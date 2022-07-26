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享海景咖啡放空時光 愜意好所在！湖海灣喵喵咖啡遊客服務站

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湖海灣遊客服務站由喵喵咖啡承租經營。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
湖海灣遊客服務站由喵喵咖啡承租經營。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處為加強基隆北海岸旅遊休憩品質及遊客服務，於今年6月底完成整建湖海灣遊客服務站，由「喵喵咖啡」承租經營，北觀處提供遊客舒適旅遊環境，欣賞一覽無遺的遼闊海景，不僅能療癒人心，還能來杯咖啡溫暖手心，一起來享受寂靜放空的療癒之旅。

基隆湖海灣地理位置介於大武崙澳底沙灘與新北市萬里區之間，海岸礁岩長年經海水沖蝕，形成各式各樣特殊形狀的礁石，遊客在此除可飽覽海天一色風光外，沿著自行車步道行走，還可遠眺基隆嶼、看大船入港，是休閒及健行的最佳地點。

▲基隆湖海灣可飽覽海天一色風光。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲基隆湖海灣可飽覽海天一色風光。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

湖海灣喵喵咖啡遊客服務站是竉物友善景點餐廳，是用餐、聚會的好地方可觀賞餵食秀一起拍照學喵叫，並提供旅遊諮詢、旅遊摺頁索取、緊急事故通報、自行車免費打氣等服務，讓遊客能一邊品啜咖啡茶飲，一邊聆聽海濤聲，享受更安全、舒適及便利的遊憩體驗。

湖海灣喵喵咖啡遊客服務站

地址：基隆市安樂區湖海路二段198號

營業時間：14:00至19:00(假日至20:00)，每週一、四公休。

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咖啡 基隆 北海岸

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從2,711公里開始的食記．第3,761公里：美鈴咖啡蛋糕店湯川店，again。

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