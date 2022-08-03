身分證拿出來！「出生有7或8」爽玩水陸樂園只要165元快衝

天氣炎熱，前往樂園消暑絕對是一大享受之一。這回小人國推出超狂入園優惠，只要核對身份證上的生日數字有7或8，搭配悠遊國旅「水陸雙享」只要165元，快拿出身分證來對對看並揪團玩小人國！

圖／小人國官網

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小人國是台灣知名樂園之一，也是北台灣人氣樂園，每逢暑假都會吸引不少大小朋友觀光消費。這回推出生日超狂優惠，只要8月8日至8月31日的平日，身分證上的民國出生年月日中，只要有任一的數字符合「7」或「8」，搭配「悠遊國旅3折玩樂園預約」小人國，即可於購票時出示憑身分證與悠遊國旅預約成功QR CODE驗證，就能用165元優惠票價暢玩小人國囉，快快預約陪小人國粉們快樂FUN暑假玩水囉。

圖／小人國官網

若不知道怎麼核對，小人國也提供詳細核對方法，像是民國出生年含有「7、8、17、18、27、28、37、38、47、48、57、58、67、68、70至79、80至89」皆可；出生月則有7月與8月；至於出生日則有「7、8、17、18、27、28」等，若賓客的身分證上的生日年月日符合以上任一條件，即可享有優惠。更多好康優惠請上小人國官網查詢。

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