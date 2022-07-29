猩球崛起+侏儸紀世界！「2022花蓮富里稻草藝術季」帶你體驗稻田魅力

▲圖片來源：ShareLife_休米

今年 【2022富里稻草藝術季】 以「來稻侏儸紀」為主題，藉由藝術節活動推廣觀光的同時，也能宣傳富里鄉名聞遐邇的好米，這些裝置藝術品由富里鄉社區與在地學校學生共同設計打造，並保留前兩屆象徵性的猩猩外，加入侏儸紀時期的恐龍，藉由稻草讓民眾回到侏儸紀世界，給民眾嶄新的視覺感受。

▲圖片來源：ShareLife_休米

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【2022富里稻草藝術季】從去年12月開展至今，整個藝術季只要作品沒損壞嚴重的情況下，一直會放置在現場供民眾參觀，來到花蓮山線旅遊的遊客不妨前來拍照打卡，感受不一樣的藝術活動。

▲圖片來源：ShareLife_休米

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這次「來稻侏儸紀」包含了劍龍、三角龍、翼龍、甲龍，都是由學生們共同發想創作的作品，建議大家不要觸碰作品，這樣才能將作品長遠的保留下去。

▲圖片來源：ShareLife_休米

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【富里稻草藝術季】最具代表性用稻草製作的猩猩，更是當地打卡熱點，不管是趴在地上眼冒愛心的造型，還是手比OK動作的猩猩，都相當有趣味性，旅客可以發揮創意拍出特別的美照。

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▲這兩隻猩猩背後設有平台可以爬上去拍照。(圖片來源：ShareLife_休米)

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▲其中一隻神似歌手李榮浩，讓人印象深刻(圖片來源：ShareLife_休米)

逛完後展覽後可別急著離開，可以到一旁的「富里鄉農會羅山展售中心」吃冰或購買伴手禮，「富里鄉農會羅山展售中心」外頭還有五彩繽紛的雨傘裝置藝術超好拍，進到展售中心裡面，吹個冷氣吃著用在地農產品製成的冰棒、冰淇淋，真是太幸福了！旅客也能到休息區喝杯咖啡欣賞【2022富里稻草藝術季】的裝置藝術，休息完再選購名聞遐邇的富麗好米，也不忘帶些東台灣農特產當伴手禮，讓這趟旅程有個完美的結束。

▲五彩繽紛的雨傘裝置藝術(圖片來源：ShareLife_休米)

▲展售中心內部(圖片來源：花蓮富里鄉農會)

▲東部農特產伴手禮(圖片來源：ShareLife_休米)

【2022富里稻草藝術季─來稻侏儸紀】(免費參觀)

地點：花蓮縣富里鄉羅山村9鄰東湖6號（富里鄉農會羅山展售中心旁）





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