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小小兵特展移師南台灣！限時3天「爸爸們免費入場」，8大場景一次看
近日「小小兵2：格魯的崛起」於台美上映，除了締造票房佳績以外，也連帶周邊商品的熱賣。而於世界巡迴的「神偷奶爸大視界特展」也正式即日起移師南台灣的屏東囉！八大電影場景一次看之外，還可以看到多款電影設計手稿與1:1巨型公仔，當然也免不了靈魂人物小小兵了，現在父親節將至，限時3天爸爸們可以免費入場喔！
「神偷奶爸大視界特展」是官方環球影城與製作團隊傾心打造的展覽，過去已經巡迴至多個國家與城市，此次特地顧及南台灣的大小朋友，屏東縣政府作為主辦單位積極規劃展覽的地點，也確認於屏菸1936文化基地10號倉庫進行展覽。展覽將呈現八大電影場景，包含格魯、小小兵與女兒娣娣的房間等，絕對是小小兵粉的最愛。
除此之外，展場內也會有各種作品的電影設計手稿與幕後的辛酸血淚，更有許多展場互動設施與電影劇照，保證值回票價。更狂的是現在為了犒賞辛苦的爸爸們，於8月5日至8月7日限時3天，只要帶小孩來看小小兵展覽的爸爸即可「0元免費入場」。
神偷奶爸大視界特展
日期：2022/7/1-9/25 (每週一休館)
地點：屏菸1936文化基地 10號倉庫
時間：週二至週四 9:00-18:00；週五六日9:00-21:00
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