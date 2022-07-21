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親子同遊、實感體驗！ 「全台夏日活動」展覽、嘉年華懶人包大公開

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價

一年一度的暑假終於來啦～還在煩惱該如何規劃行程嗎？來來來，今天小編一一整理給大家，不管是恐怖題材的展覽、暑假必去的宜蘭童玩節或是國際型的精彩嘉年華，各個都是絕不能錯過的夏日體驗，現在就跟著小編一起看下去吧～

7月活動月曆。
7月活動月曆。

民雄鬼屋實境展

民雄鬼屋實境展。 圖／klook
民雄鬼屋實境展。 圖／klook

「切記…不要回頭，不要吹口哨。」恐怖氛圍中夾雜著惶恐不安，搶先在電影《民雄鬼屋》上映前，全方位打造電影裡的經典場景，引導民眾慢慢步入驚悚情節。同時運用5G技術，增添現場臨摹感，讓人每一步都走的膽戰心驚，想體驗驚悚與刺激的朋友們，千萬別錯過了！

時間：2022/6/25~2022/9/11

地點：國立台灣科學教育館七、八樓東側特展廳

票價：雙館票$399／單館票$220／雙館電影套票$599

角落小夥伴10週年展

角落小夥伴10週年展。 圖／klook
角落小夥伴10週年展。 圖／klook

大人小孩都熱愛的日本超人氣明星「角落小夥伴」誕生十週年啦～其中小編最喜歡的就是炸蝦，呆萌的外表加上短小的身軀，真的超級療癒！這次展區也將一次重現多種場景，讓各位喜愛角落小夥伴的粉絲們，一同進入溫馨的角落世界～

時間：2022/6/23~2022/9/11

地點：松山文創園區5號倉庫

票價：全票$360／優待票$320／愛心票$180

挑戰—安藤忠雄展

挑戰—安藤忠雄展。 圖／klook
挑戰—安藤忠雄展。 圖／klook

歷經全球巡迴的「安藤忠雄展」，最後一站將於台北松山文創園區精彩展出。以四大主題詮釋安藤忠雄的人生之旅，其中更是1:1等比復刻經點代表作「光之教堂」。對建築及設計美學感興趣的朋友們，快到現場一同見證安藤忠雄老師的傳奇性吧！

時間：2022/6/3~2022/9/13

地點：松山文創園區一號倉庫

票價：全票$390／優待票$360／預售票$299

亞洲的地獄與幽魂

亞洲的地獄與幽魂。 圖／klook
亞洲的地獄與幽魂。 圖／klook

膽小勿入！充滿未知與恐懼的「亞洲的地獄與幽魂」展，已於台南美術二館正式展出囉～展區主要分為四大展間，分別探討不同國家的鬼神傳說，包含泰國 、日本、中國等，同時加入台灣藝術家作品，不只逼真還超驚悚，一次滿足感官刺激！

時間：2022/6/25~2022/10/16

地點：台南美術館2館2F 展覽室E-H

票價：一般票$200／團體票$150／敬老學生票$100

宜蘭國際童玩藝術節

宜蘭國際童玩藝術節。 圖／宜蘭縣政府
宜蘭國際童玩藝術節。 圖／宜蘭縣政府

睽違兩年的宜蘭童玩藝術節終於來啦！不管是經典的水上活動還是國際級的劇場表演，都將於今年重磅回歸，並以「時空探索」為活動主軸，透過科技、探索、創新等元素創造全新的感官體驗。暑假還不知道要去哪的朋友們，趕緊安排起來～

時間：2022/7/2~2022/8/14

地點：宜蘭縣五結鄉親河路二段2號

票價：

個人 假日$350／平日$250

優待 假日$300／平日$200

兒童 假日$200／平日$100

電子票卷 假日$320／平日$220

冬山風箏嘉年華

冬山風箏嘉年華。 圖／幸福冬山粉絲專頁
冬山風箏嘉年華。 圖／幸福冬山粉絲專頁

位在宜蘭伯朗大道的「三奇美徑」將與「斑比山丘」合辦今年的冬山風箏嘉年華，連續兩天的活動千萬別錯過！現場不僅有蠟筆小新、龍貓公車等特別造型風箏，還能與梅花鹿近距離互動，是不是超級療癒的呀～

時間：2022/7/9~2022/7/10

地點：冬山鄉三奇村三奇農路

東勢啤酒節

東勢啤酒節。 圖／klook
東勢啤酒節。 圖／klook

享受音樂，暢飲啤酒，多麼愜意呀～舉辦於東勢林場的東勢啤酒節，讓你一次擁有多重享受，結合東勢林場的地理環境，享受微風、啤酒、音樂和美食！現場提供多款知名啤酒及跨界美食餐車，配上音樂饗宴，絕對是這個夏天必須體驗的活動！別等了，趕緊約上三五好友一起吃喝玩樂吧～

時間：2022/7/9、7/16、7/23、7/30

地點：台中市東勢區勢林街6-1號 東勢林場池畔廣場

票價：兩人套票$500

花蓮夏戀嘉年華

花蓮夏戀嘉年華。 圖／花蓮觀光粉絲專頁
花蓮夏戀嘉年華。 圖／花蓮觀光粉絲專頁

全台暑假最大檔的音樂盛會「花蓮夏戀嘉年華」將於花蓮東大門廣場盛大舉行，一連五天熱鬧開唱，擁有最大規模及超強卡司，謝金燕、玖壹壹、畢書盡、蕭秉治、戴愛玲等人氣歌手接連演出。5大主題：「嘻哈新勢力」、「全民瘋K歌」、「浪漫仲夏夜」、「搖擺金曲樂」、「原民好聲音」，多元的音樂風格，讓你盡情體驗！民眾若無法到場也能透過實況轉播一同享樂呦！

時間：2022/7/9~2022/7/13

地點：花蓮市東大門廣場

台灣國際熱氣球嘉年華

大家是否跟小編一樣都期待著在湛藍的天空上看著熱氣球翱翔天際呀～今年更是由全球唯一的「HELLO KITTY 熱氣球」穿著布農族服飾為大家帶來更多不同的視覺饗宴。去年因疫情取消的光雕音樂會也重新回歸，其中體育場場次更將首次以無人機搭配熱氣球的方式共同展演！

時間：2022/7/2~2022/8/15

地點：臺東縣鹿野鄉鹿野高台

光雕音樂會場次看這邊：官網

以拉號奇航—臺灣插畫之全面啟動

以拉號奇航—臺灣插畫之全面啟動。 圖／klook
以拉號奇航—臺灣插畫之全面啟動。 圖／klook

利用數位的形式，將創作者的紙上創作變成動態影像，使每個作品都猶如魔法世界般，讓民眾也能深入其中。展區主要分為六大主題，包含「萌萌星球」、「怪奇獸群島」、「薩滿聚落」、「賽博龐克族」、「Black Hole」以及「You are my sunshine」，以不同的風格講述平權意識，環境變遷等議題。透過展覽，就好像跟著創作者們一同探險在這浩瀚的宇宙般探索未來與科技！

時間：2022/4/15~2022/8/21

地點：駁二大義區C7動漫倉庫

單展票價：全票$80／敬老票$45／學生票$60

套票票價：全日票$150／敬老票$75

*可單日單展無限次進出當代館或動漫倉庫展覽

桃園蓮花季

桃園蓮花季。 圖／桃園市政府
桃園蓮花季。 圖／桃園市政府

今年桃園蓮花季將以「療癒」為主軸，提供大家一個舒適且安逸的療癒聖地。不僅提供多種DIY體驗，更是重金邀請金曲歌手到場演唱，希望能減緩大家對疫情的緊張，一同享受植物所帶來的療癒感～

時間：2022/7/2~2022/8/28

地點：桃園市觀音區金華路與新華路一段交叉路口

看完小編的7月份活動介紹，是不是很心動呀～不管是精彩的展覽還是盛大的嘉年華，都非常適合帶著親朋好友一起享樂！在玩樂的同時，小編也在這邊提醒大家要做好防疫，擦好防曬，適時補充水分才不會中暑囉～

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime七月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

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展覽 熱氣球 文創

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