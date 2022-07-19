480秒「台北大稻埕情人節」煙火來了！限量VIP搖滾區卡位，還有柯震東、Faye與原子少年助陣演唱會市集

號稱全台灣最具代表七夕慶祝活動的「2022大稻埕情人節」要來了，除了規劃文青市集、打卡活動與多組歌手藝人演出助陣外，最重要的是還有長達480秒的超狂煙火秀，現在還推出限量VIP遊程票券，直接免卡位搖滾區欣賞煙火喔，快揪團看起來！

圖／2022大稻埕情人節官網

這回為了慶祝8月4日的七夕情人節，2022台北大稻埕煙火節即將於7月30日正式舉辦，不過自7月16日至7月30日便開始一系列打卡活動，像是「愛，陪伴」拍照打卡裝置等，還有7月23日在永樂廣場舉辦的大稻埕市集與大稻埕情歌音樂會，絕對誠意幸福滿滿。

圖／2022大稻埕情人節官網

當然最重要的莫過於7月30日的煙火秀，主場會於當日晚上8點10分施放長達480秒的「愛，一直都在」主題煙火，滿滿的愛相關的煙火即將綻放。另外此次也特別規劃引進日本研發的「變色花柱」與「水上爆破」，保證體驗一場視覺煙火饗宴。

圖／雄獅旅遊官網

圖／2022大稻埕情人節官網

當然周邊活動還包含駐點的文青市集與美食，還有令人超期待的演唱卡司，包含Faye詹雯婷會擔任壓軸演唱嘉賓外，其他還有DJ賴皮、黃奕儒、琳誼、魏嘉瑩與近日超夯選秀出身的原子少年等，也會有知名大咖演員像是台北電影節影帝柯震東、金鐘獎最佳女配角于子育與金馬獎最佳新演員范少勳一同出席盛會喔。

圖／2022大稻埕情人節官網

最後，台北觀光局聯合雄獅旅行社也推出了「大稻埕巡禮浪漫之旅」限量遊程票券，只要購買此專案遊程票券，馬上獲得VIP搖滾區免排隊近距離觀賞當日煙火，限量只有50組。不論情侶或親朋好友，快安排時間來場煙火浪漫約會吧。更多消息與演唱會卡司請上官網查詢。

圖／2022大稻埕情人節官網

2022大稻埕情人節

活動日期：7月30日（六）

活動時間：下午16:00至晚上21：00

活動地點：台北市延平河濱公園（位於忠孝橋至延平北路9段中洲抽水站之間堤外高灘地）

官網：http://2022.valentinesday.taipei/?lang=cht

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