快訊

飲料折5元後冒出大量「噁心環保杯」 店員抓狂

台海緊繃！房市最大灰犀牛出現了 趨勢專家斷言這結果

3年前性愛片外流 閃亮亮首曝低潮心境認「崩潰痛哭」

台灣限定「Pokémon GO」大師集結！稀有色違抓取攻略一次看，還有皮卡丘遊行超吸睛

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／台北市政府提供 圖右上／Pokemon Go官網 圖右下／飛翔皮卡丘計畫官網
圖左／台北市政府提供 圖右上／Pokemon Go官網 圖右下／飛翔皮卡丘計畫官網

「Pokémon GO」寶可夢大師可以準備集結囉！台日攜手合作推出「Pikachu Weekend in Taipei」的飛翔皮卡丘計畫，將限定三日推出台灣限定版稀有與色違寶可夢外，還能與皮卡丘一同夜遊，預計吸引全台的寶可夢大師並帶來不少的觀光商機。

圖／飛翔皮卡丘計畫官網
圖／飛翔皮卡丘計畫官網

疫情來到了尾聲，不論疫情確診數隨時攀升或下降，共存的態勢已成為了世界的共識，而台北為了加緊速度與世界接軌，特地攜手與日本The Pokémon Company合作推出飛翔皮卡丘計畫，為期限定三天，將於10月21日至10月23日在台北市大安森林公園舉辦「Pokémon GO Safari Zone: Taipei」活動，除了有機會抓取在台灣首次出沒的帕奇利茲等超稀有寶可夢，更有機會抓取色違螢光魚喔，絕對是寶可夢大師會興奮的消息之一。

圖／Pokemon Go官網
圖／Pokemon Go官網

不僅如此也會有系列活動，快閃三天將由「爆炸頭電音皮卡丘」領軍出沒公園裡，一窺超萌皮卡丘在路上遊行。不僅如此，其實「飛翔皮卡丘計畫」中也可有機會看到由台灣「中華航空公司」主導的寶可夢彩繪專機喔。另外，超限定印有台灣水果上衣的皮卡丘也即將於10月中旬開始出現在「Pokemon Go」手遊中，若還是玩不夠，在「Pokémon GO Safari Zone: Taipei」活動期間可購買入場券至主會場，有機會獲得更多獨家遊戲內容，寶可夢大師快筆記空出時間，千萬不能錯過！

圖／飛翔皮卡丘計畫官網
圖／飛翔皮卡丘計畫官網

圖／飛翔皮卡丘計畫官網
圖／飛翔皮卡丘計畫官網

Pokémon GO Safari Zone: Taipei

時間：10月21日至10月23日

地點：台北市大安森林公園

圖／台北市政府提供
圖／台北市政府提供

延伸閱讀：

中秋月餅一次看！全台5大飯店禮盒早鳥85折起開賣，「楊枝甘露」限定必吃

小小兵特展移師南台灣！限時3天「爸爸們免費入場」，8大場景一次看

寶可夢 觀光 大安森林公園 燈會

相關新聞

台灣限定「Pokémon GO」大師集結！稀有色違抓取攻略一次看，還有皮卡丘遊行超吸睛

「Pokémon GO」寶可夢大師可以準備集結囉！台日攜手合作推出「Pikachu Weekend in Taipei」的飛翔皮卡丘計畫，將限定三日推出台灣限定版稀有與色違寶可夢外，還能與皮卡丘一同夜遊，預計吸引全台的寶可夢大師並帶來不少的觀光商機。

身分證拿出來！「出生有7或8」爽玩水陸樂園只要165元快衝

天氣炎熱，前往樂園消暑絕對是一大享受之一。這回小人國推出超狂入園優惠，只要核對身份證上的生日數字有7或8，搭配悠遊國旅「水陸雙享」只要165元，快拿出身分證來對對看並揪團玩小人國！

小小兵特展移師南台灣！限時3天「爸爸們免費入場」，8大場景一次看

近日「小小兵2：格魯的崛起」於台美上映，除了締造票房佳績以外，也連帶周邊商品的熱賣。而於世界巡迴的「神偷奶爸大視界特展」也正式即日起移師南台灣的屏東囉！八大電影場景一次看之外，還可以看到多款電影設計手稿與1:1巨型公仔，當然也免不了靈魂人物小小兵了，現在父親節將至，限時3天爸爸們可以免費入場喔！

身分證有「8」用餐最高8折！慕軒飯店升等+住滿24小時

七夕情人節、父親節接續到來，充滿愛的8月，慕軒飯店祭出多項優惠。即日起至9月30日「24h饗樂計畫」每晚4,800元起，...

七夕情人節怎麼過？精選北中南5間「高空浪漫餐廳」 享用美食+盡收美麗夜景

馬上就要到七夕情人節了，你是否還在煩惱該跟另一半去哪吃大餐呢？精選了北、中、南五間美食與美景兼具的高空餐㕔，快與她/他共度浪漫夜晚吧～

2022北部約會聖地推薦！精選北台灣5大浪漫滿分的夜景景觀餐廳行程

老夫老妻或情侶約會除了逛街、吃飯、看電影，還能怎麼安排呢？一邊吃美食、一邊聊天小酌，還能一邊眺望山景海景、百萬夜景、璀璨星空或餐廳營造出濃濃的異國風情，曖昧情愫瞬間增溫，甚至聊到深夜也欲罷不能！無論是西洋情人節、七夕情人節，或是各種生日紀念日，不妨找一家燈光美、氣氛佳、浪漫滿分的景觀餐廳，好好地愜意享受談情說愛的甜蜜約會時光！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。