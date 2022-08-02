七夕情人節怎麼過？精選北中南5間「高空浪漫餐廳」 享用美食+盡收美麗夜景
馬上就要到七夕情人節了，你是否還在煩惱該跟另一半去哪吃大餐呢？精選了北、中、南五間美食與美景兼具的高空餐㕔，快與她/他共度浪漫夜晚吧～
隨意鳥地方101觀景餐廳 Diamond Tony's 101 Panorama Restaurant
在台北101裡的「隨意鳥地方101觀景餐廳 Diamond Tony's 101 Panorama Restaurant」，有特色高空舞台，每晚都有現場音樂演湊，在老歌與爵士樂聲中，從85樓愜意欣賞美麗的台北夜景，再享受義大利菜、澳洲和牛與美國牛排、龍蝦等世界頂級四季餐點，是你值得一試的義大利餐廳。
電話：02-81010016
地址：台北市信義區信義路五段7號(台北101)85樓
Smith & Wollensky Taipei
以股神巴菲特慈善午宴指定餐廳聞名，是美國經典牛排餐廳，位於微風南山47樓的海外分店，更是「Smith & Wollensky Taipei」全球唯一設在高空的景觀餐廳，旁邊就是台北101，像是陪著客人吃飯一樣，位於47樓的高度可以飽覽台北夜晚景色餐㕔提供歷時4個禮拜時間熟成的乾式熟成牛排與頂級新鮮海鮮。注意七夕情人節僅接受電話預約唷！
電話：02-23455647
地址：台北市松智路17號(微風南山)47樓
台中浮雲客棧-萊可曼法式餐廳
位於熱鬧的逢甲商圈旁，在台中浮雲客棧15樓的「萊可曼法式餐廳」，使用大片落地窗裝潢，挑高空間更讓人覺得大氣華麗，白天擁有廣闊的180度環景、夜晚從15樓俯瞰中科的景色又是另外一種感受；除了高質感、氣氛佳的環境外，提供的法式餐點也相當到位，想要品嘗道地的法式料理，來這就對了！
電話:04-27065711
地址：台中市西屯區西安街277巷59號15樓
眺吧餐酒館 The Lookout Bistro & Bar
「眺吧餐酒館」位於Brio Hotel 比歐緻居旅店的頂樓，無論是早上或晚上，從14樓遠眺的高雄景色無死角，美景盡收眼底，超美超夢幻。餐點則由米其林摘星行政主廚操刀，結合地方食材與創意，端出宛如藝術品的料理。今年七夕推出了午、晚宴情人套餐，原本人潮就不少的眺吧想必更熱門，提醒大家記得先訂位唷！
電話：07-2817900
地址：高雄市新興區中山一路14-26號14樓
If you · city view Bistro若你餐酒館
坐落在高雄三多商圈中的「If you · city view Bistro若你餐酒館」，鄰近捷運紅線R8三多商圈站，交通方便，還能盡覽85大樓全景及高雄市景。用餐時段有午餐、下午茶、晚餐、宵夜，不同時段有不同的餐點及氛圍，還營業到凌晨，聚餐、小酌一杯好好放鬆都很適合，也是姊妹們打卡拍美照的好選擇！
電話：07-5368388
地址：高雄市前鎮區中山二路260號30樓(和逸飯店中山館)
延伸閱讀：
．2022北部約會聖地推薦！精選北台灣5大浪漫滿分的夜景景觀餐廳行程
．幽魂鬼怪齊聚一堂！直擊南美館「亞洲地獄展」午夜場 Coser專業擺拍就是愛搞鬼
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言