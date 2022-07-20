悠遊國旅補助助攻！入住「新北金好住」加碼抽iphone手機、住宿券好禮

【旅奇傳媒/編輯部整理】新北市政府7月初推出「新北金好住」活動，即日起至9月30日入住新北市合法旅館民宿，憑單筆消費金額滿300元之發票或收據，就可參加抽獎活動，其中最大獎品iphone 14 pro尚未上市就列入獎品內容，相當令人期待。現搭配交通部觀光局「悠遊國旅」活動開跑，新北金好住結合新北旅宿公協會，獎品「碼」上加，再由大板根太子會館、福容大飯店福隆、福容大飯店淡水漁人碼頭及馥俐旅店等二十多家優質旅宿，提供免費住宿券獎項，讓大家玩樂新北住宿免費抽。

▲入住新北市合法旅館民宿，就有機會抽中大板根太子會館住宿券。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

現今新北市已有超過300家旅宿參加交通部觀光局7月15日起「悠遊國旅」活動，因此新北市旅宿業者除享有每房每晚補助800元(每一個身分證字號限使用1次)，及符合入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿及取得環保標章之旅宿業或旅客完整接種3劑疫苗等其中一項條件，可再加碼折抵500元，最高可折抵1,300元!此外，除可參加金好住抽獎活動外，搶住新北也可同時享有「食」、「宿」等好康，優惠內容包含「住房享買一晚送一晚/買一房送一房」、「雙人房升等家庭房」、「指定餐飲套餐/商品買一送一」等優惠方案，優惠旅宿超過百家，這麼多好康，趕快來新北金好住！

▲板橋凱撒大飯店早餐享買一送一。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市觀光旅遊局長楊宗珉表示特別整合新北市旅宿業者，獎品除了iphone 14 pro等等以外，還加碼溫泉旅館、民宿免費住宿券抽獎，讓入住新北的民眾一起搭上這班悠遊國旅的列車，包管民眾能乘興而來住新北，滿載而歸享優惠，也歡迎大家趕快入住新北好山好水好旅宿，相關優惠訊息公布在新北市觀光旅遊網，陸續將公布更多好康訊息，請持續關注。

「悠遊國旅」個別旅客住宿優惠活動 https://gostay.tbroc.gov.tw/

新北市觀光旅遊網 https://newtaipei.travel/

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活動抽獎表單連結 https://reurl.cc/7D8zDy

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