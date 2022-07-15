最低0元入住、加碼放大10倍！ 2022悠遊國旅補助「全台飯店優惠」超過30間懶人包

2022悠遊國旅補助今(15日)開跑！ 自由行旅客於週日至周四入住指定旅宿，每晚最高可折1300元，各大飯店業者搶攻商機，紛紛加碼吸引民眾眼球，留住「國旅補助每人一次機會」，以下幫大家整理「2022國旅補助全台飯店優惠」，快快把握手刀預定！

承億文旅

承億文旅旗下淡水吹風、花蓮山知道、台中鳥日子、潭日月、桃城茶樣子、小承輕旅、墾丁雅客小半島的6個館別任選一館別，推出最新「雙城遊」住宿專案，只要在7/31前訂房，並於8/31前的平日入住，雙人房就送雙人房住宿券，四人房送四人房住宿券，贈送之住宿券可入住淡水吹風或台中鳥日子雙人房，效期至2023/3/31止。以2晚入住最低價2999元來算，扣完補助最高1300元之後只要1699元，平均每人每晚只要425元！

圖／取自Hotelday+ 承億文旅

福容大飯店

高雄福容大飯店即起至9/30推出「盛夏遊港都」暑假親子專案，2大2小入住含早餐4388元起，並送Haagen-Dazs冰淇淋，會員平日入住，再加碼補助800元搭國旅補助，最高一次折抵2100元，享最多88折的會員折扣，限量100名。

花蓮福容大飯店即日起至12/15預訂，入住再享價值超過2500元的加碼優惠，包括VR虛擬實境體驗券、KTV、棋藝室包廂、三溫暖、館外旅遊行程抵用券，以及精致晚餐第二人半價和餐飲折價券。

雲朗觀光集團

雲朗觀光集團宣布旗下8館推出響應「悠遊國旅」補助方案，雲朗觀光加碼贈送的悠遊券住宿金1300元，「雲品溫泉酒店」可現折500元住房使用，剩餘的800元則提供面額為1張500元與3張100元的雲朗悠遊券，可於下次入住使用，下次折抵雲品溫泉酒店時每房每晚至多可折到1000元。

「君品酒店」、「翰品酒店」與「兆品酒店」系列則可現折300元住房使用，剩餘的1000元提供面額為2張500元的雲朗悠遊券，可於下次入住時使用，下次折抵每房每晚至多可折500元。

高雄翰品酒店響應悠遊國旅方案，周日至周四入住房客另加碼補助1300元。圖／業者提供

晶華酒店集團

台北晶華酒店超前部署推出即日起至7/16的「晶華超前補住」住房優惠專案，兩人成行、4999元起即可入住12坪大的精緻客房，還可以任選「免費0元入住第二晚」或是「免費享用柏麗廳雙人自助晚餐加早餐」的服務。

寒舍集團

寒舍艾麗酒店除了自由行住宿可享最高折抵1300元，即日至8月31日加碼再推出「艾麗加倍送」住房專案，周日至周四雙人入住精緻客房每晚4999元，除了可享國旅補助最高1300元，每房加碼贈送FORTE洗沐系列旅行組35ml乙組。此外，寒舍艾麗加倍贈送入住期間2600元的餐飲抵用金，可自由選擇享用La Farfalla義式餐廳、The Terrace大廳酒吧、客房餐飲或是池畔餐點。

圖／寒舍艾麗提供

台北喜來登推出搭配的「悠遊住」與「悠遊暢饗」住宿專案。其中「悠遊住」方案，台北喜來登加碼送1300元直接現抵，相當消費者只需付1300元起即可入住並享露天泳池、三溫暖、健身房等設施，還可免費暢看房內電影與享用迎賓飲料；「悠遊暢饗」住宿專案，只要8/31前雙人入住3588元享桃山鍋物或握壽司放題，用餐贈送價值980元「龍蝦海膽燒」，此外鍋物暢饗8月份龍蝦海膽燒升級為「日本九州王者小田和牛」。四人入住7176元享比薩屋24道義大利菜暢饗，贈送價值4220元的「龍蝦海鮮燉鍋」與「提拉米蘇」為CP值最高。頂級辰園粵菜的「免費黃金片皮鴨三吃」，則只要滿6人入住10764元即符合，並可爽吃超過30款人氣粵菜、手工點心、煲湯等。

捷絲旅

捷絲旅台北西門館入住全台捷絲旅可享1300元補助外，捷絲旅台北西門館另推出「買餐送房·0元入住」，購買2022台北國際夏季旅展捷絲旅西門館晶華爐烤肋眼牛排雙人午間套餐優惠券1499元，持餐券可加購捷絲旅台北西門館精緻雙人房乙晚含自助早餐兩客最低1300起，加購的客房可再享悠遊國旅1300元補助折抵，等於0元。

捷絲旅台南十鼓館搭配補助方案，最高可享每房1300元房價折抵，每房最低只要1230元起，官網預訂七、八月住房還可享75折高鐵車票加購優惠。

天成飯店集團

天成飯店集團旗下各館搭配住宿加碼優惠，台北天成大飯店、台北花園大酒店與天成文旅-華山町於平日周日至周四兩人入住優惠2600元起，使用國旅補助可折抵1300元，等同兩人入住每人650元起，優惠含早餐再加碼贈送1300元餐飲抵用；天成文旅-蜂巢使用國旅補助折抵1300元平日入住只要0元，再送花比麵包坊-蜂巢店200元抵用；桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店、天成文旅-繪日之丘及瑞穗天合國際觀光酒店亦推出超值方案，可享國旅補助折抵。

力麗觀光集團

力麗觀光推出「限量再加碼800元」活動，提供旅客體驗800+800的加倍優惠，於悠遊國旅補助期間，使用補助入住旗下力麗馬告生態園區棲蘭山莊、力麗馬告生態園區明池山莊、力麗哲園飯店日潭館、力麗哲園飯店月潭館以及花蓮力麗華美達安可酒店等，並加入LeaLea Club成為會員，力麗觀光加碼提供「400元住房抵用券」及「300元餐飲抵用券」。

台北 ILLUME茹曦酒店

王朝變身「ILLUME茹曦酒店」即日起開始試營運，將於8/18正式掛牌開幕。為了搶攻「家旅團遊」微旅行商機，推出「夏日輕旅行住房專案」買3送3優惠活動，同時適用悠遊國旅補助、即日起開放入住。

為搶攻親子客而設的兒童賽車場。圖／茹曦酒店提供

台北 六福萬怡

台北六福萬怡酒店適用於國旅補助折抵1300元外，再加贈500元餐飲抵用金，當次入住於餐廳內消費滿2000元，即可折抵使用。至8/31止，若是平日入住「瘋玩樂園」、「隨心樂悠遊」、「1+1六福雙城假期」等住房專案，則有平日免費升等豪華客房、第三、四人入住不加價（不含專案內容），最後可再參加小黃卡抽獎活動。

台北 將捷金鬱金香酒店

入住「夏饗-全包式住房專案」，雙人入住一泊一食4600元起、三天兩夜9200元起，贈送1位12歲以下兒童免費入住，包含贈送兒童水槍或動物泡泡機(依入住房型贈送)，以及奇樂多遊樂券、國賓影城電影票，另享有免費體驗捷動能-智能地墊10分鐘、手作DIY及射箭活動乙次。除了每房折抵1300元加碼贈送500元餐飲抵用、500元商場抵用及300元住房抵用券(限下次入住使用)。

誠品行旅

凡以國旅補助入住除了可享最高1300元折抵之外，額外再贈2600元之抵用金，包括餐飲抵用金800元、誠品生活抵用金500元及住宿折抵金1300元。

新北 板橋凱撒大飯店

暑期限定「寶Bear 老闆放暑假」住房專案，特別針對爸爸媽媽量身設計保養品組合，專案期間7/20-9/30每房每晚3800元起、配合國旅補助方案最高折抵1300元，即可享最殺優惠2500元入住乙晚，原價19146元、等同1.3折。

台中 台中港酒店

台中港酒店適用悠遊國旅每房享有1300元補助，但台中港酒店不僅如此，祭出了放大超過10倍的優惠加碼，只要成功符合補助對象且入住的賓客，可獲得額外市價15000元的「全台83間觀光工廠體驗券」；加碼補助的方案還有「振興再加碼，入住台中港酒店熊安心」，享有高等套房1.6折起外，還可獲贈免費星級早餐、Mini Bar、設施無限用、點心鬆餅一份、高鐵來回0元接駁與30分鐘紓壓體驗課程等，真的太好康！

台中 長榮桂冠酒店

推出夏日限定的霜淇淋迷你機及各種懷舊童玩的拾光回憶商店，住房祭「玩具YA瘋狂住房專案」入住後可擁有德國知名Hape玩具，退房整組玩具帶回家。

台中 星享道酒店集團

只要699元即可入住文華道會館及旗津道沙灘酒店，加碼送早餐、逢甲夜市小吃券或沁涼啤酒，入住每房加贈最高500元折價券。

台中 日月千禧酒店

除享最高折抵1300元、並加碼再送飯店1100元折價券，包括下次住宿折價券、餐飲折價券。此外，即日起至7/31止，在官方臉書2022悠遊國旅補助貼文完成指定任務，還有機會抽中價值23000元的威達套房平日雙人住宿券一張。

台中 福華大飯店

即日起至8/31推出「FUN暑假」及「科博探險趣」住房專案。「FUN暑假」專案平日2人成行2799元起，入住高級客房原價9000元，每房至少出示一份小黃卡，不限施打劑數，即依入住人數贈送早餐、每房再加贈1F「豪吧電子抵用券」200元(餐飲消費滿1000元可折抵)；「科博探險趣住房專案」平日每人1172元，4人成行4688元起即可入住行政雙床客房住宿一晚，原價11000元，依入住人數再贈送精緻早餐及國立自然科學博物館展示場門票，每房加贈「豪吧電子抵用券」200元1張。

嘉義 香湖國際大飯店

搭配悠遊國旅補助推出「最新0元住房優惠」，7/15起至12/15止，只要先至悠遊國旅頁面完成登錄，週日至週四住進飯店雙人房真的不用錢，還能免費享用飯店自助早餐。

嘉義 耐斯王子大飯店

平日入住搭配國旅補助等，只要2690元，除了享購物節300元購物金，另可獲1199元棒球手套抱枕、55元嘉義限定米乖乖。

嘉義 嘉楠風華酒店

國旅補助住宿專案房型下殺55折，雙人房最低3190元，且續住第二晚0元，家庭房續住999元。

台南 老爺行旅

「台南老爺行旅」入住享悠遊國旅1300元補助外，也適用像是香料行旅味旅聯名專案、甘心南漂住兩晚專案、美國運通卡專案與環保旅人優惠專案等。凡於國旅補助期間，使用1300元補助者，每名補助者將贈送300元老爺住宿現金抵用券一張，抵用券還可至「全台老爺10館通」用，數量有限，贈完為止。

台南 遠東香格里拉飯店

推出「您旅遊．我加碼」住宿加倍送活動，入住時，獲得加倍1300元美食住宿回饋金，內含台南遠東香格里拉500元餐飲抵用券，可於住宿期間或12/16前使用。「Oh! My Little Hero夏日樂遊趣」專案，每房每晚8000元起，可享兩位大人及一位小朋友豐盛自助早餐，退房後約兩周內由「關於時間科技Abouttime Tech」宅配總價值近6000元的Herowatch 2兒童智慧手錶組至指定收貨地址。

高雄國旅每房補助1300元，高雄市政府另追加200元。

高雄 漢來大飯店

再加碼回饋1300元，等於入住高雄漢來原房價5660房型，每晚只要自付2860元，折抵掉2800元。飯店指出，高樓層雙人房擁有大窗美景，還可獲贈海港自助式雙人早餐，並可使用露天泳池、健身房與價值1000元的三溫暖等設施。

悠遊國旅補助7月15日上路，高雄漢來大飯店推每房現抵2800元方案。圖／漢來大飯店提供

高雄 英迪格酒店

暑期推出「詭門開VR實境住房專案」，原價每晚3643元雙人房，政府補助1500元，每晚只要2143元。呼應僵屍勢，房客還可免費體驗「義莊派對」VR實境遊戲。

高雄 福華飯店

高雄福華飯店即日起至9/30推出「一泊三食住房專案」，入住雙人房就送自助早餐、麗香苑晚餐與Smile One精緻涮涮鍋海陸雙人套餐，每房原價最低3988元起，扣除國旅與高雄市府補助1500元後，等於2488元起就可入住，官網訂房並加購即日起至9月30日的高鐵車票，票價還有75折優惠。

高雄圓山大飯店

高雄圓山大飯店即日起至8/31選擇每房每晚市價3900元的市景雙人房，直接享有免費升等「四人房並含所有房客的早餐」，若是維持雙人入住直接升等豪華湖景房，另外再加碼打滿3劑旅客每房再加贈圓山鳳梨酥禮盒一份。

花蓮 瑞穗天合國際觀光酒店

瑞穗天合國際觀光酒店搭配觀光局悠遊國旅補助可折抵1300元，瑞穗饗樂假期一泊二食平日入住，補助後雙人每晚11240元起。

花蓮 理想大地渡假飯店

理想大地渡假飯店推出「暑假限定」的新體驗，即日起至8/31，開放民眾在落羽松綠蔭下野餐，時間是下午4時至5時，每人600元含餐點，邀民眾到戶外大口呼吸新鮮空氣，享用大自然與美食。

花蓮理想大地渡假飯店落羽松林四時皆美，飯店推出樹下野餐的限定體驗。圖／理想大地渡假飯店提供

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