／九族文化村

劍湖山世界

設籍於「雲林縣、嘉義縣、嘉義市、彰化縣、南投縣」

劍湖山世界推出「彰投雲嘉鄉親優惠」，即日至8/31止，週一至週五限定，適用身分證住址為雲林縣、嘉義縣、嘉義市、彰化縣及南投縣之民眾，購票前請先至「悠遊國旅－3折遊樂園」預約成人票269元並於購票時出示預約憑證，再出示本人身分證(無身分證者須同時出示健保卡及戶口名簿)，確認為彰投雲嘉鄉親即可免費得到「哈根達斯冰淇淋兌換券1張」。

圖／劍湖山世界

遠雄海洋公園

對中身分證字母「U」

花蓮遠雄海洋公園8月的每個周末(8/6、8/7、8/13、8/14、8/20、8/21、8/27、8/28)推出專屬花蓮鄉親優惠，只要憑身份證(開頭為U)即可享299元門票優惠價，嗨玩海洋公園「冰風暴2之冰怪來襲」。

圖／遠雄海洋公園

基隆觀光巴士

對中身分證字母「C」

身分證字號是「C」開頭者，至ACCUPASS網站預約報名即可免費搭乘每周五（8月5日、12日、19日、26日、9月2日）的「基隆觀光巴士City Tour」小旅行，每班次限量20名，額滿為止。

圖／基隆市政府觀光及城市行銷處提供

延伸閱讀：

．8間「速食優惠及新品懶人包」！麥當勞、漢堡王買一送一 肯德基加1元多1件

．8月手搖飲「七夕情人節&父親節」優惠集合！ 手比愛心買1送1、用甜甜價寵愛情人與爸比