超優惠！台北國際夏季旅展 飯店下殺最低1.2折

宜蘭香格里拉推出旅展限定商品。 圖：香格里拉冬山河渡假飯店／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】台北國際夏季旅展於2022年7月15日至7月18日在台北世貿一館開展，各大飯店都祭出超優惠折扣，以及超值住宿券與餐飲券，想搶好康的民眾就得衝這波。

宜蘭香格里拉旅展／雙住宿每晚不到4千元 經典商品買五送一

年中超優惠的一檔「2022年夏季旅展」，宜蘭香格里拉推出旅展限定商品：香格里拉冬山河渡假飯店一泊二食住宿券$4,599/券；香格里拉休閒農場一泊二食住宿券$4,599/券；飯店加農場聯賣雙住宿三天兩夜$7,999/套，平均每晚不到4千，優惠下殺5.5折。旅展期間加碼優惠：凡購買香格里拉飯店或農場$4,599一泊二食住宿券，即享任選買五張送一張一泊一食住宿券。

天成飯店／六館聯合住宿券1800元1.2折起

天成飯店集團旗下六館：台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、台北天成文旅-華山町、嘉義天成文旅-繪日之丘及桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店，聯合推出超優惠聯合住宿券最低1.2折起，任選館別住宿一晚含早餐每張售價1,800元不分平假日皆可入住，頂級溫泉度假飯店「瑞穗天合國際觀光酒店」推出年度優惠平旺日雙人住宿券每張10,000元，即可入住最高總價值35,200元的城堡-精緻客房，再享一泊二食下殺2.8折。

▲瑞穗天合國際觀光酒店-格蘭雅緻客房。 圖：天成飯店／提供

台北美福／旅展32折起優惠盡出

台北美福大飯店推出多款餐券優惠，首推餐檯菜色全新升級的「彩匯自助餐券」，每人最低7折850元起，以及可品嘗港台日義四大主題餐廳的「超值美食通用券」，每券51折2,800元起可品嘗米其林一星的台菜美味。假期不須遠行，推薦「行政客房住宿券」，32折優惠價只要5,200元，即可享受觀光局認證的卓越五星飯店。展場另推出「消費滿額贈」活動，拌麵、堅果醬等好禮消費滿額即免費贈送！

圓山大飯店／住宿券下殺19折起 餐券下殺55折起

圓山大飯店台北及高雄聯手推出多元優惠專案，住宿券下殺19折起、餐券下殺55折起，現場加碼每日旅展現場前250位貴賓，單筆消費滿5,000元(含以上)，即贈圓山東密道導覽券2張，原本必須搭配國宴專案才能參觀的東密道文化行程，這次只送不賣（限量500張，贈完為止）。為服務無法至旅展現場的民眾，本飯店即日起至8月19日，同步推出線上旅展外。

▲台北圓山-平日聯合住宿通用券-天際客房。 圖：圓山大飯店／提供

福容大飯店／住宿券買氣旺 會員買十五送二 入住墾丁每人725元起

延續福容春夏線上旅展熱銷買氣，福容大飯店夏季線上旅展將於明日開跑！7月13日至8月1日聯合住宿券買10送1，優惠價29,000元；免費加入福容會員，享買15送1「再贈1」，平均一張只要2,559元，相當於優惠2.3折起。福容於7月15日至7月18日在台北世貿一館舉辦現場旅展，福容會員購買成套住宿券，還可於現場玩轉盤遊戲，每天限量抽出1張聯合住宿券；此外7月13日至8月12日期間憑發票登錄享福卡APP再參加抽獎，有機會獲得福容福隆店或福容淡水漁碼店高級套房！

▲福容大飯店-會員購買聯合住宿券，享十五送一「再贈一」。 圖：福容大飯店／提供

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