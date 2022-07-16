快訊

BA.5首例社區感染個案 5密切接觸者PCR結果出爐

台南廟會傳槍響大亂鬥畫面曝光 員警掛彩帶回64人調查

超優惠！台北國際夏季旅展 飯店下殺最低1.2折

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒
▲「彩匯自助餐券」，每人最低7折850元起。　圖：美福大飯店／提供
▲「彩匯自助餐券」，每人最低7折850元起。　圖：美福大飯店／提供

宜蘭香格里拉推出旅展限定商品。　圖：香格里拉冬山河渡假飯店／提供
宜蘭香格里拉推出旅展限定商品。　圖：香格里拉冬山河渡假飯店／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】台北國際夏季旅展於2022年7月15日至7月18日在台北世貿一館開展，各大飯店都祭出超優惠折扣，以及超值住宿券與餐飲券，想搶好康的民眾就得衝這波。

宜蘭香格里拉旅展／雙住宿每晚不到4千元 經典商品買五送一

年中超優惠的一檔「2022年夏季旅展」，宜蘭香格里拉推出旅展限定商品：香格里拉冬山河渡假飯店一泊二食住宿券$4,599/券；香格里拉休閒農場一泊二食住宿券$4,599/券；飯店加農場聯賣雙住宿三天兩夜$7,999/套，平均每晚不到4千，優惠下殺5.5折。旅展期間加碼優惠：凡購買香格里拉飯店或農場$4,599一泊二食住宿券，即享任選買五張送一張一泊一食住宿券。

天成飯店／六館聯合住宿券1800元1.2折起

天成飯店集團旗下六館：台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、台北天成文旅-華山町、嘉義天成文旅-繪日之丘及桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店，聯合推出超優惠聯合住宿券最低1.2折起，任選館別住宿一晚含早餐每張售價1,800元不分平假日皆可入住，頂級溫泉度假飯店「瑞穗天合國際觀光酒店」推出年度優惠平旺日雙人住宿券每張10,000元，即可入住最高總價值35,200元的城堡-精緻客房，再享一泊二食下殺2.8折。

▲瑞穗天合國際觀光酒店-格蘭雅緻客房。　圖：天成飯店／提供
▲瑞穗天合國際觀光酒店-格蘭雅緻客房。　圖：天成飯店／提供

台北美福／旅展32折起優惠盡出

台北美福大飯店推出多款餐券優惠，首推餐檯菜色全新升級的「彩匯自助餐券」，每人最低7折850元起，以及可品嘗港台日義四大主題餐廳的「超值美食通用券」，每券51折2,800元起可品嘗米其林一星的台菜美味。假期不須遠行，推薦「行政客房住宿券」，32折優惠價只要5,200元，即可享受觀光局認證的卓越五星飯店。展場另推出「消費滿額贈」活動，拌麵、堅果醬等好禮消費滿額即免費贈送！

圓山大飯店／住宿券下殺19折起 餐券下殺55折起

圓山大飯店台北及高雄聯手推出多元優惠專案，住宿券下殺19折起、餐券下殺55折起，現場加碼每日旅展現場前250位貴賓，單筆消費滿5,000元(含以上)，即贈圓山東密道導覽券2張，原本必須搭配國宴專案才能參觀的東密道文化行程，這次只送不賣（限量500張，贈完為止）。為服務無法至旅展現場的民眾，本飯店即日起至8月19日，同步推出線上旅展外。

▲台北圓山-平日聯合住宿通用券-天際客房。　圖：圓山大飯店／提供
▲台北圓山-平日聯合住宿通用券-天際客房。　圖：圓山大飯店／提供

福容大飯店／住宿券買氣旺 會員買十五送二 入住墾丁每人725元起

延續福容春夏線上旅展熱銷買氣，福容大飯店夏季線上旅展將於明日開跑！7月13日至8月1日聯合住宿券買10送1，優惠價29,000元；免費加入福容會員，享買15送1「再贈1」，平均一張只要2,559元，相當於優惠2.3折起。福容於7月15日至7月18日在台北世貿一館舉辦現場旅展，福容會員購買成套住宿券，還可於現場玩轉盤遊戲，每天限量抽出1張聯合住宿券；此外7月13日至8月12日期間憑發票登錄享福卡APP再參加抽獎，有機會獲得福容福隆店或福容淡水漁碼店高級套房！

▲福容大飯店-會員購買聯合住宿券，享十五送一「再贈一」。　圖：福容大飯店／提供
▲福容大飯店-會員購買聯合住宿券，享十五送一「再贈一」。　圖：福容大飯店／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

旅展 餐券 酒店

延伸閱讀

台北夏季旅展登場 新北館強打體驗式旅遊吸人潮

夏季旅展餐券夯 首日最大手筆狂買百張近20萬

影／台北國際夏季旅展登場 柯文哲要大家多消費

山富旅遊左右開攻 夏季旅展持續深耕國旅市場

相關新聞

「臺中海生館」要來了！6大體驗＋4大展區一次看，還有10米魚缸超吸睛

台中要有海生館了！由台中市政府打造的「台中海洋生態館」預計即將於今年12月正式完工，有六大體驗與四大展區，更狂的是還有水深十米的蓄水量高達700公噸的巨型海洋水槽，海洋生態一次看絕對超吸睛，屆時開幕一定要揪團衝！

國旅補助「0元入住」！盤點「5大飯店超狂優惠」 加倍奉還再送抵用券

國旅補助開跑，全台飯店進入搶客大戰。以下盤點各家優惠，超狂選項當屬「0元入住」再送現金抵用券。

以帝王的展望聞名！ 新竹「大山背山+大崎棟古道」賞熱帶湖泊、百變林相

今日行程：大山背湖泊＞茶亭古道＞樂善堂＞大崎棟古道＞大山背山 大山背山，海拔705公尺，位於新竹橫山，又稱大崎棟山，大旗崠山，因山形橫看似大展旗而得名，位於新竹橫山鄉，以帝王之展望聞名，河谷地形類似

最低0元入住、加碼放大10倍！ 2022悠遊國旅補助「全台飯店優惠」超過30間懶人包

2022悠遊國旅補助今(15日)開跑！ 自由行旅客於週日至周四入住指定旅宿，每晚最高可折1300元，各大飯店業者搶攻商機，紛紛加碼吸引民眾眼球，留住「國旅補助每人一次機會」，以下幫大家整理「2022國

無印良品全台首間街邊店高雄岡山開幕！6大亮點接地氣必逛

來自日本極簡風格的MUJI無印良品，一直深受台灣人的喜愛，以往都與百貨門市為主，首次在台灣開設「路面店」，選在高雄岡山，...

國旅補助1300再送1300元現抵！台北喜來登「悠遊住」夯爆，揪6人免費吃辰園「黃金片皮鴨三吃」

國旅補助正式要於7月15日正式上路囉！為搶攻暑期商機，不少飯店業者推出搶先住與加碼補助等好康吸引顧客消費。五星飯店「台北喜來登飯店」特地規劃除原先補助1,300元外還加碼翻倍送，直接再送1,300元現抵超狂，另外還有「悠遊暢饗」免費吃龍蝦與烤鴨三吃，太多好康即日起開放預訂，快揪團住起來！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。