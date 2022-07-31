幽魂鬼怪齊聚一堂！直擊南美館「亞洲地獄展」午夜場 Coser專業擺拍就是愛搞鬼

大家引頸期盼鬼月最殺最應景的搞鬼活動登場！ 台南美術館「亞洲的地獄與幽魂特展」於7/30晚間9點首場上映，百鬼漫遊Cosplay午夜專場「破地獄之頭過身就過」招來了許多亞洲幽魂鬼怪齊聚一堂，首場吸引破百人參加，udn小編帶大家一同來欣賞用心妝扮的Coser參與南美館首場百鬼漫遊Cosplay的精彩圖輯！

(最後更新時間：2022/07/31 13:49)

圖／取自黃偉哲FB

30日晚間活動開始前，不到8時就有諸多東方幽魂鬼怪陸續現身台南市美術館2館，在明亮燈光下幾乎感受不到恐怖氣氛，眾多角色扮演者歡樂玩耍擺拍，不少人扮演殭屍、女鬼，特別嘉賓台南市長黃偉哲打扮成知名動漫「鬼滅之刃」的炭治郎率領眾名人一同參與，網紅郭鬼鬼裝扮為女道士、主持人裝扮為神隱少女的「無臉男」等，連白蛇青蛇也現身。

圖／Zheng-Wei Ou/城之冊授權

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活動主持人佘祖逸。圖／IG@tzuyi.cantaloupe授權

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圖／簡君陵授權

圖／IG@dorissdiadem授權

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台南市美術館和法國凱布朗利博物館（musee du quai Branly-Jacques Chirac,Paris）合作的「亞洲的地獄與幽魂」特展，6/25至10/16在南美館2館2樓展覽室E-H展出，開展後參觀人潮踴躍，在眾人要求下，館方增開Cosplay午夜專場，預定3場，今晚是首場，還有「破地獄之猛鬼流水席」在中元節隔天8/13辦理；「破地獄之重回三途川」則在鬼門關隔天8/27登場。

亞洲地獄展午夜Cosplay專場必須以組為單位報名，每組2人，以亞洲的幽魂鬼怪為主題，吸血鬼、狼人、活屍等西方猛鬼們先暫離。活動雙人套票2000元，包含了2張門票外，另有特展專屬文創設計商品、應景點心、飲料等好禮，現場除了舉行有趣味積分競賽、還備有專業棚拍「刀山油鍋棚、幽魂娜娜棚、四谷怪談棚」，每組參加者將獲得5張專業棚拍照，待三場活動結束後，將再加碼票選最佳Coser、並頒發特別獎項。

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