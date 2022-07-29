快訊

MIRROR重傷舞者傳已完成手術 第四頸椎爆裂恐癱瘓

猩球崛起+侏儸紀世界！「2022花蓮富里稻草藝術季」帶你體驗稻田魅力

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：ShareLife_休米
▲圖片來源：ShareLife_休米

▲圖片來源：ShareLife_休米
▲圖片來源：ShareLife_休米

今年【2022富里稻草藝術季】以「來稻侏儸紀」為主題，藉由藝術節活動推廣觀光的同時，也能宣傳富里鄉名聞遐邇的好米，這些裝置藝術品由富里鄉社區與在地學校學生共同設計打造，並保留前兩屆象徵性的猩猩外，加入侏儸紀時期的恐龍，藉由稻草讓民眾回到侏儸紀世界，給民眾嶄新的視覺感受。

▲圖片來源：ShareLife_休米
▲圖片來源：ShareLife_休米

▲圖片來源：ShareLife_休米
▲圖片來源：ShareLife_休米

▲圖片來源：ShareLife_休米
▲圖片來源：ShareLife_休米

【2022富里稻草藝術季】從去年12月開展至今，整個藝術季只要作品沒損壞嚴重的情況下，一直會放置在現場供民眾參觀，來到花蓮山線旅遊的遊客不妨前來拍照打卡，感受不一樣的藝術活動。

▲圖片來源：ShareLife_休米
▲圖片來源：ShareLife_休米

▲圖片來源：ShareLife_休米
▲圖片來源：ShareLife_休米

▲圖片來源：ShareLife_休米
▲圖片來源：ShareLife_休米

這次「來稻侏儸紀」包含了劍龍、三角龍、翼龍、甲龍，都是由學生們共同發想創作的作品，建議大家不要觸碰作品，這樣才能將作品長遠的保留下去。

▲圖片來源：ShareLife_休米
▲圖片來源：ShareLife_休米

▲圖片來源：ShareLife_休米
▲圖片來源：ShareLife_休米

▲圖片來源：ShareLife_休米
▲圖片來源：ShareLife_休米

【富里稻草藝術季】最具代表性用稻草製作的猩猩，更是當地打卡熱點，不管是趴在地上眼冒愛心的造型，還是手比OK動作的猩猩，都相當有趣味性，旅客可以發揮創意拍出特別的美照。

▲圖片來源：ShareLife_休米
▲圖片來源：ShareLife_休米

▲這兩隻猩猩背後設有平台可以爬上去拍照。(圖片來源：ShareLife_休米)
▲這兩隻猩猩背後設有平台可以爬上去拍照。(圖片來源：ShareLife_休米)

▲圖片來源：ShareLife_休米
▲圖片來源：ShareLife_休米

▲其中一隻神似歌手李榮浩，讓人印象深刻(圖片來源：ShareLife_休米)
▲其中一隻神似歌手李榮浩，讓人印象深刻(圖片來源：ShareLife_休米)

逛完後展覽後可別急著離開，可以到一旁的「富里鄉農會羅山展售中心」吃冰或購買伴手禮，「富里鄉農會羅山展售中心」外頭還有五彩繽紛的雨傘裝置藝術超好拍，進到展售中心裡面，吹個冷氣吃著用在地農產品製成的冰棒、冰淇淋，真是太幸福了！旅客也能到休息區喝杯咖啡欣賞【2022富里稻草藝術季】的裝置藝術，休息完再選購名聞遐邇的富麗好米，也不忘帶些東台灣農特產當伴手禮，讓這趟旅程有個完美的結束。

▲五彩繽紛的雨傘裝置藝術(圖片來源：ShareLife_休米)
▲五彩繽紛的雨傘裝置藝術(圖片來源：ShareLife_休米)

▲展售中心內部(圖片來源：花蓮富里鄉農會)
▲展售中心內部(圖片來源：花蓮富里鄉農會)

▲東部農特產伴手禮(圖片來源：ShareLife_休米)
▲東部農特產伴手禮(圖片來源：ShareLife_休米)

【2022富里稻草藝術季─來稻侏儸紀】(免費參觀)

地點：花蓮縣富里鄉羅山村9鄰東湖6號（富里鄉農會羅山展售中心旁）


延伸閱讀>>花蓮吉安一日遊│5處景點+4間美食，晚上下榻日式禪風旅宿

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

裝置藝術 伴手禮 一日遊

延伸閱讀

影/空勤直升機從台中飛花蓮秀林帕托魯山 救回高山症者

金崙溫泉抽不到水與花蓮地震有關 縣府：水位已恢復

「行動急診室」劉冠英救人無數 獲十大傑出救護員獎

花蓮玉里鎮長蔡秋龍涉貪重裁 改150萬元交保

相關新聞

猩球崛起+侏儸紀世界！「2022花蓮富里稻草藝術季」帶你體驗稻田魅力

來東台灣進行山線旅遊，除了知名的伯朗大道和鹿野高台之外，還可以安排到花蓮富里正如火如荼進行的【2022富里稻草藝術季】欣賞「來稻侏羅紀」的裝置藝術，體驗農村與稻田的魅力。

入境塞爆！檢疫四大關卡 至少2.5小時才能出機場

我國邊境逐步放寬，但入境仍得先面對刷健康申報憑證、行李清消、唾液採檢、防疫計程車等四大關卡，放寬入境人數至每周四萬人次後...

秒飛智利復活島？台中34尊「摩艾像dum dum」免費展出，周邊商品太萌民眾搶翻天

好想出國體驗異國風情？智利復活節島最夯的「摩艾dum dum」出現在台灣，趕快約親朋好友一起去朝聖打卡吧！這次不用坐飛機出國、不用隔離，只要去台中的大里藝術廣場，就可以看見成群的「摩艾」，現場空間寬敞

七夕脫單必拜！7-ELEVEN攜手「台北霞海城隍廟」推限量隨取卡、姻緣筷　還有「哈根達斯指定系列買10送10」寵愛價

七夕進入最後倒數，瞄準脫單與甜蜜送禮商機，7-ELEVEN攜手最強月老「台北霞海城隍廟」自8月4日起獨家合作「七夕隨取卡...

礁溪寒沐「吃到飽+會館」快閃價近5折！海陸百匯無限吃再享戶外泳池與泡湯溫泉

八月即將到來的就是父親節了，礁溪寒沐酒店推出一系列餐飲八月快閃優惠，自8月1日起每人只要888元就可享有BUffet吃到飽再加會館爽用的超狂近5折優惠，不僅如此，旗下MU BAR大廳酒吧天特製的「時尚紳士老爹」父親節蛋糕再打88折、川薈中餐廳也有父親節石斑魚料理套餐，超多好康一起來看看吧！

小台南慢閃店「A STAND」民生社區登場！齊聚蜷尾家、糯夫米糕、St.1 Cafe'等品牌，打造Gelato與咖啡外帶店

2020年夏天，蜷尾家曾進駐民生社區開設快閃台北店，時隔兩年，行銷顧問公司Foodie Amber在同一空間開設「A STAND」外帶咖啡店，攜手本事空間製作by associates果多設計」分別操刀空間與識別設計，於街頭創造歐美書報攤氛圍，並邀請台南名店蜷尾家、St.1 Cafe' / Work Room 一街咖啡、糯夫米糕、阿霞飯店與TAKE CAKE津蛋糕，以每個月接棒快閃方式開賣各店味自慢飲食，於靜謐街區開一扇窗口，將小台南搬進來慶祝品牌九週年。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。