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七夕情人節怎麼過？精選北中南5間「高空浪漫餐廳」 享用美食+盡收美麗夜景

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／隨意鳥地方101觀景餐廳 Diamond Tony's 101 Panorama Restaurant臉書、圖／Smith & Wollensky Taipei臉書、圖／台中浮雲客棧 - 萊可曼法式餐廳臉書、圖／眺吧餐酒館 The Lookout Bistro & Bar官網、圖／ If you • city view Bistro若你餐酒館臉書
圖／隨意鳥地方101觀景餐廳 Diamond Tony's 101 Panorama Restaurant臉書、圖／Smith & Wollensky Taipei臉書、圖／台中浮雲客棧 - 萊可曼法式餐廳臉書、圖／眺吧餐酒館 The Lookout Bistro & Bar官網、圖／ If you • city view Bistro若你餐酒館臉書

馬上就要到七夕情人節了，你是否還在煩惱該跟另一半去哪吃大餐呢？精選了北、中、南五間美食與美景兼具的高空餐㕔，快與她/他共度浪漫夜晚吧～

／隨意鳥地方101觀景餐廳 Diamond Tony's 101 Panorama Restaurant臉書
隨意鳥地方101觀景餐廳 Diamond Tony's 101 Panorama Restaurant臉書

隨意鳥地方101觀景餐廳 Diamond Tony's 101 Panorama Restaurant

台北101裡的「隨意鳥地方101觀景餐廳 Diamond Tony's 101 Panorama Restaurant」，有特色高空舞台，每晚都有現場音樂演湊，在老歌與爵士樂聲中，從85樓愜意欣賞美麗的台北夜景，再享受義大利菜、澳洲和牛與美國牛排、龍蝦等世界頂級四季餐點，是你值得一試的義大利餐廳。

雙人大餐資訊

電話：02-81010016

地址：台北市信義區信義路五段7號(台北101)85樓

圖／Smith & Wollensky Taipei臉書
圖／Smith & Wollensky Taipei臉書

Smith & Wollensky Taipei

以股神巴菲特慈善午宴指定餐廳聞名，是美國經典牛排餐廳，位於微風南山47樓的海外分店，更是「Smith & Wollensky Taipei」全球唯一設在高空的景觀餐廳，旁邊就是台北101，像是陪著客人吃飯一樣，位於47樓的高度可以飽覽台北夜晚景色餐㕔提供歷時4個禮拜時間熟成的乾式熟成牛排與頂級新鮮海鮮。注意七夕情人節僅接受電話預約唷！

七夕套餐資訊

電話：02-23455647

地址：台北市松智路17號(微風南山)47樓

圖／台中浮雲客棧 - 萊可曼法式餐廳臉書
圖／台中浮雲客棧 - 萊可曼法式餐廳臉書

台中浮雲客棧-萊可曼法式餐廳

位於熱鬧的逢甲商圈旁，在台中浮雲客棧15樓的「萊可曼法式餐廳」，使用大片落地窗裝潢，挑高空間更讓人覺得大氣華麗，白天擁有廣闊的180度環景、夜晚從15樓俯瞰中科的景色又是另外一種感受；除了高質感、氣氛佳的環境外，提供的法式餐點也相當到位，想要品嘗道地的法式料理，來這就對了！

七夕套餐資訊

電話:04-27065711

地址：台中市西屯區西安街277巷59號15樓

圖／眺吧餐酒館 The Lookout Bistro & Bar官網
圖／眺吧餐酒館 The Lookout Bistro & Bar官網

眺吧餐酒館 The Lookout Bistro & Bar

「眺吧餐酒館」位於Brio Hotel 比歐緻居旅店的頂樓，無論是早上或晚上，從14樓遠眺的高雄景色無死角，美景盡收眼底，超美超夢幻。餐點則由米其林摘星行政主廚操刀，結合地方食材與創意，端出宛如藝術品的料理。今年七夕推出了午、晚宴情人套餐，原本人潮就不少的眺吧想必更熱門，提醒大家記得先訂位唷！

電話：07-2817900

地址：高雄市新興區中山一路14-26號14樓

七夕套餐資訊

圖／ If you • city view Bistro若你餐酒館臉書
圖／ If you • city view Bistro若你餐酒館臉書

If you · city view Bistro若你餐酒館

坐落在高雄三多商圈中的「If you · city view Bistro若你餐酒館」，鄰近捷運紅線R8三多商圈站，交通方便，還能盡覽85大樓全景及高雄市景。用餐時段有午餐、下午茶、晚餐、宵夜，不同時段有不同的餐點及氛圍，還營業到凌晨，聚餐、小酌一杯好好放鬆都很適合，也是姊妹們打卡拍美照的好選擇！

電話：07-5368388

地址：高雄市前鎮區中山二路260號30樓(和逸飯店中山館)

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