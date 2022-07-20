快訊

詐騙林百里妻子5000萬 名媛朱立安2000萬保金籌不到繼續押

高雄蓮池潭帆船翻覆意外！9歲童「未穿救生衣」落水送醫不治 教練失聯搜救中

悠遊國旅補助助攻！入住「新北金好住」加碼抽iphone手機、住宿券好禮

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「新北金好住」活動加碼福容大飯店-福隆住宿券。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
「新北金好住」活動加碼福容大飯店-福隆住宿券。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】新北市政府7月初推出「新北金好住」活動，即日起至9月30日入住新北市合法旅館民宿，憑單筆消費金額滿300元之發票或收據，就可參加抽獎活動，其中最大獎品iphone 14 pro尚未上市就列入獎品內容，相當令人期待。現搭配交通部觀光局「悠遊國旅」活動開跑，新北金好住結合新北旅宿公協會，獎品「碼」上加，再由大板根太子會館、福容大飯店福隆、福容大飯店淡水漁人碼頭及馥俐旅店等二十多家優質旅宿，提供免費住宿券獎項，讓大家玩樂新北住宿免費抽。

▲入住新北市合法旅館民宿，就有機會抽中大板根太子會館住宿券。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲入住新北市合法旅館民宿，就有機會抽中大板根太子會館住宿券。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

現今新北市已有超過300家旅宿參加交通部觀光局7月15日起「悠遊國旅」活動，因此新北市旅宿業者除享有每房每晚補助800元(每一個身分證字號限使用1次)，及符合入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿及取得環保標章之旅宿業或旅客完整接種3劑疫苗等其中一項條件，可再加碼折抵500元，最高可折抵1,300元!此外，除可參加金好住抽獎活動外，搶住新北也可同時享有「食」、「宿」等好康，優惠內容包含「住房享買一晚送一晚/買一房送一房」、「雙人房升等家庭房」、「指定餐飲套餐/商品買一送一」等優惠方案，優惠旅宿超過百家，這麼多好康，趕快來新北金好住！

▲板橋凱撒大飯店早餐享買一送一。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲板橋凱撒大飯店早餐享買一送一。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市觀光旅遊局長楊宗珉表示特別整合新北市旅宿業者，獎品除了iphone 14 pro等等以外，還加碼溫泉旅館、民宿免費住宿券抽獎，讓入住新北的民眾一起搭上這班悠遊國旅的列車，包管民眾能乘興而來住新北，滿載而歸享優惠，也歡迎大家趕快入住新北好山好水好旅宿，相關優惠訊息公布在新北市觀光旅遊網，陸續將公布更多好康訊息，請持續關注。

「悠遊國旅」個別旅客住宿優惠活動 https://gostay.tbroc.gov.tw/

新北市觀光旅遊網 https://newtaipei.travel/

新北旅客Facebook粉絲團 http://fb.me/ntctour

活動抽獎表單連結 https://reurl.cc/7D8zDy

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光 國旅 旅館

延伸閱讀

悠遊國旅7月15日開跑 金門縣業者報名率高達79%

開放時間曝光！新北鶯歌彩虹廊道 民讚嘆「新網美打卡點」

丟丟妹遭爆賣添加磷酸鹽蝦仁 新北衛生局要查了

防疫滿意度下滑6.8% 侯友宜：會不斷讓新北進步

相關新聞

許一晚遠離塵囂！ 好愜意的「6 間苗栗住宿」 讓我的口袋名單也成為你的

udn走跳旅遊／大花說 苗栗民宿預訂，苗栗住宿推薦2022，ig收藏中的苗栗民宿有哪些？暫離忙碌不是罪，休息後的起步才能飛，精選 6 間愜意到不行的苗栗住宿，許自己一晚愜意，入住吧！

480秒「台北大稻埕情人節」煙火來了！限量VIP搖滾區卡位，還有柯震東、Faye與原子少年助陣演唱會市集

號稱全台灣最具代表七夕慶祝活動的「2022大稻埕情人節」要來了，除了規劃文青市集、打卡活動與多組歌手藝人演出助陣外，最重要的是還有長達480秒的超狂煙火秀，現在還推出限量VIP遊程票券，直接免卡位搖滾區欣賞煙火喔，快揪團看起來！

全台第一家「寵物友善設計」的旅館！毛孩可上床、入泳池

「悠遊國旅」住宿優惠補助 7 月 15 日上路，高雄多野樂旅館搶攻毛孩商機，8月底前入住，再享高雄市政府加碼補助，最高每...

野老朝雄「CONNECT連結」展 台日共創祈福千紙鶴

日本圖紋藝術家野老朝雄，使用三種不同的方形拼組成的「組市松紋」圖紋設計2020東京奧運會徽，在許多人心中留下深刻印象。這...

此生必住的夢幻旅館！瑞士馬特洪峰3100 驚喜開箱

到訪瑞士數回，若說此行最驚嘆時刻，我想，絕對是在全歐洲海拔最高旅館「3100 Kulmhotel」，打開房門的那一瞬間。

幸運拉環、阿倍野熊牆！「近鐵電車快閃店」進駐華山

來自日本關西的「近鐵電車」，今年夏天首次在台北華山1914文化創業產業園區，打造「電車旅遊快閃店」，除了規劃有宛若真實車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。