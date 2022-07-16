「臺中海生館」要來了！6大體驗＋4大展區一次看，還有10米魚缸超吸睛

台中要有海生館了！由台中市政府打造的「台中海洋生態館」預計即將於今年12月正式完工，有六大體驗與四大展區，更狂的是還有水深十米的蓄水量高達700公噸的巨型海洋水槽，海洋生態一次看絕對超吸睛，屆時開幕一定要揪團衝！

圖／台中市政府提供

為了活絡台中海線觀光，台中市政府特地挹注超過2.8億台幣，打造佔地超過2公頃的中台灣首間「海洋生態館」，強調將以台中在地大甲溪流的展示主主軸，把從山至海的完整生態圈一次呈現，包含六大體驗，像是海洋教育、生態展示、物種培育、體驗活動、休閒娛樂及社會責任等，另外也有最狂「水槽」亮點，設置了水深長達10米且可蓄水700公噸的巨型水槽，將展示各種像是水母等海洋生物。另外四大展區有

海洋展示區、水母展示區、河口濕地生態展示區與大甲溪流域展示區等，絕對是很好的生態教育與觀光勝地。

圖／台中市政府提供

不僅如此，整棟海生館有五個樓層，也會規劃頂樓花園與景觀餐廳，非常適合親朋好友安排一或半日遊的觀光，目前預計今年年底將完工，完整開幕規劃與相關系列活動待台中市政府建設局公佈喔，先筆記把時間留下來吧。

圖／台中市政府提供

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