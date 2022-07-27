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「皮卡丘冰淇淋」熱到融化了！ 推特爆紅的5款「寶可夢雪糕模型」超療癒，讓人好想咬一口
爆熱的炎炎夏日，不只讓人受不了，連皮卡丘都熱到融化了！ 近日一款超萌「皮卡丘冰淇淋」在Twitter上爆紅，皮卡丘瞇著眼趴在甜筒上熱到融化的可愛模樣，瞬間收服了超多粉絲！
由推特帳號 Pokemon Gems 日前分享的這款「皮卡丘甜筒冰淇淋」，萌萌造型搭配融化到一半的可愛臉龐，吸引了近40萬人按讚，這其實是由模型工作室 DM-STUDIO 所推出的寶可夢雪糕系列模型作品，將各式寶可夢化身為冰淇淋融化的造型，所以寶可夢迷能追入手，但不能吃啦！
寶可夢雪糕模型系列第一彈作品「皮卡丘」萌度指數爆表！看著皮卡丘融化到一半、懶洋洋的模樣，不說的話，還以為是真的冰淇淋，360度療癒零死角，讓人心也跟著融化，光看照片就讓人想舔一口。
接連著更多夢幻融化造型冰淇淋登場，有呆萌的可達鴨，應該是被圍巾熱到融化的吧；粉嫩的呆呆獸冰淇淋感覺是草莓口味的冰淇淋；耿鬼冰淇淋即使融化了，看起來還是可愛得殺傷力十足；最新一彈是以傳說中的寶可夢「洛奇亞」，加上急凍鳥、閃電鳥、火焰鳥打造的4球超豪華冰淇淋，無論是哪一款融化冰淇淋都每個細節都處理的很細緻，讓人好想通通帶回家啊！
圖片來源：PokemonGems@twitter
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