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免飛澎湖！ 今夏最新「北海岸天人菊」異國風美景 艷紅花海配蔚藍海洋必收藏

聯合新聞網／ 旅遊美食編輯 曾楹純
圖／IG@vivian06041、IG@3more_hi4、IG@yijiun_lee
圖／IG@vivian06041IG@3more_hi4IG@yijiun_lee

喜歡花也喜歡海的朋友們看過來！ 新北海岸線最新一片橘紅色花毯綻放，位在石門的「風箏公園」近期整理好的步道旁，滿開一片嬌嫩紅艷的天人菊美景花海，頓時讓北海岸多了一處遊賞夏日海風的異國風景點。

圖／IG@vivian06041
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天人菊是美國奧克拉荷馬州的州花，也是臺灣澎湖縣的縣花，但今夏可免飛澎湖，在新北石門老梅石槽旁的「石門風箏公園」就能欣賞，佔地約6公頃的公園，在面向石門風箏公園的右處有近期整理好的步道，沿路都是綿延的天人菊花，沿著步道走到海岸邊，還能將大海一覽無遺，這處有花又有海，成了名副其實的花海！

圖／IG@yijiun_lee
圖／IG@yijiun_lee

北海岸最新海景地標「石門風箏公園」必須收藏，不用人擠人就能看海、吹風、拍美照，網友IG@3more_hi4特別分享，此地美景的拍照攻略有：好天氣是必須的，不然海灰灰；早上逆光，大約8點後較佳，不然海白白；注意一下滿、退潮時間，不然海禿禿。另外，這處是毫無遮蔭的地方，大熱天陽光直曬，請遊客多注意補充水份與中暑問題喔。

圖／IG@3more_hi4
圖／IG@3more_hi4

喜愛異國風花海美景的朋友，快來石門風箏公園美拍天人菊，順遊北海岸療癒小旅行，可以連同石門洞風景區、老梅綠石槽、老梅迷宮、富貴角公園、台灣極北點一同規劃哦！

北海岸 石門風箏公園

導航點：石門風箏公園

路徑規劃：距離台62線萬里方向約30公里

圖／IG@yijiun_lee
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