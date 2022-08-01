2022北部約會聖地推薦！精選北台灣5大浪漫滿分的夜景景觀餐廳行程

老夫老妻或情侶約會除了逛街、吃飯、看電影，還能怎麼安排呢？一邊吃美食、一邊聊天小酌，還能一邊眺望山景海景、百萬夜景、璀璨星空或餐廳營造出濃濃的異國風情，曖昧情愫瞬間增溫，甚至聊到深夜也欲罷不能！無論是西洋情人節、七夕情人節，或是各種生日紀念日，不妨找一家燈光美、氣氛佳、浪漫滿分的景觀餐廳，好好地愜意享受談情說愛的甜蜜約會時光！





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台北貓空夜景餐廳推薦生活在他方夜貓店｜深夜裡的夜景咖啡館





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位於台北貓空茶園一角的繪本咖啡廳－生活在他方夜貓店，除了供應城南本店超人氣的千層蛋糕，更因營業時間至半夜2點，能夠眺望市景、夜景與寵物友善的空間氛圍，成為時下網美和情侶約會的最愛。生活在他方夜貓店供應各款手作甜食如磅蛋糕、蘋果派、法芙娜可可或小山園抹茶千層蛋糕，飲品則可選擇茶類、咖啡、啤酒，想吃宵夜的話，也可以試試看眷村乾拌麵食套餐；無論坐在寵物友善的戶外空間、二樓帳篷區、或只是待在室內的復古木作空間翻閱一本又一本書籍和文創作品，都能享受好好約會的時光。





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貓空爬山+夕陽夜景下午茶：





台北陽明山夜景餐廳推薦 Drunkland 爛醉仙境｜百萬夜景的異國餐酒館





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抬頭一望，網美必拍的無邊際水池、戶外慵懶沙發區與大台北璀璨夜景盡收眼底，讓人有一秒偽出國的感覺！說到台北夜景勝地，除了貓空，就屬陽明山了，Drunkland 爛醉仙境坐擁270度遼闊的台北陽明山景觀，園區結合藝術、音樂、草坪、大自然景觀和派對氛圍，每處很華麗又洋溢濃濃異國氛圍，甫於2021年開幕就成為最新IG打卡熱點；Drunkland 爛醉仙境主要供應泰式、義式、日式等異國餐酒佳餚，無論你是坐在華麗吊燈下的吧檯區、綠樹窗景旁的室內餐桌區，或是飽覽景觀的戶外露天沙發區，都能欣賞景觀與喝著調酒慵懶度過。





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台北陽明山爛醉仙境約會一日遊：





桃園龍潭夜景餐廳推薦夏夕夏景Summer Land｜純白希臘風玻璃屋





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說到桃園夜景勝地，懂約會的人一定都會推薦龍潭乳姑山！位於桃園龍潭與楊梅交界處的乳姑山，山頂一整排賞景餐廳瞭望城市美景，其中最具人氣的夢幻玻璃屋－夏夕夏景 Summer Land，除了因詼諧店名受到關注，純白希臘風格建築設計、超大片景觀落地窗，以及情侶和網美指定的圓凹式沙發座位區，都讓他成為乳姑山夜景最美最chill首選，無論晝夜、晴雨，浪漫異國氛圍十足，只能說美食配美景真的很幸福。





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桃園龍潭乳姑山夏夕夏景約會一日遊：





新竹湖口夜景餐廳推薦夏季三角景觀餐廳｜唯美夜光造景園區





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浪漫景觀造景的水畔教堂，打上絢麗夢幻燈光，新竹與楊梅市景交織的浪漫夜色就在眼前一一展開！新竹湖口的夏季三角景觀餐廳，以炫彩奪目的戶外用餐座位區如戀人、繁星、銀河、夏季三角盛名，占地遼闊，園區也不定時更替唯美造景如夜光麋鹿、LOGE和HONEY字樣，讓喜歡拍照取景的人，一路從夕陽時分拍到夜晚的燈火通明；夏季三角景觀餐廳除了供應炸物、輕食和鬆餅，也可以選擇鍋物煲類、爐烤披薩、義大利麵、燉飯、烤半雞或德國豬腳。





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新竹湖口夏季三角約會一日遊：





宜蘭礁溪夜景餐廳推薦空ㄟ農場｜超有水準的窯烤披薩露臺屋





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太陽下山過後，宜蘭礁溪山上的空ㄟ農場掛上的小燈泡會逐漸亮起，與山下蘭陽平原的田野風光、百萬夜色和遠方龜山島，形成浪漫迷人的一幅畫！身為宜蘭超人氣午茶與夜景秘密基地的空ㄟ農場，最多人推薦的是義式手工窯烤披薩和千層麵，不過由於店家用餐限時2小時，最佳造訪時間會是日落前1小時抵達，這樣白天、傍晚、夜間三個時段的景色通通都可以看見，好好沉浸悠閒又唯美的景觀氛圍之中。





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宜蘭礁溪空ㄟ農場約會一日遊：





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