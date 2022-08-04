台灣限定「Pokémon GO」大師集結！稀有色違抓取攻略一次看，還有皮卡丘遊行超吸睛

「Pokémon GO」寶可夢大師可以準備集結囉！台日攜手合作推出「Pikachu Weekend in Taipei」的飛翔皮卡丘計畫，將限定三日推出台灣限定版稀有與色違寶可夢外，還能與皮卡丘一同夜遊，預計吸引全台的寶可夢大師並帶來不少的觀光商機。

圖／飛翔皮卡丘計畫官網

疫情來到了尾聲，不論疫情確診數隨時攀升或下降，共存的態勢已成為了世界的共識，而台北為了加緊速度與世界接軌，特地攜手與日本The Pokémon Company合作推出飛翔皮卡丘計畫，為期限定三天，將於10月21日至10月23日在台北市大安森林公園舉辦「Pokémon GO Safari Zone: Taipei」活動，除了有機會抓取在台灣首次出沒的帕奇利茲等超稀有寶可夢，更有機會抓取色違螢光魚喔，絕對是寶可夢大師會興奮的消息之一。

圖／Pokemon Go官網

不僅如此也會有系列活動，快閃三天將由「爆炸頭電音皮卡丘」領軍出沒公園裡，一窺超萌皮卡丘在路上遊行。不僅如此，其實「飛翔皮卡丘計畫」中也可有機會看到由台灣「中華航空公司」主導的寶可夢彩繪專機喔。另外，超限定印有台灣水果上衣的皮卡丘也即將於10月中旬開始出現在「Pokemon Go」手遊中，若還是玩不夠，在「Pokémon GO Safari Zone: Taipei」活動期間可購買入場券至主會場，有機會獲得更多獨家遊戲內容，寶可夢大師快筆記空出時間，千萬不能錯過！

圖／飛翔皮卡丘計畫官網

圖／飛翔皮卡丘計畫官網

Pokémon GO Safari Zone: Taipei

時間：10月21日至10月23日

地點：台北市大安森林公園

圖／台北市政府提供

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